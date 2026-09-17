Mở lối trên thị trường số cho nông sản tại Thuận An

Từ vườn cây đến màn hình điện thoại

Tại vườn thanh long của bà Nguyễn Thị Mai Hương (thôn Đại Hàn, xã Thuận An), những hàng cây xanh mướt không chỉ là nơi tạo ra sản phẩm mà còn trở thành “không gian bán hàng” trên môi trường số. Một phiên livestream được thực hiện ngay tại vườn, giới thiệu thanh long ruột đỏ, cảnh quan nhà vườn và các hoạt động trải nghiệm, chụp ảnh, check-in.

Khác với cách bán hàng truyền thống, người xem không chỉ nhìn thấy quả thanh long đã thu hoạch mà còn được quan sát nơi sản phẩm được tạo ra. Từ màn hình điện thoại, khoảng cách giữa người trồng và người mua được rút ngắn. Khách hàng có thể hỏi, trao đổi, tìm hiểu về sản phẩm và hình dung trực tiếp về không gian nhà vườn.

Lãnh đạo xã Thuận An cùng tham gia phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh long. Ảnh: Vân Thư

Với bà Nguyễn Thị Mai Hương, đây cũng là một cách để người sản xuất hiểu thị trường rõ hơn. Thông qua việc tương tác trực tiếp trên livestream, chủ vườn có thể lắng nghe câu hỏi, sự quan tâm và nhu cầu của khách hàng, từ đó có thêm thông tin để điều chỉnh cách giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cũng như khai thác không gian vườn.

Không chỉ thanh long, tại thôn Giao Tất, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nấm Kim Sơn cũng đưa sản phẩm nấm sò lên sóng. Quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ được giới thiệu trực tiếp, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về sản phẩm trước khi lựa chọn.

Với người mua, giá trị của phiên livestream không chỉ nằm ở việc có thêm một kênh mua hàng. Chị Nguyễn Thu Trang, người dân xã Thuận An cho biết: “Qua các phiên livestream, tôi hiểu hơn về nông sản quê hương, từ cách sản xuất đến câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Những thông tin được nhìn thấy trực tiếp giúp tôi thêm tin tưởng và lựa chọn những sản phẩm tốt, có nguồn gốc rõ ràng”.

Vì thế, livestream trở thành một “điểm chạm” giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Người nông dân không chỉ đưa hàng hóa lên mạng mà còn đưa cả quy trình sản xuất, không gian và câu chuyện của sản phẩm đến với khách hàng. Còn người mua có thêm cơ sở để tìm hiểu, trao đổi và lựa chọn.

Tại phiên livestream ở vườn thanh long, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương trực tiếp tham gia. Sự hiện diện của cán bộ chính quyền tại một hoạt động bán hàng trên nền tảng số cho thấy chuyển đổi số đang được đưa vào những hoạt động cụ thể, gắn với sinh kế và nhu cầu thực tế của người dân.

Chủ cơ sở sản xuất giới thiệu về nấm sò trên sóng livestream. Ảnh: Vân Thư

Từ một phiên livestream, câu chuyện vì thế không chỉ dừng ở việc bán được bao nhiêu sản phẩm mà mở ra một cách làm mới, đó là dùng công nghệ để kết nối người sản xuất với thị trường và để thị trường phản hồi trở lại với người sản xuất.

Hướng đến nông nghiệp xanh, bền vững

Xã Thuận An có 1.678,12ha đất canh tác, trong đó 469,7ha vùng bãi bồi ven sông giàu phù sa. Nông nghiệp vì thế vẫn giữ vai trò quan trọng đối với đời sống và kinh tế địa phương. Cùng với việc tìm kiếm những cây trồng có giá trị cao, phù hợp với đồng đất, xã đang từng bước đưa khoa học - công nghệ và các phương thức kinh doanh mới vào sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thanh Hương cho biết, xã vẫn còn diện tích nông nghiệp lớn và lực lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp khá đông. Vì vậy, phát triển kinh tế nông nghiệp là bài toán đặt ra đối với chính quyền và nhân dân Thuận An. Hướng đi được xác định là xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tìm kiếm những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao.

Xã đã thực hiện các phương án dồn điền, đổi thửa, dồn đất để tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất; đồng thời khuyến khích người dân tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới và duy trì phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Cùng với hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, phân bón hữu cơ, địa phương chú trọng hơn đến khâu quảng bá và kết nối tiêu thụ. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã được phát huy vai trò trong hỗ trợ sản xuất, đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Khách hàng trải nghiệm thu hái thanh long. Ảnh: Vân Thư

Hội Nông dân xã cũng khuyến khích hội viên phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh phong trào “Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh”, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, quảng bá sản phẩm và kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP.

Một điểm kết nối tiêu thụ nông sản an toàn của xã đã được xây dựng với 12 thành viên. Mỗi ngày, khoảng 500-600kg rau ăn lá và rau gia vị được đưa tới hệ thống siêu thị Topmarket, WinMart và chợ truyền thống.

Mặt khác, UBND xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Các cơ sở được hướng dẫn từ tạo gian hàng, số hóa thông tin, hình ảnh sản phẩm đến quản lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán; đồng thời tiếp cận các công cụ như mạng xã hội, Affiliate và livestream.

Những hoạt động ấy đang tạo nên một chuỗi kết nối mới cho nông sản Thuận An, sản xuất tốt hơn, quảng bá rộng hơn và tiếp cận thị trường bằng nhiều phương thức hơn.

Từ những phiên livestream đến các gian hàng trên sàn thương mại điện tử, chuyển đổi số ở xã Thuận An đang bắt đầu từ những việc rất cụ thể, thiết thực. Công nghệ không thay thế người nông dân, nhưng giúp sản phẩm của họ có thêm cơ hội được nhìn thấy, được lắng nghe và tìm được đường đến thị trường. Mỗi sản phẩm được kết nối trực tiếp hơn với người tiêu dùng, những giá trị trên đồng đất Thuận An cũng có thêm cơ hội được mở rộng.