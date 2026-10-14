Mở lối giảm nghèo ở Tân Tiến

Gỡ khó giải ngân

Người dân thôn Tây Côn Lĩnh phấn khởi khi tuyến đường vào thôn dài 5,8 km được bê tông hóa vừa hoàn thành. Tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn mà còn tạo thêm điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Không chỉ ở thôn Tây Côn Lĩnh, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã được đầu tư, nâng cấp đã từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. 2 năm trở lại đây, trên địa bàn xã có 9 công trình giao thông nông thôn được bê tông hóa với kinh phí trên 67 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành.

Gia đình anh Thèn Văn Thắng, thôn Tả Lèng được hỗ trợ triển khai mô hình trồng dưa chuột mang lại hiệu quả kinh tế.

Để nguồn lực được đầu tư đúng chỗ, xã xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Xã tập trung rà soát danh mục công trình, dự án và nguồn vốn được giao, xác định rõ từng nội dung để có phương án xử lý. Những công trình có khả năng triển khai và giải ngân được ưu tiên thực hiện, những nội dung còn vướng mắc được tập trung tháo gỡ. Đối với nguồn vốn không còn nhu cầu hoặc không còn nội dung chi, xã rà soát, đề xuất xử lý, tránh để vốn tồn đọng.

Theo thống kê, vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển tiếp sang năm 2026 trên địa bàn xã Tân Tiến hơn 12 tỷ đồng. Đến ngày 30/9/2026, xã đã giải ngân cả vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp hơn 10 tỷ đồng, đạt 84,6%.

Mở lối sinh kế

Cùng với đầu tư hạ tầng thiết yếu, xã Tân Tiến tập trung đưa nguồn lực đến gần hơn với người dân thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế. Từ năm 2025 đến nay, xã đã triển khai 10 mô hình, dự án hỗ trợ sinh kế, với tổng kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 164 lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất. Những mô hình, dự án được lựa chọn dựa trên điều kiện thực tế của địa phương, khả năng tham gia của người dân như dự án nuôi trâu bò sinh sản, chuỗi liên kết chăn nuôi lợn thương phẩm. Ngoài ra có mô hình trồng dưa chuột, nuôi cá nước lạnh được đầu tư từ nguồn xã hội hóa…

Câu chuyện của gia đình ông Vàng Văn Lịch, thôn Bản Nhùng là một ví dụ. Đầu năm 2026, gia đình ông được hỗ trợ 35 con lợn giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y từ dự án chăn nuôi lợn thương phẩm. Là hộ còn khó khăn, thiếu vốn đầu tư, với ông Lịch, số con giống ban đầu không chỉ là nguồn hỗ trợ trước mắt mà còn là “vốn mồi” để gia đình từng bước gây dựng sinh kế.

Năm 2026, xã Tân Tiến đặt mục tiêu giảm 6% tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Để thực hiện mục tiêu này, xã tập trung triển khai hiệu quả các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi. Địa phương phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo quy định.

Bài, ảnh: Bảo Ngọc