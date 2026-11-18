Cuối năm 2024, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh H.N.P (23 tuổi, ngụ Xã Nguyễn Việt Khái) lên mạng xã hội tìm việc làm. Tin lời các đối tượng giới thiệu công việc liên quan đến máy tính, thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng tại Campuchia, P chấp nhận xuất cảnh trái phép với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình.

Thế nhưng, vừa đặt chân đến nơi, anh bị đưa vào cơ sở lừa đảo trực tuyến, bị quản lý, giám sát và cưỡng ép làm việc từ 14-16 giờ mỗi ngày để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn, anh bị bỏ đói, đánh đập, đe doạ bán sang cơ sở khác nếu gia đình không nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng.

“Lúc đó, tôi chỉ mong được trở về nhà. Ở nơi xa lạ, không có giấy tờ, không được tự do đi lại, tôi gần như không biết phải tìm ai để cầu cứu”, P nhớ lại.

Ðầu năm 2026, nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và nước sở tại, P cùng nhiều công dân được giải cứu, đưa về nước an toàn. Hơn 1 năm bị giam lỏng, bóc lột và đe doạ đã để lại những tổn thương nặng nề. Trở về quê nhà, anh P thường xuyên hoảng sợ, mất ngủ, khép kín và mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận, xác minh thông tin các nạn nhân sau khi được giải cứu từ cạm bẫy “việc nhẹ lương cao”.

Thượng tá Lê Thanh Hận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Sau những gì phải trải qua, nhiều người trở về trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần; không ít trường hợp mất giấy tờ tuỳ thân, không có việc làm, thiếu chỗ ở, gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là xác minh, tiếp nhận thông tin mà phải đánh giá đúng hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời và lâu dài”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận, đón hơn 100 công dân bị trục xuất trở về địa phương. Ðể bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh và các ngành chức năng triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ. Trên cơ sở hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp, nạn nhân được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nơi ở và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Cán bộ Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận hàng trăm lượt nạn nhân của tội phạm mua bán người trở về địa phương.

Từ sự hỗ trợ của lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể địa phương, anh P dần vượt qua mặc cảm, mạnh dạn tìm việc và hiện là công nhân tại xưởng chế biến thuỷ sản ở địa phương, với thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Công việc giúp anh tự trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình và có thêm niềm tin để bắt đầu lại.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài không rõ nguồn gốc; tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng và thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp trước khi nhận lời. Không giao giấy tờ tuỳ thân, không chuyển tiền cho các đối tượng môi giới không đáng tin cậy. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán người hoặc có người thân cần hỗ trợ, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an, đồn biên phòng gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hướng dẫn.