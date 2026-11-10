Mở lại phiên tòa xét xử cựu cán bộ sở y tế nhận tiền trong cấp phép y, dược tư nhân

Trước đó, ngày 8-7, vụ án được đưa vụ án ra xét xử; tuy nhiên, sau gần 1 ngày làm việc, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nhóm cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân: Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, cựu Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, cựu chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cựu cán bộ), Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cựu cán bộ), Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, cựu chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí); 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế Hà Nội: Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, cựu chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe)...

Các bị cáo tại phiên toà trước đó. Ảnh: N.N

Bị cáo Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị xét xử tội “Nhận hối lộ”; 7 bị cáo còn lại tội “Môi giới hối lộ”.

Cáo trạng cáo buộc, quá trình làm thủ tục đăng ký cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Chứng nhận GPP (nhà thuốc) và Chứng nhận GDP (phân phối thuốc) tại Sở Y tế Hà Nội, một số bị cáo đã cấu kết môi giới, nhận hối lộ để tác động, can thiệp, bỏ qua các lỗi vi phạm hoặc cấp phép nhanh, với chi phí từ vài chục cho tới hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, từ năm 2021 đến 2024, Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Chiến, Nguyễn Đình An và Vũ Thị Bích Ngọc đã nhận tổng số tiền lên tới hơn 8,6 tỷ đồng từ 686 cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội để “hỗ trợ” các loại thủ tục, giấy phép.

Mức giá tùy vào “độ khó” và loại hình giấy phép mà cơ sở cần đạt được, trong đó, Chứng nhận GPP (nhà thuốc) có giá từ 15-20 triệu đồng; Chứng nhận GDP (phân phối thuốc) có giá từ 30-50 triệu đồng; Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 60-70 triệu đồng. Một số trường hợp muốn làm nhanh, "phức tạp" mức giá có thể lên đến 120 - 130 triệu đồng với mỗi giấy phép.

Với vai trò là Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, bị cáo Tô Tử Anh bị cáo buộc cùng một số chuyên viên trong phòng đã hướng dẫn các cơ sở vi phạm hợp thức hồ sơ, máy móc, trang thiết bị. Cụ thể, trước khi đoàn thẩm định đến thực tế, thông qua môi giới, các cán bộ này đã cung cấp lịch trình chi tiết, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở cách sắp xếp máy móc, bài trí phòng ốc hoặc mượn hồ sơ nhân sự để đối phó tạm thời.

Quá trình thẩm định trực tiếp, nếu các cơ sở mắc những vi phạm nghiêm trọng, đoàn thẩm định vẫn ký xác nhận đạt chuẩn. Trong đó, Tô Tử Anh đã nhận hơn 1,3 tỷ đồng, thống nhất với các thành viên trong đoàn bỏ qua lỗi vi phạm.

Ở lĩnh vực dược, Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long đã nhận tiền để bỏ qua các vi phạm như: thuốc để lẫn với thực phẩm chức năng, kho bảo quản thuốc nằm chung với khu sinh hoạt gia đình, không có thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, hay biển hiệu sai quy định. Trong đó, Nguyễn Thị Huy đã nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực y, các vi phạm như: Phòng khám không riêng biệt, không có cửa ra vào; diện tích phòng không đạt chuẩn (từ 10 đến 20 m2 trở lên); nhân sự chuyên môn không đủ năng lực hoặc thiết bị y tế thiếu hụt so với danh mục đăng ký; một số cơ sở thậm chí không xuất trình được hồ sơ mua bán thiết bị y tế hợp lệ… cũng được cho qua, nếu chi tiền từ 35 triệu đến 120 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, các thành viên trong đoàn thẩm định không yêu cầu cơ sở phải bổ sung hồ sơ, khắc phục lỗi, mà vẫn đề nghị Sở Y tế cấp mới, cấp lại giấy phép.