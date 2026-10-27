Mở lối nông nghiệp xanh

Bước qua lối canh tác cũ

Từ khi đưa nhà màng vào sản xuất, công việc đồng áng của gia đình chị Bình có nhiều thay đổi. Hệ thống tưới tự động giúp giảm đáng kể thời gian chăm sóc; việc đa dạng cây trồng giúp tạo điều kiện chủ động mùa vụ. Tuy nhiên, để làm chủ phương thức sản xuất mới, chị vẫn không ngừng kiên trì học hỏi, theo dõi sinh trưởng, phát triển của cây trồng để điều chỉnh kỹ thuật phù hợp.

Với tổng vốn đầu tư gần 800 triệu đồng, gia đình chị đã dành khoảng 700 triệu đồng xây dựng nhà màng, phần còn lại đầu tư hệ thống tưới, giống, vật tư và các điều kiện sản xuất ban đầu. Đây là số vốn không nhỏ đối với một hộ nông dân, nhất là khi hiệu quả của hướng sản xuất mới vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên, tiếp thêm động lực cho gia đình chị là sự quan tâm, đồng hành sát sao của lãnh đạo xã ngay từ khâu chuẩn bị mặt bằng, giúp gia đình thêm vững tin để hiện thực hóa hướng đi mới.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất nông sản công nghệ cao của chị Chu Thị Bình, thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình.

Triển khai từ tháng 2/2026, khu vườn gần 2.000 m2 được bố trí nhiều loại rau, củ, quả như dưa lưới, dưa chuột nếp, dưa bao tử, cải xanh, bắp cải, cà chua, mướp đắng, rau thơm, bí xanh. Là người từng có nhiều năm kinh nghiệm trồng rau truyền thống, chị Bình đã nắm được đặc tính của từng loại cây. Tuy nhiên, môi trường sản xuất mới vẫn đòi hỏi chị không ngừng tích lũy kiến thức, điều chỉnh chế độ chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng để nâng cao chất lượng nông sản.

Theo chị Bình, địa hình bằng phẳng, nguồn nước thuận tiện và giao thông thuận tiện là những lợi thế của mô hình, giúp việc canh tác, vận chuyển và cung ứng nông sản tươi đến người tiêu dùng thuận lợi hơn. Vụ đầu tiên, gia đình chị đạt tổng doanh thu khoảng 170 -175 triệu đồng. Sang vụ thứ hai, hiện giá bán rau, củ, quả dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại. Những kết quả ban đầu giúp tạo niềm tin cho gia đình, song để khẳng định giá trị rõ nét hơn còn phụ thuộc vào sự thay đổi trong cách tổ chức sản xuất.

Trước đây, việc tưới cả khu vườn có thể mất trọn buổi sáng, thì nay, hệ thống tự động chỉ cần khoảng 15 phút vận hành. Thời gian tiết kiệm được, chị Bình tập trung theo dõi cây trồng, tìm hiểu kỹ thuật, xử lý những vấn đề phát sinh. Thực tế cho thấy, công nghệ có thể giảm sức lao động, nâng cao tính chủ động, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là khả năng làm chủ quy trình của người sản xuất.

Hướng đi bền vững

Đảng ủy xã Thái Bình xác định định hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp số; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, theo hướng hữu cơ, bảo đảm an toàn thực phẩm, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ ổn định. Mô hình của chị Bình là minh chứng bước đầu cho việc cụ thể hóa định hướng ấy trong thực tiễn, đồng thời gợi mở yêu cầu chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có kế hoạch, chú trọng chất lượng và hiệu quả.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của chị Chu Thị Bình, thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Bình, cho biết: “Điều quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền xã đã và đang làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ canh tác truyền thống sang sản xuất hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với thị trường. Đầu tư nhà màng cần nguồn vốn lớn. Vì vậy, người dân cần được đồng hành về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Xã đã chủ động làm cầu nối với doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hỗ trợ liên kết, bao tiêu sản phẩm. Khi có điểm tựa về đầu ra, người dân sẽ vững tin hơn khi đầu tư, từng bước hình thành chuỗi liên kết ổn định, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững”.

Cùng với sự định hướng của cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tập quán canh tác, tăng cường liên kết sản xuất. Tổ nghề nghiệp trồng rau hữu cơ Thái Bình bước đầu đã có 5 hộ đăng ký tham gia, trong đó 3 hộ đã triển khai trên tổng diện tích gần 5.000 m2. Đây là cơ sở để các hộ trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật và từng bước thống nhất quy trình sản xuất.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Bình cho biết: “Thông qua tổ nghề nghiệp, các hộ có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, sử dụng vật tư có trách nhiệm để nâng cao chất lượng nông sản. Khi sản xuất được tổ chức bài bản, đáp ứng yêu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế và tính bền vững của mô hình sẽ có thêm cơ sở để phát triển”.

Đầu ra thuận lợi tiếp thêm động lực phát triển mô hình. Lãnh đạo xã đã kết nối gia đình chị Bình với HTX Sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, hỗ trợ tiêu thụ khoảng 80% sản lượng, đồng thời cung ứng phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất. Sự đồng hành này giúp người trồng chủ động mùa vụ, nâng cao chất lượng nông sản, tạo tiền đề mở rộng quy mô và từng bước gia tăng giá trị sản xuất.

Từ lựa chọn tiên phong của chị Bình, hướng đi nông nghiệp xanh đang dần được hiện thực hóa ở Thái Bình. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng tinh thần chủ động đổi mới của người nông dân, những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với thị trường sẽ tạo thêm động lực chuyển đổi tư duy, nâng cao thu nhập, mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.