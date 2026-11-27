Tiết học thực hành của học viên Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen. Ảnh: L.N.

Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT cho phép người tốt nghiệp trung học nghề tham gia xét tuyển đại học từ năm 2027, khi đáp ứng yêu cầu về sự tương thích nhóm ngành đào tạo và học lực.

Quy định này thể hiện chủ trương xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, lấy năng lực người học làm trung tâm và đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ bậc học nghề.

Chặt chẽ điều kiện cần và đủ khi xét tuyển đại học

Ở góc độ cơ sở giáo dục đại học, ThS Nguyễn Minh Tùng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, thí sinh tốt nghiệp trung học nghề xét tuyển vào các ngành kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ đặc thù tại trường phải đáp ứng cả nhóm điều kiện cần và đủ.

Với điều kiện cần, thí sinh phải bảo đảm tương thích nhóm ngành, chỉ đăng ký ngành đại học cùng nhóm ngành đã tốt nghiệp ở bậc trung học nghề.

Ông Tùng dẫn chứng, với quy định trên, học sinh trung học nghề về Điện - Điện tử, Điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin hoặc Dịch vụ du lịch, lữ hành đủ điều kiện xét vào các ngành tương ứng là Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin hoặc Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Bên cạnh đó, kết quả trung bình chung học tập 3 năm trung học nghề phải xếp loại từ khá trở lên.

"Với điều kiện đủ, tương tự các đối tượng khác, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về nguồn tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy định theo phương thức xét tuyển công bố trong Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 trên website Học viện. Quy trình xét tuyển cũng tuân theo quy trình chung của Bộ GD&ĐT qua hệ thống đăng ký nguyện vọng và lọc ảo toàn quốc, nên thí sinh cần chủ động thực hiện đầy đủ thủ tục", ThS Nguyễn Minh Tùng cho biết.

Từ góc nhìn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ThS Nguyễn Văn Thái - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen, đánh giá năm học 2027 là năm bản lề của chương trình trung học nghề. Chính sách trên mở cơ hội lên đại học nhờ khối lượng kiến thức THPT được bố trí cân đối giữa văn hóa và đào tạo nghề.

Để đáp ứng điều kiện xét tuyển cùng nhóm ngành theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, học sinh cần học văn hóa đều trong 3 năm và tăng dần thực hành nghề theo tiến trình đào tạo, để khi tốt nghiệp vừa có nghề để làm việc, vừa đủ nền tảng học lực và kiến thức để học lên đại học.

ThS Mai Hoàng Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, cùng học viên của trường.

Đồng quan điểm, ThS Mai Hoàng Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành (TPHCM) nhấn mạnh cơ hội xét tuyển đại học chỉ có ý nghĩa khi người học chuẩn bị nghiêm túc từ ngày đầu chọn ngành.

Học sinh sau THCS không nên chọn ngành vì dễ học hay theo xu hướng nhất thời, mà cần căn cứ năng lực, sở trường và định hướng lâu dài.

Học nghề nay không chỉ rèn thực hành mà còn tích lũy nền tảng tri thức, tư duy nghề nghiệp và năng lực học tập suốt đời. Suốt khóa học, các em cần chú trọng cả tay nghề vững lẫn kết quả học tập tốt, rèn ý thức tự nghiên cứu, sự kiên trì và tinh thần hoàn thiện bản thân thay vì chỉ nhìn điểm số.

Phát huy lợi thế thực hành, gỡ rào cản tâm lý học nghề

Đánh giá thí sinh trung học nghề ở khối ngành ứng dụng, ThS Nguyễn Minh Tùng cho rằng lợi thế lớn nhất là sự kế thừa kiến thức và kỹ năng tích lũy trong 3 năm. Nhờ tiếp xúc sớm với quy trình kỹ thuật, dụng cụ, máy móc hoặc tình huống nghiệp vụ hơn học sinh phổ thông, các em đỡ bỡ ngỡ và nắm thao tác nhanh ở học phần thực hành, xưởng thí nghiệm hay mô phỏng.

Từng thực hành quy trình kỹ thuật như điện - điện tử, thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ thông tin, xây dựng hay nghiệp vụ dịch vụ hàng không, du lịch, nhà hàng, khách sạn, logistics giúp sinh viên không bắt đầu từ con số không.

Khi vào học phần chuyên sâu, nền tảng thực tế giúp các em dễ hình dung bản chất vấn đề và hoàn thiện kỹ năng nhanh hơn. Ngoài ra, giáo dục nghề nghiệp rèn thói quen làm việc theo quy trình chuẩn, tuân thủ an toàn lao động và chú ý chi tiết, những phẩm chất phù hợp môi trường đào tạo khắt khe của ngành hàng không, nơi sai sót nhỏ dễ gây rủi ro lớn.

“Ngược lại, các em cần chủ động bổ sung kiến thức khoa học tự nhiên như Toán giải tích, Vật lý đại cương để theo kịp môn đại cương, cơ sở ngành; đồng thời đầu tư ngoại ngữ, kỹ năng phần mềm vi tính, AI cùng phương pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập”, ThS Nguyễn Minh Tùng lưu ý.

ThS Nguyễn Minh Tùng – Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam.

Ở góc độ phân luồng sau THCS, ThS Mai Hoàng Lộc nhìn nhận rào cản lớn nhất nhiều năm qua nằm ở tâm lý xã hội, khi không ít phụ huynh coi học nghề là lựa chọn thay thế lúc không vào được đại học.

Quy định mới từ năm 2027 cho thấy học nghề không phải con đường ngắn hơn mà là con đường khác để thành công, và vẫn mở lối lên bậc học cao hơn.

“Thay vì hỏi ‘học nghề hay học đại học’, phụ huynh cần cân nhắc con đường phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của con em mình. Chọn đúng giúp người học vừa vững nghề, tham gia thị trường lao động sớm, vừa giữ rộng cánh cửa học tập suốt đời; lộ trình tốt nhất là lộ trình phù hợp nhất với năng lực người học và nhu cầu xã hội”, ThS Mai Hoàng Lộc nhấn mạnh.

ThS Nguyễn Văn Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen.

Cùng nhận định, ThS Nguyễn Văn Thái cho rằng chọn trung học nghề không đồng nghĩa với khép lại cơ hội vào đại học. Đây có thể là con đường khác, thực tế hơn, giúp học sinh vừa có nghề trong tay vừa tiếp tục nâng cao trình độ.

Nếu có năng lực, quyết tâm và đáp ứng điều kiện tuyển sinh, các em hoàn toàn có thể học lên đại học.

“Đại học không phải lối đi duy nhất đến thành công; doanh nghiệp cần người có kỹ năng, kỷ luật, trách nhiệm và khả năng giải quyết vấn đề, nên dù bằng cấp có giá trị, năng lực làm việc mới quyết định sự phát triển lâu dài”, ThS Nguyễn Văn Thái khẳng định.