Mở lối phát triển cho vùng đất ven biển xứ Thanh

Ảnh: Hoàng Đông

Đoạn tuyến Nga Sơn - Hoằng Hóa là một phần của tuyến đường bộ ven biển qua Thanh Hóa, nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Việt Nam. Dự án có chiều dài 23,723km, điểm đầu tại khu vực xã Tân Tiến, kết nối với tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình; điểm cuối kết nối với tuyến ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h và chính thức khởi công vào tháng 12/2021. Đầu tháng 10/2026, phần xây lắp của dự án đã hoàn thành, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, thực hiện thẩm tra an toàn giao thông và thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án không chỉ nằm ở chiều dài tuyến đường mà còn ở những công trình cầu được xây dựng để vượt qua các dòng sông, kênh rạch và địa hình đặc trưng của vùng đồng bằng ven biển.

Trên toàn tuyến có 4 cây cầu gồm cầu Lạch Trường vượt qua sông Lạch Trường và khu vực đầm nuôi thủy sản, cầu Lạch Sung vượt sông Lèn, cầu Nam Khê bắc qua kênh De và cầu Mỹ Liên vượt kênh Hói Đào. Các công trình cầu đã góp phần giải quyết những điểm nghẽn về giao thông, tạo nên sự kết nối thông suốt giữa các khu vực trước đây còn cách trở bởi hệ thống sông ngòi, kênh mương.

Nổi bật nhất là cầu Lạch Trường có chiều dài 1.321m với 30 nhịp. Tính đến thời điểm này, đây là cây cầu vượt cạn, vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa do địa phương xây dựng.

Những công trình cầu đường hiện đại xuất hiện giữa không gian làng quê góp phần tạo thêm những cảnh sắc hùng vĩ về vùng đất ven biển Thanh Hóa. Từ trên những cây cầu, người đi đường có thể cảm nhận rõ nét sự giao hòa giữa công trình hiện đại với cảnh quan tự nhiên đặc trưng của miền cửa sông, vùng bãi bồi và những cánh đồng trải rộng.

Đối với đời sống người dân tại khu vực dự án đi qua, cơ hội dường như ở ngay trước mắt.

Trước khi có tuyến đường mới, việc đi lại giữa một số khu vực ven biển các huyện cũ Nga Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hóa còn phụ thuộc vào những tuyến đường nhỏ hẹp, cầu phao, bến đò hoặc phải di chuyển đường vòng. Điều này gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, thủy sản và giao thương hàng hóa của người dân. Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng, khoảng cách giao thông giữa các địa phương sẽ được rút ngắn, việc kết nối với hệ thống quốc lộ, đường tỉnh và các khu vực kinh tế, du lịch trở nên thuận lợi hơn.

Đặc biệt, tuyến đường đi qua những vùng đất có thế mạnh về nuôi trồng, khai thác thủy sản, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch. Đây là điều kiện để hình thành thêm các cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, điểm thu mua nông sản, thương mại và các loại hình dịch vụ phục vụ người dân, du khách. Quỹ đất dọc tuyến cũng có thêm lợi thế trong việc thu hút các dự án đầu tư vào thương mại, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Toàn tuyến có 8 nút giao với đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp và đường liên xã. Ảnh: Hoàng Đông

Khi kết nối đồng bộ với các đoạn tuyến khác, trục đường sẽ tạo điều kiện liên kết các khu du lịch biển, vùng sản xuất thủy sản, các đô thị và Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ. Công trình cũng góp phần nâng cao năng lực cơ động, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực ven biển.