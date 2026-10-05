Mở lối cho cung đường du lịch sông nước vùng Đông

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông). Ảnh: XUÂN SƠN

Còn thiếu sản phẩm

Nằm trên trục đường trọng điểm Võ Chí Công, phường Hội An Đông có lợi thế nổi bật về vị trí, sở hữu cấu trúc tài nguyên độc đáo, đa dạng, kết hợp biển, cửa sông, rừng dừa nước, làng quê, nông nghiệp, ẩm thực, sinh kế cộng đồng và giá trị lịch sử - văn hóa.

Trong đó, rừng dừa Bảy Mẫu đã có nhận diện thị trường tốt, có khả năng đóng vai trò “điểm neo” sản phẩm sinh thái sông nước. Cẩm Thanh được xếp thứ 20 trong danh sách 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025 do Forbes đăng tải, rừng dừa Bảy Mẫu vừa được Cục Du lịch Quốc gia đề cử tham gia giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” năm 2026 do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc tổ chức.

Trong khi đó, Cửa Đại và khu vực An Mỹ - Thanh Đông cũng có vai trò quan trọng. Hệ thống lưu trú, hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và cộng đồng tham gia du lịch tạo nguồn cung ứng sẵn có cho phát triển sản phẩm liên kết.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND phường, sản phẩm du lịch tại địa phương còn phát triển theo từng điểm, thiếu câu chuyện chung và thiếu bộ nhận diện riêng. Liên kết giữa rừng dừa Bảy Mẫu, Cửa Đại, An Mỹ - Thanh Đông, lưu trú, ẩm thực và phố cổ Hội An chưa hình thành chuỗi sản phẩm ổn định.

Tại phường Hội An Tây, những điểm đến như làng rau Trà Quế, làng Gốm Thanh Hà, làng Củi Lũ... đã định hình trên bản đồ du lịch. Mới đây, địa phương tổ chức Lễ hội sông Cổ Cò với những trải nghiệm theo định hướng phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế gắn với gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò chưa về đích, hoạt động du lịch sông nước tại đây chưa thể phát triển hết mức.

Bà Lương Thúy Hà, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tầm nhìn - Wide Eyed Tours nhìn nhận, bên cạnh di sản Đô thị cổ Hội An, trong bán kính xung quanh phố cổ chỉ vài cây số còn những làng chài ven biển, ven sông thơ mộng nhưng chưa được khai thác tiềm năng phát triển đúng mức. Khu vực Hội An và lân cận đang thiếu những sản phẩm du lịch đường sông đặc sắc.

Bến du thuyền Nam Hội An (xã Duy Nghĩa). Ảnh: LÂM VIÊN

Hình thành mạng lưới du lịch liên hoàn

Trong tháng 9/2026, UBND phường Hội An Đông ban hành Đề án phát triển du lịch phường giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2035. Theo đó, hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn phường được tổ chức theo 3 không gian du lịch trọng điểm: Biển Cửa Đại, rừng dừa Bảy Mẫu - Cẩm Thanh và An Mỹ - Thanh Đông.

Đồng thời, không gian du lịch của phường cũng sẽ liên kết với phố cổ Hội An, với các điểm đến của phường Hội An Tây, Nam Phước, Điện Bàn, các tuyến sông Thu Bồn - Cổ Cò.

Theo ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, phường xác định Cửa Đại là không gian du lịch biển xanh, nghỉ dưỡng có điều kiện và cửa ngõ kết nối Cù Lao Chàm; rừng dừa Bảy Mẫu và vùng sông nước Cẩm Thanh là du lịch sinh thái, lịch sử và trải nghiệm cộng đồng; trong khi đó vùng An Mỹ - Thanh Đông là du lịch nông nghiệp, ẩm thực, làng quê và nghỉ chậm.

Dự kiến tháng 11/2026, phường Hội An Đông sẽ ra mắt tuyến tham quan “Về Cẩm Thanh - nghe dừa kể chuyện” tại rừng dừa Bảy Mẫu nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy giá trị cảnh quan sinh thái, văn hóa bản địa và nghệ thuật dân gian.

Bà Lương Thúy Hà cho rằng, trước mắt, những sự kiện và lễ hội tương tự tại khu vực như Lễ hội sông Cổ Cò cần được phát huy nhằm kích cầu du lịch xanh, tạo cơ hội cho người dân làm du lịch. Đồng thời gợi mở cho du khách về một tuyến du lịch đường sông thơ mộng, hiền hòa.

Tại bờ sông Thu Bồn phía nam cầu Cửa Đại (địa bàn xã Duy Nghĩa), Tập đoàn FVG đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Nam Hội An City, trong đó có bến du thuyền nội khu. Theo chủ đầu tư, hạng mục này là một trong những tiện ích nổi bật, kết nối các trải nghiệm sông nước, văn hóa và sinh thái giữa phố cổ Hội An và các điểm đến phụ cận.

Từ dự án trên, ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG cho biết, việc phát triển du lịch đường thủy không nên biến sông nước thành một tuyến giao thông du lịch đơn thuần, mà phải giữ được trải nghiệm nguyên bản của du khách với cảnh quan và đời sống bản địa, văn hóa sông nước. Ví dụ thực tế, du khách lưu trú tại Nam Hội An City có thể bắt đầu từ bến du thuyền di chuyển trên sông, khám phá đời sống ven sông, trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực địa phương, kết nối các điểm sinh thái và làng nghề.

Trong định hướng của Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn 2075, cơ quan lập quy hoạch được đề nghị phát huy vị thế văn hóa đặc sắc của Hội An và Mỹ Sơn và phát triển Cổ Cò - Thu Bồn - Trường Giang như một không gian mặt nước, sinh thái và văn hóa bản sắc. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp du lịch tiếp tục nghiên cứu những sản phẩm mới dựa trên lợi thế sông nước và liên kết điểm đến.

“Hướng phát triển này phù hợp tư duy quy hoạch đang ngày càng chú trọng đến kết nối liên vùng, đa phương thức. Quy hoạch điều chỉnh của Đà Nẵng cũng xác định các trục kết nối đô thị được kéo dài về phía nam, trong đó có không gian Đà Nẵng - Hội An - Điện Bàn - Thăng Bình - Tam Kỳ - Núi Thành, tạo thêm dư địa cho việc hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch liên kết trên quy mô rộng hơn; và xa hơn là kỳ vọng kết nối Hội An, Mỹ Sơn bằng đường sông”, ông Tấn nói.

Mới đây, UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Trong đó, có định hướng phát triển tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, du thuyền và vận tải hàng hóa trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, sông Vu Gia, sông Thu Bồn và sông Yên...