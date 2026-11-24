Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood - Ấn Độ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị ngày 24.11

Sức hút từ hang động, biển và di sản

Sơn Đoòng, hang Én, Tân Hóa và đồi cát Nam Trạch... là những địa danh được nhắc đến tại Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026. Đây là những nơi Hãng phim Innovation India lựa chọn làm bối cảnh cho SILAA, bộ phim dự kiến công chiếu ngày 5.2.2027.

Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là Quảng Trị xuất hiện trên màn ảnh Bollywood, mà từ màn ảnh ấy, Quảng Trị sẽ hiện diện trong lựa chọn du lịch của ngày càng nhiều du khách Ấn Độ.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

Từ vùng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, hành trình của du khách có thể mở rộng ra những làng quê và bãi biển còn giữ vẻ nguyên sơ.

Ở Thành cổ Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải hay trong lòng Địa đạo Vịnh Mốc, câu chuyện về vùng đất này được kể qua những dấu tích chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Sự đa dạng ấy cho phép doanh nghiệp xây dựng hành trình theo sở thích và thời gian lưu trú của từng nhóm khách.

Ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho rằng, Quảng Trị có nhiều dư địa thu hút khách Ấn Độ nhờ khả năng kết hợp khám phá thiên nhiên, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tâm linh trong một chuyến đi.

Theo ông, điện ảnh là nguồn cảm hứng du lịch của hàng triệu người Ấn Độ. Một địa danh xuất hiện trên màn ảnh Bollywood có thể trở thành lựa chọn của các gia đình, các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật hoặc tìm nơi tổ chức đám cưới.

Chuẩn bị tour và dịch vụ đón khách

Từ những tiềm năng của thị trường Ấn Độ, tỉnh Quảng Trị đã xác định đây chính là một trong những thị trường quốc tế cần phát triển lâu dài. Trong một tương lai gần, nhiều doanh nghiệp sẽ tìm hiểu thị hiếu của từng nhóm khách để xây dựng tour du lịch phù hợp.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị mong rằng việc liên kết với Ninh Bình và Cao Bằng, hai địa phương cùng được chọn làm bối cảnh SILAA, để hình thành những hành trình theo dấu bộ phim và kéo dài thời gian lưu trú của du khách

Bên cạnh đó, việc tỉnh Quảng Trị mong muốn liên kết với Ninh Bình và Cao Bằng, hai địa phương cùng được chọn làm bối cảnh SILAA, để hình thành những hành trình theo dấu bộ phim và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị: Việc chuẩn bị đón khách bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể. Những doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Trị cần quan tâm đến ẩm thực Ấn Độ, thực đơn chay, dịch vụ Halal khi có nhu cầu và khả năng giao tiếp của đội ngũ hướng dẫn viên.

"Khi chúng ta hiểu phong tục và thói quen của khách cũng là cơ sở để các đơn vị lưu trú, lữ hành thiết kế chương trình riêng cho các đoàn du khách đến từ Ấn Độ trong tương lai" ông Hoàng Nam khẳng định.

Một góc Hang Sơn Đoòng. Ảnh: TG

Cũng theo ông Hoàng Nam, tỉnh Quảng Trị sẽ đồng hành với doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật để phát triển sản phẩm, nâng chất lượng phục vụ. Quảng Trị mong tiếp tục đón các đoàn làm phim quốc tế đến khảo sát, chọn bối cảnh và triển khai dự án trên cơ sở tôn trọng, bảo tồn thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa địa phương.

Về phía Ấn Độ, ông Bastian N. Chacko cho biết Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp với chính quyền Quảng Trị và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi khả năng. Ông kỳ vọng các cuộc trao đổi tại hội nghị sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa nhà làm phim, doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ và các đơn vị du lịch Quảng Trị.

Ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị ngày 24.11.2026, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Bastian N. Chacko cho biết: Mỗi tuần có hơn 90 chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn của Ấn Độ với Hà Nội và TP. HCM. Trong giai đoạn 2022-2026, hai nước đã tổ chức 24 đoàn giao lưu văn hóa song phương. Vì vậy, ông Bastian N. Chacko mong muốn tỉnh Quảng Trị đề nghị các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành cùng xây dựng nguồn khách, nghiên cứu chuyến bay thuê bao và xúc tiến đường bay thẳng từ các thành phố lớn của Ấn Độ đến Đồng Hới khi đủ điều kiện. Số chuyến và thời điểm mở đường bay chưa được nêu trong phát biểu tại hội nghị. Kỳ vọng hợp tác giữa Liên minh Lữ hành Inbound Ấn Độ và Hiệp hội Du lịch Quảng Trị sẽ sớm cụ thể hóa bằng các chương trình khảo sát, quảng bá và chào bán tour, hướng tới đưa khách Ấn Độ đến Quảng Trị từ cuối năm 2026.