Mở lối bình đẳng, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1971, hội viên phụ nữ xã Đông Kinh) thuộc diện khó khăn. Là hộ thuần nông, trong khi 3 người con đang tuổi ăn học, cuộc sống gia đình chị luôn trong cảnh chật vật. Kinh tế thiếu thốn khiến chị tự ti, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Bước ngoặt đến từ năm 2018, khi chị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi do các cấp hội phụ nữ quản lý.

Nhờ các nguồn vốn vay ưu đãi từ hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Kiều (ngoài cùng bên trái) ở thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh) đã vươn lên phát triển kinh tế, tự chủ trong cuộc sống.

Có thêm nguồn lực đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất, kinh tế gia đình chị dần ổn định. Hiện, chị duy trì đàn bò 6 con, kết hợp dịch vụ xay xát lúa gạo và sản xuất nông nghiệp.

Chị Kiều chia sẻ: “Nhờ vốn vay chính sách và sự đồng hành của hội phụ nữ, kinh tế gia đình cải thiện, các con được học hành đầy đủ, có việc làm ổn định. Bây giờ tôi tự tin hơn, có điều kiện tham gia nhiều hoạt động cùng chị em và cộng đồng”.

Vượt qua khó khăn về kinh tế, chị Nguyễn Thị Kiều ngày càng tự tin tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương. Ảnh: Chị Kiều trò chuyện cùng cán bộ Hội LHPN xã Đông Kinh.

Câu chuyện của chị Kiều cho thấy, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp phụ nữ phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo điều kiện để họ tự chủ cuộc sống, tự tin hơn trong gia đình và xã hội. Hiện, tổng dư nợ các nguồn vốn do các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh trực tiếp quản lý và nhận ủy thác đạt trên 6.700 tỷ đồng, tiếp sức cho hàng nghìn hội viên phát triển SXKD, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao vai trò và tiếng nói trong cộng đồng.

Phụ nữ Hà Tĩnh hào hứng tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2026.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, các cấp hội phụ nữ chú trọng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới từ mỗi gia đình, cộng đồng. Các mô hình, CLB như: Bình đẳng giới, Phụ nữ với pháp luật, Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu, Mẹ và con gái, Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ số... được duy trì tại nhiều địa phương, tạo diễn đàn để phụ nữ và các thành viên gia đình cùng trao đổi những vấn đề trong cuộc sống, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng mối quan hệ bình đẳng.

Hội LHPN phường Trần Phú ra mắt mô hình CLB Phụ nữ với pháp luật, nhằm nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng về pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ.

Chị Trần Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Hòa cho biết: “Nhiều mô hình, CLB có cả phụ nữ, nam giới và các em nhỏ tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, chúng tôi định hướng lựa chọn những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình để cùng trao đổi, từ cách ứng xử giữa vợ chồng, chăm sóc con cái đến phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, mọi người hiểu nhau hơn, chị em cũng mạnh dạn chia sẻ những điều trước đây còn e ngại, biết cách bảo vệ mình và cùng xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Tham gia sinh hoạt các CLB do các cấp hội phụ nữ thành lập giúp chị em xã Yên Hòa thêm tự tin trong cuộc sống.

Theo báo cáo tổng kết Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã tổ chức 52 lễ phát động hưởng ứng tháng hành động, thu hút 8.216 người tham gia; tổ chức 258 lớp tập huấn về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, hơn 250 lớp tập huấn về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã thu hút gần 30.000 lượt báo cáo viên, cán bộ hội các cấp. Toàn tỉnh cũng xây dựng 19 mô hình câu lạc bộ điểm về gia đình; duy trì 159 CLB dân vũ, bóng chuyền, dân ca và 41 CLB Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu, với trên 54.500 thành viên.

Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới (15/11 - 15/12/2026) với chủ đề “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên môi trường số” và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Những nỗ lực đó đã góp phần đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và ứng phó với bạo lực đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã thụ lý, giải quyết 94 vụ án liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới. Điều đó cho thấy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, cần tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và bảo vệ nạn nhân, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh mới, công tác bình đẳng giới đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, kéo theo nguy cơ lừa đảo, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng. Thúc đẩy bình đẳng giới thực chất cần sự chung tay của toàn xã hội trong nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể và mỗi người dân. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, nâng cao năng lực tự chủ kinh tế; đổi mới tuyên truyền, trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời kết nối các nguồn lực để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh