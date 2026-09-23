Mở lối hoàn lương: Trao nguồn vốn nghĩa tình, dựng lại cuộc đời

Bệ phóng giúp người từng lầm lỡ vươn lên

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng giải ngân vốn cho người dân xã Phú Trung (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách tín dụng ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy đã mang lại luồng sinh khí mới cho các địa phương tại thành phố Đồng Nai.

Tại địa bàn Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng, các xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sau cai nghiện ma túy. Nguồn vốn được trao tận tay đang mang lại niềm vui, cơ hội phát triển kinh tế bền vững và tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng cho biết, các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân văn của nguồn vốn cho các cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng đông đảo người sau cai nghiện trở về địa phương. Tại đây, các đại biểu được quán triệt về chính sách hỗ trợ học nghề, các nhóm ngành nghề được ưu tiên tiếp cận vốn, cũng như cụ thể hóa về điều kiện, mức vay, lãi suất và thời hạn vay. Bên cạnh đó, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã trực tiếp tư vấn pháp luật, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Điển hình trường hợp anh Hồ Văn Quý (thôn Đồng Tháp, xã Phú Trung) sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện trở về địa phương từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn làm ăn. Nhờ sự rà soát, tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, anh Quý được xét duyệt vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng giải ngân vốn cho người dân xã Phú Trung (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Từ nguồn vốn này, anh Quý đầu tư trồng sầu riêng để cải thiện kinh tế gia đình và phụng dưỡng cha mẹ già. Không chỉ hỗ trợ vốn, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổ vay vốn và Công an xã còn tận tình hướng dẫn quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc và sử dụng phân bón hiệu quả. “Tôi rất cảm ơn chính sách của Nhà nước cùng sự giúp đỡ của chính quyền và ngân hàng. Nguồn vốn kịp thời cùng sự hướng dẫn tận tình đã giúp tôi có cơ hội vươn lên, tạo nguồn thu nhập ổn định để làm lại cuộc đời”, anh Quý chia sẻ.

Còn anh Lê Đức Anh (thôn Bình Tân 7, xã Bình Tân) cũng là một trong những trường hợp được tiếp cận nguồn vốn 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện. Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân số tiền vay tại phiên giao dịch xã ngày 17/9, Lê Đức Anh quyết định dùng toàn bộ số tiền vay để đầu tư trồng điều.

Không giấu nổi niềm phấn khởi khi cầm trên tay nguồn vốn nghĩa tình, anh Lê Đức Anh xúc động chia sẻ, “trở về địa phương, điều tôi lo lắng nhất là không có vốn để làm ăn, dễ rơi vào bế tắc. Sự tin tưởng của chính quyền và ngân hàng khi trao cho tôi cơ hội này thực sự là nguồn động viên vô cùng to lớn. Nguồn vốn kịp thời không chỉ giúp tôi có điều kiện đầu tư phân bón, chăm sóc vườn điều để tạo thu nhập ổn định, mà còn tiếp thêm cho tôi niềm tin, quyết tâm vượt qua quá khứ, vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội”.

Ông Võ Phương Hồng Hảo, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn Đồng Tháp cho biết, Ban quản lý tổ đã tích cực vận động các thành viên ủng hộ tinh thần cầu thị hướng thiện của những người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, chấp hành quy chế hoạt động của Tổ, tích cực học tập các mô hình cây trồng chủ lực như: sầu riêng, cam và cà phê.

Chú trọng kiểm tra, giám sát nguồn vốn

Người dân xã Phú Trung tìm hiểu thông tin về nguồn vốn chính sách. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng đã tranh thủ giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương có việc làm ổn định, tạo sinh kế phát triển kinh tế. Đồng thời, tại các địa phương, xã tiếp tục triển khai các phong trào, hoạt động nhằm động viên tinh thần những người từng lầm lỗi; tuyên truyền, vận động các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư không kỳ thị, cùng chung tay giúp đỡ người sau cai nghiện làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội.

Trung tá Nguyễn Hải Phương, Phó Trưởng Công an xã Phú Trung khẳng định, t Công an xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện. Đồng thời, qua các buổi gọi hỏi, răn đe, giáo dục hàng tháng, chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân và các đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay. Chúng tôi phổ biến về chính sách khoan hồng của nhà nước, những lợi ích thiết thực của việc vay vốn đối với cuộc sống; đồng thời định hướng sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Theo ông Nguyễn Hải Phương, thời gian tới, Công an xã Phú Trung sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng để rà soát các trường hợp đủ điều kiện. Đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với từng đối tượng để định hướng, củng cố niềm tin, giúp họ chủ động vay vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả để phát triển kinh tế. Đến nay, Công an xã Phú Trung đã rà soát 100% các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai, qua đó lập danh sách 8 trường hợp đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn. Hiện nay, xã Phú Trung đang quản lý hơn 40 người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương chưa có việc làm ổn định. Đây là những đối tượng rất cần sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn chính sách cùng sự đồng hành, quan tâm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng giải ngân vốn cho người dân xã Phú Trung (Đồng Nai) . Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng cho biết, “về triển khai chương trình tín dụng cho vay đối với người sau cai nghiện, ngay sau khi nhận được nguồn vốn ủy thác phân bổ từ Ban đại diện, Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng đã nhanh chóng triển khai cho các hộ vay vốn trên địa bàn. Tính đến ngày 19/9/2026, đơn vị đã giải ngân cho vay được 4 đối tượng. Các trường hợp này đều được cơ quan công an, các hội đoàn thể và Tổ tiết kiệm & vay vốn rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng; bảo đảm đúng, đủ đối tượng, có phương án sản xuất - kinh doanh cụ thể và có chí hướng phục thiện, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Hiện các đối tượng thụ hưởng đều phải qua khảo sát, đánh giá nghiêm ngặt từ công an, hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn và nhận được sự đồng thuận của các tổ viên trong cộng đồng dân cư. “Đối với chất lượng tín dụng của chương trình mới này, Ngân hàng Chính sách xã hội rất chú trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với UBND xã, cơ quan công an và các hội đoàn thể giám sát kỹ mục đích sử dụng vốn vay của các đối tượng. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên khuyến khích, động viên người sau cai nghiện tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, sớm hòa nhập cộng đồng và tích cực đóng góp cho xã hội”, ông Tú cho biết thêm.

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người sau cai nghiện ma túy đã tạo điểm tựa sinh kế thiết thực, tiếp thêm niềm tin cho người sau cai nghiện ở nhiều nơi của thành phố Đồng Nai vượt qua quá khứ, vươn lên làm lại cuộc đời. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, lực lượng công an và các hội đoàn thể không chỉ bảo đảm nguồn vốn được trao đúng đối tượng, đúng mục đích mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn và chung tay xây dựng cộng đồng an toàn và phát triển bền vững hơn.