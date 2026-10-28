Mở lối học nghề, lập nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số

Học sinh theo học tại Trường Trung cấp An Giang 1.

Vững tay nghề, tự tin lập nghiệp

Theo học ngành Công nghệ sửa chữa xe ô tô tại Trường Trung cấp An Giang 1, em Danh Hiên Lộc, dân tộc Khmer (xã Định Hòa, tỉnh An Giang) có cơ hội vừa được học văn hóa, vừa được học nghề. Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, em được tăng cường thực hành, làm quen với công việc thực tế và rèn luyện tay nghề ngay trên ghế nhà trường.

Trong quá trình học, em được miễn học phí theo chính sách áp dụng, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp, em đã tìm được việc làm tại một công ty ở địa phương với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng/tháng. Em rất biết ơn sự hỗ trợ từ nhà trường, Lộc chia sẻ.

Nhờ được học đi đôi với thực hành, Lộc trở nên tự tin hơn khi bắt đầu công việc, có thu nhập để phụ giúp gia đình. Thời gian tới, nam sinh dự định tiết kiệm tiền để tiếp tục học lên trình độ cao hơn, nâng cao kiến thức và tay nghề.

Từ trải nghiệm của bản thân, Lộc cho rằng học nghề là hướng đi phù hợp với những học sinh muốn sớm có việc làm, tự chủ về kinh tế và từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

Em Danh Hiên Lộc (phải) cho rằng, lựa chọn học trung cấp giúp tiết kiệm thời gian nhờ được học văn hóa kết hợp với học nghề.

Với nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông góp phần giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị cho công việc, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lao động.

Nắm bắt nhu cầu đó, những năm qua, Trường Trung cấp An Giang 1 chú trọng đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, gắn với nhu cầu tuyển dụng và tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực nghề nghiệp.

Nhà trường có nhiều học sinh DTTS theo học. Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, trường còn quan tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện của từng em.

Gắn đào tạo với nhu cầu việc làm

Năm 2026, Trường Trung cấp An Giang 1 tuyển sinh 33 ngành trình độ trung cấp, thuộc 8 nhóm ngành: Kỹ thuật - cơ khí - xây dựng; Điện - điện tử - điện lạnh; Công nghệ thông tin - mạng máy tính; Ẩm thực - dịch vụ ăn uống; Du lịch - nhà hàng - khách sạn; Kinh tế - quản lý - luật; Nông nghiệp - thủy sản - thú y; Chăm sóc sức khỏe - dịch vụ.

Ngoài ra, trường còn tổ chức đào tạo sơ cấp và các chương trình ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ thông tin, nông nghiệp, kinh tế, du lịch và dịch vụ.

Cùng với đổi mới phương pháp đào tạo, nhà trường tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu nhân lực, tổ chức thực tập và đánh giá chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành từng bước được đầu tư, trong đó có nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Để nâng cao hiệu quả đào tạo và hỗ trợ học sinh sau tốt nghiệp, Trường Trung cấp An Giang 1 đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Hằng năm, trường phối hợp tổ chức “Ngày hội việc làm” và các phiên tuyển dụng trực tiếp, phỏng vấn nhanh, giúp học sinh tiếp cận nhà tuyển dụng và tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội tuyển dụng lao động có kiến thức, kỹ năng nghề; học sinh chủ động tìm hiểu yêu cầu công việc và lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp. Nhờ đó, nhiều em tìm được việc làm tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước ổn định thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Theo Thạc sĩ Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1, thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm và lập nghiệp cho thanh niên, nhất là học sinh vùng đồng bào DTTS; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.