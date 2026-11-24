Khát vọng làm lại cuộc đời

Thoăn thoắt đưa từng đường kim trên chiếc máy khâu trong xưởng may bao bì rộng hàng trăm m2 tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an tỉnh Thanh Hóa, anh L.Đ.Đ. (SN 1994, quê xã Cẩm Vân) khá rụt rè khi trò chuyện với người lạ. Thế nhưng, khi nhắc đến những ngày tháng ở cơ sở cai nghiện và dự định sau khi trở về nhà, chàng trai trẻ dần cởi mở hơn. Đ. kể, anh bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 16 tuổi. Cuối năm 2021, sau nhiều năm chìm trong làn khói trắng, anh lần đầu được đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để điều trị. Sau thời gian cắt cơn, phục hồi sức khỏe và được hỗ trợ trị liệu, Đ. trở về với gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống bên ngoài cùng những mối quan hệ cũ đã khiến anh một lần nữa sa vào ma túy.

Clip học viên tại Cơ sở cai nghiện số 2, tỉnh Thanh Hóa thực hành nghề mây tre đan.

Trở lại cơ sở cai nghiện, Đ. hiểu rằng hành trình từ bỏ ma túy không hề dễ dàng. Những ám ảnh của lần tái nghiện khiến anh càng quyết tâm thay đổi bản thân. Lần này, ngoài tập trung điều trị, anh chủ động tham gia các hoạt động lao động, học nghề để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi trở về. “Sau mỗi lần cai nghiện, việc điều trị càng khó khăn hơn. Nhưng lần này em đã cố gắng rất nhiều. Hiện em được học nghề, có công việc để làm mỗi ngày. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là em được trở về nhà. Em mong sớm được về với bố mẹ, làm lại cuộc đời, có công việc để tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình”, Đ. chia sẻ.

Lao động trị liệu giúp học viên học nghề và rèn luyện tính tỉ mẩn, cẩn thận trong công việc.

Tương tự, tại lớp học nghề mây tre đan, anh P.V.L. (SN 1994, quê xã Cẩm Thủy) đang chăm chú, tỉ mẩn với những nan tre, hoàn tất công đoạn cuối cho chiếc rổ thủ công . Từng thao tác được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, từ chọn nan, đan khung đến hoàn thiện sản phẩm. Đôi bàn tay vốn chưa quen với công việc thủ công nay đã dần thuần thục hơn qua từng ngày rèn luyện.

L. đã có vợ và 3 người con, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Thế nhưng, những lần ham vui cùng bạn bè đã khiến anh vướng vào ma túy, để rồi phải xa gia đình, vợ con và bước vào hành trình cai nghiện. Nhắc lại quãng thời gian đầu điều trị cắt cơn, L. không giấu được những khó khăn đã trải qua. Có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nghĩ đến vợ và các con đang chờ ở nhà, anh lại tự động viên mình cố gắng. Sau gần 2 năm được hỗ trợ điều trị, L. dần ổn định sức khỏe, thay đổi nhận thức và bắt đầu học nghề.

Khoảng 3 tháng học việc, học viên sẽ thành thạo kỹ năng may bao bì.

Những nan tre tưởng chừng đơn giản nay trở thành công việc giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung và nuôi dưỡng những dự định cho ngày trở về. “Em rất hối hận vì đã dính vào ma túy. Nghĩ đến vợ và các con, em chỉ mong cai nghiện thành công để sớm được về nhà. Học đan lát ở đây, em muốn sau này tự tay làm những món quà tặng các con. Nếu có điều kiện, em cũng muốn tiếp tục làm nghề để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình”, L. cho hay.

Anh Đào Anh Tuấn, Tổ quản lý học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết, cơ sở hiện có 213 học viên. Mỗi đợt tiếp nhận, điều trị thường có khoảng 30 đến 40 học viên. Bên cạnh công tác điều trị, phục hồi sức khỏe, đơn vị chú trọng giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề để học viên có thêm hành trang khi trở về cộng đồng. “Chúng tôi xác định, thời gian học viên ở cơ sở không chỉ là thời gian điều trị, phục hồi mà còn là cơ hội để họ thay đổi nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. Khi trở về địa phương, nếu có một nghề trong tay, có công việc để làm thì họ sẽ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống”, anh Tuấn cho biết.

Tạo sinh kế sau cai nghiện

Tại các cơ sở cai nghiện ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề được tổ chức thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng của học viên. Những nghề như may túi xuất khẩu, túi dùng một lần; mây tre đan; chăn nuôi, trồng trọt; vệ sinh môi trường, cảnh quan; nghề mộc, xây dựng... được đưa vào chương trình hướng nghiệp.

Trong quá trình học, học viên được hướng dẫn kiến thức cơ bản, thực hành từng công đoạn và làm quen với tác phong lao động. Từ những công việc cụ thể, họ được rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc theo yêu cầu. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết để mỗi người có thể thích nghi với môi trường lao động sau khi trở về địa phương.

Những kiến thức, kỹ thuật trong lao động trị liệu có thể giúp học viên tái hoà nhập cộng đồng, tránh xa ma tuý.

Những kiến thức được trang bị có thể vận dụng vào hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, nhất là đối với những học viên sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi. Khi có thể tự tổ chức sản xuất hoặc tham gia làm việc tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất, họ sẽ có thêm cơ hội tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ quay trở lại con đường cũ.

Đại úy Đồng Văn Giáp, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác hướng nghiệp, dạy nghề được triển khai song song với giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật, duy trì điều lệnh nội vụ. Đối với những học viên chưa biết đọc, biết viết, cơ sở còn tổ chức các lớp xóa mù chữ. “Đào tạo nghề không chỉ hướng đến trang bị kỹ năng lao động mà còn giúp học viên hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin. Qua từng sản phẩm hoàn thiện, từng công việc được giao, học viên có thêm động lực rèn luyện, thay đổi bản thân”, Đại úy Giáp chia sẻ.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện số 2, tỉnh Thanh Hoá thực hành quy trình xử lý và giâm ủ các loại cây công trình, cây bóng mát.

Cùng với Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa cũng chú trọng đưa các hoạt động lao động trị liệu, hướng nghiệp gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động địa phương. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào quy trình xử lý và giâm ủ các loại cây công trình, cây bóng mát. Đây là nhóm nghề có tính ứng dụng, phù hợp với điều kiện sức khỏe và trình độ của đa số học viên, đồng thời mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Theo đó, học viên được đội ngũ cán bộ có chuyên môn hướng dẫn trực tiếp theo phương pháp cầm tay chỉ việc, tuân thủ quy trình kỹ thuật. Từ khâu cắt tỉa cành lá, đánh dấu định hướng cây nhằm giữ nguyên hướng mọc cũ, tránh sốc nhiệt, đến tính toán kích thước, hình dáng bầu đất đều được truyền đạt cụ thể. Dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ cơ sở, học viên trực tiếp thực hiện các công đoạn đào, cắt rễ, bó và cố định bầu đất theo yêu cầu kỹ thuật, nhằm bảo đảm tỷ lệ cây sống ở mức cao.

Những thao tác đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì trong lao động trị liệu giúp học viên rèn luyện tính nhẫn nại, khả năng tập trung, đồng thời giải tỏa tâm lý mặc cảm, tự ti. Quan trọng hơn, khi nắm vững một nghề cụ thể ngay trong thời gian điều trị, họ có thêm hành trang thực tế để tìm kiếm việc làm sau khi trở về. Đây là yếu tố có ý nghĩa thiết thực, bởi khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm và thiếu môi trường lao động là những vấn đề có thể làm gia tăng nguy cơ tái nghiện.