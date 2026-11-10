'Mở lối' cho tài sản công dôi dư

Những công năng mới

Tại phường Nam Đông Hà, trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ tại số 270 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà được chuyển giao cho Trường THCS Phan Đình Phùng làm phân hiệu. Những phòng làm việc trước đây nay được bố trí phục vụ hoạt động giáo dục, đáp ứng nhu cầu trường lớp của địa phương. Tương tự, trụ sở UBND Phường 2 cũ tại số 14 Đặng Dung được điều chuyển cho Trường mầm non Sen Hồng; trụ sở Trạm Y tế phường 5 cũ tại kiệt 131 Hàm Nghi bố trí cho Trường mầm non Sao Mai; trụ sở Sở Nội vụ cũ tại số 23 Duy Tân được chuyển thành trụ sở Trạm Y tế phường.

Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà Lê Thị Anh Đào cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có 41 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 31 trụ sở làm việc và 10 thiết chế văn hóa khu phố cũ. Đến cuối tháng 10/2026, phường đã hoàn thành phương án xử lý 16 cơ sở, 25 cơ sở còn lại đang tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định.

“Việc chuyển trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ cho Trường THCS Phan Đình Phùng là một phương án tiêu biểu trong sử dụng tài sản công phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân. Địa phương ưu tiên bố trí những cơ sở phù hợp cho giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng; đồng thời khai thác thương mại đối với các trụ sở đủ điều kiện”, bà Lê Thị Anh Đào nói.

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cũ tại phường Nam Đông Hà được chuyển giao cho Trường THCS Phan Đình Phùng làm phân hiệu - Ảnh: N.T.H

Từ cách làm này, tại phường Đông Hà, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũ trên đường Nguyễn Huệ được giao cho Trạm Y tế phường hoạt động. Nhà văn hóa phường Đông Giang cũ được bàn giao cho Trường tiểu học Sông Hiếu sử dụng làm nhà đa năng...

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Hà Trần Mạnh Thường cho biết, địa phương có 31 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 13 cơ sở đã hoàn thành xử lý, 18 cơ sở còn lại có phương án được phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Phường Đông Hà định hướng chuyển một số trụ sở cũ thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thư viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tuy nhiên, để đưa các cơ sở này vào hoạt động, địa phương phải tiếp tục giải quyết bài toán kinh phí cải tạo, sửa chữa và cơ chế quản lý, vận hành.

Khơi thông nguồn lực

Bên cạnh chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng, việc cho thuê các trụ sở có vị trí thuận lợi đang được tỉnh triển khai nhằm hạn chế tình trạng tài sản công bỏ trống, xuống cấp.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hoàng Anh Tuấn cho biết, đơn vị được giao quản lý, khai thác 47 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, trong đó có 38 cơ sở tại khu vực phía Nam và 9 cơ sở tại khu vực phía Bắc tỉnh. Đến nay, trung tâm đã hoàn tất thủ tục cho thuê ngắn hạn đối với 3 trụ sở, 8 cơ sở khác đang được thông báo cho thuê, 18 cơ sở tiếp tục tìm nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, không phải trụ sở nào cũng dễ dàng tìm được đơn vị thuê. Cơ sở Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh cũ tại số 180 Trần Hưng Đạo đã thông báo cho thuê đến lần thứ ba nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm. Trụ sở Tỉnh ủy cũ tại số 30 Hùng Vương cũng phải tiếp tục thông báo lần hai trong tháng 11/2026.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 756 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; đến cuối tháng 10/2026 mới xử lý 91 cơ sở, đạt 12%. Khối lượng tài sản chưa được xử lý còn lớn, trong khi nhiều công trình cần kinh phí bảo quản, sửa chữa hoặc hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư trước ngày 31/12/2026. UBND tỉnh yêu cầu cập nhật, công khai kết quả xử lý hằng tuần, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu những đơn vị chậm tiến độ do thiếu chủ động.

Yêu cầu xử lý tài sản công dôi dư hoàn thành trong năm 2026 đặt ra áp lực lớn, nhưng xử lý nhanh phải đi cùng phương án sử dụng phù hợp, tránh tình trạng tài sản vừa được sắp xếp lại tiếp tục bỏ trống. Từ những phòng học, cơ sở y tế đến nhà văn hóa được hình thành trên nền các trụ sở cũ, hướng sử dụng tài sản công đang dần rõ hơn. Khi công năng hành chính khép lại, những công trình ấy vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống bằng những chức năng mới, gần hơn với nhu cầu hằng ngày của người dân.