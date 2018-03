Mở lối thoát hiểm cho chung cư

Nhiều chung cư đang cho tháo dỡ rào sắt, mái che và lắp thêm hệ thống báo cháy đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn

Sáng 28-3, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM đã vận động các hộ dân ở tầng trệt chung cư Hiệp Bình Chánh tháo dỡ mái che, lều bạt lấn chiếm không gian công cộng để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tất bật tháo dỡ

Theo quan sát, ở phần sân chung cư, nhiều hộ lấn chiếm rồi dựng lều bạt, mái che để làm quán nước. Thậm chí, có hộ dân ở lô A còn dùng ván ép cơi nới làm phòng ngủ, bên trong kê tủ quần áo, tivi và các vật dụng khác. Việc lấn chiếm này đã diễn ra từ nhiều năm qua làm thu hẹp không gian công cộng cũng như tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trong sáng 28-3, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ mái che sau khi được phường vận động. Chị Võ Thị Ngọc Yến (ngụ tầng trệt lô C) cho biết lắp đặt mái che là để ngăn ngừa các hộ ở tầng trên vứt rác, vật cứng xuống. Sau vụ cháy chung cư Carina và được phường vận động, gia đình chị tháo dỡ mái che để trả lại không gian công cộng cho chung cư. Đối với hộ dân không tự tháo dỡ, lực lượng chức năng đã nhờ Công ty Dịch vụ công ích quận Thủ Đức thu dọn đồ đạc và tháo dỡ từng phần.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết chung cư Hiệp Bình Chánh có 3 lô, được xây dựng cách đây gần 20 năm để bố trí tái định cư cho các hộ dân, hiện có 375 hộ dân sinh sống. Vào thời điểm xây dựng, vấn đề PCCC chưa được coi trọng, không có thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng như hệ thống báo cháy tự động. Nhiều hộ dân còn tự bít lối thoát hiểm bằng hàng rào sắt ở các lô gia để chống trộm. Sau vụ cháy ở chung cư Carina, phường đã gửi thông báo đến các chung cư thực hiện các biện pháp về phòng cháy, trong đó yêu cầu tháo dỡ những vật cản, mái che và các rào sắt mà người dân tự ý lắp đặt. Phường cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 làm kế hoạch diễn tập PCCC và nếu được thông qua sẽ tổ chức diễn tập ngay trong tháng 4 tới.

Cư dân ở chung cư Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP HCM) tự nguyện tháo dỡ hàng quán lấn chiếm không gian công cộng

Lắp hệ thống báo cháy

Trong khi đó, ban quản trị (BQT) chung cư 363 Hoàng Sa (phường Tân Định, quận 1) cũng đã thuê đơn vị lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và đèn dự phòng ở hành lang chung cư. Toàn bộ kinh phí lắp đặt do 28 hộ dân trong chung cư đóng góp. Xe máy được giữ ở bãi xe lộ thiên do chung cư không có tầng hầm nhưng BQT cũng đã yêu cầu bảo vệ kiểm tra thường xuyên để phòng tránh các sự cố đáng tiếc. Ngoài ra, BQT cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng để sớm tổ chức buổi diễn tập PCCC cho cư dân. Nhiều ban quản lý chung cư ở một số quận, huyện cũng đang tất bật kiểm tra lại hệ thống PCCC của chung cư để "yên lòng" cư dân.

Ngoài các chung cư thì trường học và nhà cao tầng cũng bắt buộc phải xem lại hệ thống cảnh báo cũng như công tác chữa cháy. Anh N.V.H, chủ một trường mầm non ở quận 6, cảm thấy choáng váng khi nghe giá của hệ thống phòng cháy bắt buộc lên đến hơn 80 triệu đồng. Theo đó, sau vụ cháy, trường của anh H. được đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 đi kiểm tra, lập biên bản ghi nhận những thiết bị PCCC đã có và đề nghị lắp đặt thêm hệ thống báo cháy. Nếu không trang bị hệ thống này sẽ bị xử phạt trong các đợt kiểm tra tới trong khi anh không biết thiết bị đó là gì và cách sử dụng như thế nào. Đáng nói là chỉ mới năm ngoái, anh H. đã chi gần 20 triệu đồng để mua các bình xịt chữa cháy, bảng cảnh báo. "Số tiền lắp đặt hệ thống báo cháy quá đắt và vượt khả năng mua sắm của trường nên chúng tôi đang cố gắng tham khảo thêm một số đơn vị lắp đặt khác với hy vọng giá rẻ hơn" - anh H. chia sẻ.

Triệu tập Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh

Chiều 28-3, một nhân viên Công ty 577 xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động là ông Nguyễn Văn Tùng (Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, đơn vị được cho là chủ đầu tư chung cư Carina) đang lâm bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Triều An. Người này cũng xác nhận ông Tùng bị Cơ quan CSĐT Công an TP triệu tập để lấy lời khai và hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Triều An do kiệt sức sau khi hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy chung cư.

Sau vụ cháy, các cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm ở chung cư Carina như: khối chung cư A và C đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng có khác biệt so với thiết kế. Cụ thể, xây bít ô thông tầng tại tầng lửng, thay đổi mái poly thành mái bê-tông cốt thép ở tầng lửng, tại vị trí liên kết giữa các khối phát sinh mái che bê-tông cốt thép và tấm poly. Ngoài ra, khối thương mại - dịch vụ được chủ đầu tư vận hành và sử dụng sai công năng đã duyệt. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ xây dựng giám định chất lượng kết cấu công trình, nhất là những phần bị ảnh hưởng của vụ cháy để đánh giá độ an toàn, chất lượng kết cấu chịu lực, đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa. Giao lực lượng Cảnh sát PCCC TP kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống PCCC của chung cư, đề xuất biện pháp khắc phục cũng như kiểm tra việc nghiệm thu PCCC của công trình.

