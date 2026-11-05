Mở lại phiên tòa 'đại gia' Lê Thanh Thản bán bất hợp pháp hơn 500 căn hộ chung cư

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 3 thành viên với 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân và do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa phụ trách Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa. Phiên tòa khai mạc ngày 18 và dự kiến kéo dài đến ngày 30-11.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự.

Công trình chung cư CT6 Kiến Hưng bị xác định xây dựng sai phép.

Liên quan, 5 bị cáo khác là Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ).Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án, còn có ông Mai Quang B (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23-11-2024 nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông này.

Tài liệu tố tụng cho thấy, từ tháng 10-2010, bị cáo Lê Thanh Thản là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes đã chỉ đạo xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội) vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt.

Đến tháng 11-2012, công trình hoàn thành và bàn giao cho các hộ sinh sống vào tháng 1-2013. Bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Thản cho xây tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường.

Hàng trăm bị hại trong vụ án tại phiên tòa trả hồ sơ trước đây.

Từ tháng 3-2011, "đai gia" điếu cày đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…”, để khách hàng tin tưởng mua nhà, dù công trình xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt.

Tài liệu truy tố xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng khi không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng).

Cơ quan tố tụng cho rằng, các bị can là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng ở các thời kỳ và cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra tháng 8-2023, sau khi hội ý, HĐXX xét thấy còn một số vấn đề không thể làm rõ được tại tòa và quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Đối với những khách hàng chưa được xác định là người bị hại trong vụ án, HĐXX đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để được đảm bảo quyền lợi.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, số tiền mà bị cáo Lê Thanh Thản thu lời bất chính là hơn 496 tỷ đồng. Hai bản Kết luận định giá tài sản xác định, tổng giá trị 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội trị giá hơn 548 tỷ đồng.

Ngày 22-2-2024, Công ty Cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes (gọi tắt là Công ty Bemes) có văn bản số 17/BM-VPCD gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc Công ty Bemes đã chủ động thoả thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án CT6 và đề nghị được ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự trong vụ án hình sự đối với bị cáo Thản và Công ty Bemes.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã làm việc với đại diện Công ty Besmes, đồng thời thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên, làm căn cứ để Toà án nhân dân TP Hà Nội giảm trừ phần dân sự cho "đại gia" Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.