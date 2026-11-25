Năm 2023, nghe theo lời rủ rê của bạn bè, Mùa A Nhà ở thôn Màng Mủ (xã Mù Cang Chải) đã sa vào ma túy. Những ngày tháng chìm đắm trong nghiện ngập khiến vợ anh cũng mắc nghiện, 4 đứa con nheo nhóc, gia đình gần như không còn tài sản gì giá trị.

Bước ngoặt cuộc đời của Mùa A Nhà đến khi xã triển khai Nghị quyết số 51/NQ-TU của Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường không ma túy. Được công an xã tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục, anh quyết tâm tự cai nghiện thành công, còn vợ phải đi cai nghiện bắt buộc. Sau cai nghiện, điều anh cần nhất là công việc để có thu nhập, ổn định cuộc sống. Công an xã đã phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho anh làm việc tại công trường xây dựng trường học, với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng. Anh Mùa A Nhà chia sẻ: "Có việc làm ổn định, mình quyết tâm không tái phạm, cố gắng nuôi các con trưởng thành".

Anh Mùa A Nhà làm việc tại công trường xây dựng trường học.

Cũng được trao cơ hội làm lại, Hoàng Văn Thái, ở thôn Hoàng Liên, xã Mù Cang Chải từng là một thầy giáo nhưng vướng vào ma túy. Năm 2024, anh bị cho thôi việc và phải thi hành án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 10-2026, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Thái đối diện với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

Thấu hiểu điều đó, Công an xã Mù Cang Chải đã giới thiệu Thái đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha. Nhà trường tiếp nhận anh làm nhân viên quản sinh, tạo điều kiện để anh có công việc ổn định, từng bước hòa nhập môi trường mới. Được làm việc, tiếp xúc với thầy cô, học sinh, Thái đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lấy lại niềm tin của mọi người bằng sự chăm chỉ, trách nhiệm trong từng công việc hằng ngày.

Hai trường hợp Mùa A Nhà và Hoàng Văn Thái cho thấy, quản lý người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù nếu chỉ dừng lại ở kiểm tra, giám sát sẽ khó tạo chuyển biến bền vững. Điều quan trọng là giúp họ có việc làm, thu nhập, môi trường rèn luyện và được cộng đồng chấp nhận. Khi có cơ hội lao động, họ sẽ có thêm động lực thay đổi, giảm nguy cơ tái nghiện, tái phạm.

Anh Hoàng Văn Thái được tiếp nhận làm nhân viên quản sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ tái hòa nhập tại xã Mù Cang Chải vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện xã đang quản lý 42 đối tượng sau cai nghiện và 56 đối tượng sau chấp hành xong án phạt tù. Địa bàn vùng cao, kinh tế còn hạn chế, số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có khả năng tiếp nhận lao động chưa nhiều. Trong khi đó, định kiến của một bộ phận người dân khiến nhiều người sau cai nghiện khó tìm việc, khó tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.

Một số trường hợp mạnh dạn đi làm tại các khu công nghiệp, có người được vợ hoặc người thân đứng ra vay vốn phát triển kinh tế, từng bước tạo dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, số người có việc làm ổn định vẫn còn ít. Vì vậy, kết nối người sau cai nghiện với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, vận động các tổ chức trên địa bàn tiếp nhận lao động được xác định là hướng đi cần thiết.

Đại úy Sầm Minh Thuận, Trưởng Công an xã Mù Cang Chải cho biết: Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tạo việc làm; tuyên truyền nhân dân thay đổi cách nhìn nhận, giúp người từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng, không tái phạm.

Tại xã Chế Tạo, hiện có 14 người có tiền sử nghiện ma túy và 37 trường hợp đang đi cai nghiện. Đây là những đối tượng cần được quan tâm, quản lý, hỗ trợ thường xuyên nhằm phòng ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Với đặc thù kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập tại địa phương tập trung vào giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò và tham gia bảo vệ rừng. Những mô hình phù hợp điều kiện thực tế giúp người sau cai nghiện có sinh kế, thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Giành A Chinh, ở thôn Chế Tạo, từng hai lần đi cai nghiện. Trở về địa phương, anh quyết tâm từ bỏ ma túy, tập trung phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt. Được gia đình và mọi người quan tâm, động viên, cuộc sống của anh dần ổn định. Với Chinh, lao động không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp tránh xa cám dỗ, xây dựng lại niềm tin với người thân, cộng đồng.

Anh Giành A Chinh chia sẻ: “Bây giờ được mọi người quan tâm, mình phải quyết tâm, tập trung phát triển chăn nuôi để có cuộc sống tốt hơn, không tái phạm nữa”.

Từ thực tế địa phương, việc hỗ trợ người sau cai nghiện có việc làm, sinh kế vẫn là bài toán khó, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và chính quyền cơ sở. Trung tá Mùa A Vàng, Trưởng Công an xã Chế Tạo cho biết: Với điều kiện khó khăn trong tạo việc làm, lực lượng công an sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã quản lý, giáo dục các đối tượng; đặc biệt định hướng cho họ tập trung vay vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.

Quản lý đi đôi với hỗ trợ, giáo dục gắn với tạo sinh kế, pháp luật nghiêm minh cùng lòng bao dung của cộng đồng chính là những yếu tố quan trọng mở lối tái hòa nhập cho người sau cai nghiện. Đây không chỉ là giải pháp hạn chế tái nghiện, tái phạm mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn, duy trì bền vững các tiêu chí xã không ma túy.

Với những người từng lầm lỡ, con đường trở lại cuộc sống bình thường có thể còn nhiều chông gai, nhưng khi cánh cửa cộng đồng không khép lại, khi họ được trao việc làm, được tin tưởng và có cơ hội chứng minh sự thay đổi, niềm tin sẽ trở thành động lực để đứng lên. Mở lối tái hòa nhập cũng chính là mở thêm cơ hội giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình, mỗi bản làng vùng cao.