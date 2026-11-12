Mở lớp dạy nghề giúp người dân Sơn La thoát nghèo bền vững

Cán bộ bám sát từng nhà, hướng dẫn từng cách làm ăn

Ở Tổ dân phố Pa Khen 3, phường Thảo Nguyên, hoàn cảnh của chị Sồng Thị Già (dân tộc Mông) từng rất ngặt nghèo khi chồng mất sớm, một mình chị nuôi các con nhỏ mà không có nghề nghiệp hay công cụ sản xuất ổn định. Qua khảo sát trực tiếp điều kiện của gia đình, chính quyền phường Thảo Nguyên đã hỗ trợ mẹ con chị một con bò giống, đồng thời cử cán bộ chuyên môn xuống tận nơi hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, trồng cỏ, phòng dịch bệnh để nhân đàn.

"Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng mất rồi, giờ chỉ còn lại ba mẹ con. Nay được hỗ trợ bò giống và được hướng dẫn cách nuôi, gia đình tôi rất vui. Tôi sẽ cố gắng chăm bò thật tốt để bò sinh sản, tạo thêm nguồn thu nhập, từng bước thoát nghèo." – chị Sồng Thị Già xúc động chia sẻ.

Cũng tại Tổ dân phố Pa Khen 3, em Vàng A Ninh sống trong cảnh bố vắng nhà, mẹ đi làm ăn xa, căn nhà cũ xuống cấp không đủ che mưa nắng. Sau khi được chính quyền phường và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây lại ngôi nhà kiên cố, em Ninh đã có chỗ ở an toàn để yên tâm đi học việc, kiếm thêm thu nhập.

Sự chuyển biến của gia đình chị Già, em Ninh bắt nguồn từ Quyết định số 146 ngày 14/5/2026 của Đảng ủy phường Thảo Nguyên về việc phân công cán bộ theo sát từng hộ khó khăn. Bà Vì Thị Long Biên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thảo Nguyên cho biết:

"Đảng ủy phường đã phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực tiếp phụ trách 16 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Các tổ công tác xuống tận cơ sở nắm bắt tâm tư, khảo sát nguyện vọng của từng hộ để hỗ trợ đúng thứ người dân đang thiếu. Tính đến nay, 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được giúp đỡ thiết thực."

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Thảo Nguyên đã huy động trên 1 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, qua đó hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5 nhà Đại đoàn kết (trên 270 triệu đồng), làm 14 nhà tắm, nhà vệ sinh (150 triệu đồng) và trao 15 mô hình sinh kế (150 triệu đồng) kèm hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi tại chỗ cho các hộ khó khăn.

Cán bộ và các đoàn thể phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) trao bò giống kèm hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân tại Tổ dân phố Pa Khen 3, góp phần đưa số hộ nghèo toàn phường giảm xuống chỉ còn 7 hộ (0,13%)

Đưa lớp đào tạo nghề ra tận vườn cây, chuồng trại

Xác định người lao động chỉ thoát nghèo bền vững và không tái nghèo khi nắm chắc tay nghề trong tay, phường Thảo Nguyên đặc biệt chú trọng mở các lớp đào tạo nghề nông nghiệp, tập huấn kỹ thuật thực hành ngay tại vườn đồi, trang trại.

Theo ông Dương Công Triệu – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thảo Nguyên, với gần 1.000 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội, từ năm 2025 đến nay địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 1.000 lượt hội viên, người dân. Cùng với việc dạy nghề, Hội nhận ủy thác gần 9 tỷ đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Mộc Châu và Agribank Chi nhánh Sơn La II để hội viên có vốn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời tổ chức 5 đợt trưng bày quảng bá nông sản chủ lực.

Từ các lớp tập huấn kỹ thuật thực tế của địa phương, nhiều nông dân đã làm chủ quy trình canh tác hiện đại và trở thành hạt nhân tạo việc làm, truyền nghề cho bà con xung quanh. Tại Tổ dân phố Pa Khen, anh Phùng Ngọc Huy đã áp dụng kỹ thuật điều khiển cây ăn quả rải vụ và lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho 2 ha mận hậu của gia đình cùng 15 ha nhận thầu thêm. Nhờ thực hành đúng kỹ thuật cắt tỉa tạo tán, vin cành, khoanh vỏ kết hợp bón phân hữu cơ vi sinh, vườn mận cho thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 dương lịch, đạt sản lượng 150 tấn/năm, thu lãi hơn 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, anh Phan Doãn Huấn tại Tổ dân phố 26/7 đã áp dụng quy trình kỹ thuật được đào tạo, chuyển giao từ Mộc Châu Milk để nuôi hơn 100 con bò sữa. Nhờ làm chủ kỹ thuật vận hành máy vắt sữa, trồng hơn 4 ha cỏ và kỹ thuật ủ chua thức ăn dự trữ quanh năm, đàn bò cho sản lượng khoảng 600 tấn sữa/năm, mang lại lợi nhuận gần 3 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.

Hiện toàn phường Thảo Nguyên đã có 316 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 12 hợp tác xã do nông dân làm chủ đạt thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm, đưa giá trị sản xuất đạt trên 365 triệu đồng/ha. Chính các trang trại, hợp tác xã này đã quay lại hỗ trợ giống, hướng dẫn tay nghề và tạo việc làm thường xuyên cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ địa phương phối hợp cùng các hợp tác xã hỗ trợ cây giống và hướng dẫn tay nghề nhằm tạo việc làm cho các hộ khó khăn tại trên địa bàn.

Từ số liệu rà soát thực tế đến mở lớp dạy nghề trúng đích tại 75 xã, phường

Hiệu quả từ việc gắn kết hỗ trợ an sinh với mở lớp đào tạo nghề tại phường Thảo Nguyên thể hiện rõ nét qua bảng dữ liệu rà soát hộ nghèo năm 2026 của tỉnh Sơn La: trong tổng số 5.231 hộ dân (21.337 nhân khẩu) của toàn phường Thảo Nguyên, hiện chỉ còn 7 hộ nghèo (chiếm 0,13%) và 9 hộ cận nghèo (chiếm 0,17%).

Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn tỉnh Sơn La, theo số liệu tổng hợp năm 2026 trên quy mô 301.112 hộ dân (với 1.382.528 nhân khẩu) tại 75 xã, phường, toàn tỉnh vẫn còn 28.212 hộ nghèo (chiếm 9,37%) và 22.789 hộ cận nghèo (chiếm 7,57%). Trong khi các phường trung tâm như Tô Hiệu (0,06%), Vân Sơn (0,13%), Thảo Nguyên (0,13%) tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống mức rất thấp, thì tại nhiều xã vùng sâu, biên giới, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao như xã Mường Lèo (317 hộ nghèo, chiếm 40,08%), xã Phiêng Cằm (980 hộ nghèo, chiếm 33,98%), xã Tà Xùa (611 hộ nghèo, chiếm 32,78%) hay xã Xím Vàng (455 hộ nghèo, chiếm 32,06%).

Để thu hẹp khoảng cách này, UBND tỉnh Sơn La đang chỉ đạo 75 xã, phường thực hiện nghiêm Kế hoạch số 198/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027–2030. Kết quả rà soát được niêm yết công khai tại khu dân cư trong tháng 11/2026 và tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/12/2026 sẽ là căn cứ trực tiếp để từ ngày 01/01/2027, tỉnh Sơn La thiết kế các lớp đào tạo nghề nông thôn sát với nhu cầu từng xã vùng khó, giúp người dân nâng cao tay nghề và thoát nghèo bền vững như cách làm tại phường Thảo Nguyên.