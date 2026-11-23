Cấu trúc không gian "3 trong 1" và hệ sinh thái khép kín

Sau chuyến khảo sát thực tế hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại phường Bình Dương và làm việc với Tập đoàn Becamex vào cuối năm 2025, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã thống nhất chủ trương sớm hình thành Đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng Bắc TP Hồ Chí Minh với trung tâm đặt tại phường Bình Dương. Theo định hướng của Thành ủy, đây là một cực phát triển có chức năng tương hỗ với các công trình trọng điểm khác như Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và hạ tầng logistics, tạo nên thế phát triển cân bằng, hài hòa.

Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 14/01/2026, UBND TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án phát triển Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh. Tiếp đó, sự ra đời của Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, cùng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã tạo hành lang chính trị vững chắc, khẳng định tính cấp thiết của việc chuyển dịch mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ cao.

Các đồng chí chủ trì buổi hội thảo.

Tại tọa đàm, Tập đoàn Becamex đã phác họa rõ nét cấu trúc không gian của Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh. Khác với những khu nghiên cứu biệt lập truyền thống, đô thị này được tổ chức theo cấu trúc đồng bộ gồm: Vùng lõi khoa học công nghệ, vành đai sản xuất công nghệ cao và hệ thống kết nối đa tầng.

Đóng vai trò hạt nhân là vùng lõi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực trung tâm phường Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) với quy mô hiện hữu khoảng 220 ha và định hướng mở rộng thêm 103 ha. Điểm nhấn đặc biệt của vùng lõi là việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây thành Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Bao quanh hạt nhân này là một hệ sinh thái học thuật, nghiên cứu và giao thương hoàn chỉnh gồm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Khu Công nghệ số tập trung (15,4 ha), Công viên Giáo dục và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Sản xuất tiên tiến (VAMRC), Trung tâm Nghiên cứu Vi điện tử (MIC), hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung và quần thể Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) phục vụ kết nối quốc tế.

Bao bọc lấy vùng lõi là Vành đai sản xuất công nghệ cao với tổng quỹ đất công nghiệp hơn 3.100 ha (trong đó khoảng 1.020 ha dành riêng cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung). Vành đai này kết nối chuỗi khu công nghiệp thế hệ mới như Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng, Lai Hưng, VSIP III và VSIP IV.

Đáng chú ý, hạ tầng năng lượng tại đây được chuẩn bị theo tiêu chuẩn công nghiệp xanh với hai dự án điện mặt trời Bàu Bàng 1 và 2 rộng 286 ha, kết hợp hệ thống lưới điện mạch vòng từ trạm 500 kV xuống 22 kV đáp ứng tiêu chí dự phòng N-1, bảo đảm nguồn điện sạch, ổn định tuyệt đối cho các nhà máy bán dẫn và công nghệ cao. Thậm chí, trong quy hoạch vành đai còn bố trí cả trường thử phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp, mở ra không gian thử nghiệm cho thiết bị bay không người lái (UAV) và các giải pháp vận tải hàng không tầm thấp.

Để toàn bộ cỗ máy này vận hành thông suốt, hệ thống hạ tầng kết nối đa tầng gồm các trục đường bộ huyết mạch như Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Vành đai 3, Vành đai 4. Khu vực này đang chuẩn bị bứt phá về giao thông đường sắt. Dự kiến vào cuối năm 2026 – đầu năm 2027, tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên) sẽ được khởi công; tiếp đó trong năm 2027 sẽ khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành – Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép theo phương thức đối tác công tư (PPP), kết nối trực tiếp vùng sản xuất công nghệ cao với hệ thống cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế.

Các đại biểu tham gia buổi hội thảo.

Bốn chương trình đột phá và bài toán thể chế

Theo đại diện Becamex, giá trị cốt lõi nhất của Đô thị Khoa học công nghệ Bắc TP Hồ Chí Minh nằm ở việc đặt "bộ não khoa học công nghệ" ngay giữa không gian sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Nhờ đó, các kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm có thể lập tức được thử nghiệm, hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa ngay tại nhà máy. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp, cùng mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng với các tổ chức uy tín như A*STAR, ARTC, Đại học Quốc gia Singapore (Singapore), Viện Fraunhofer ENAS (Đức) hay Viện ITRI (Đài Loan), sẽ tạo lực hút mạnh mẽ đối với các tập đoàn vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và tự động hóa toàn cầu.

Tuy nhiên, để mô hình đô thị đặc thù này vận hành trơn tru và phát huy tối đa hiệu quả, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế là yếu tố then chốt. Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý đã tập trung mổ xẻ 5 nhóm vấn đề trọng tâm: từ mô hình tổ chức không gian, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), chính sách đất đai – tài chính vượt trội theo Luật Phát triển đô thị, cơ chế hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm, cho đến chính sách thị thực và đãi ngộ để thu hút chuyên gia nước ngoài.

Về phía doanh nghiệp hạ tầng, Becamex đã kiến nghị Thành phố triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá gắn với các dự án cụ thể. Thứ nhất là đột phá về giao thông công cộng và đường sắt đô thị, đường sắt hàng hóa liên vùng để rút ngắn thời gian di chuyển và giảm chi phí logistics.

Thứ hai là đột phá dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi – Nơi đến". Theo đó, doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn 3.641 ha đất khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu với hạ tầng đồng bộ, gắn với nhà ở và an sinh xã hội, giúp Thành phố thực hiện lộ trình di dời, tái cấu trúc các cơ sở sản xuất cũ mà không làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Thứ ba là đột phá về hạ tầng khoa học công nghệ thông qua chuỗi dự án từ đào tạo, nghiên cứu đến sản xuất thử nghiệm.

Thứ tư là đột phá về huy động nguồn lực và phát triển nhân tài. Bên cạnh phương án cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030 để tạo vốn đối ứng thu hút đầu tư tư nhân và quốc tế, hệ sinh thái giáo dục – đô thị quy mô lớn (gồm Khu đại học 500 ha và Khu phức hợp văn hóa – giải trí – thể thao – giáo dục đại học 1.500 ha) sẽ kiến tạo môi trường sống chất lượng cao nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ trí thức, chuyên gia tinh hoa.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

"Để phát huy kết quả Tọa đàm, tôi đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, với Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tham mưu, khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết về tiêu chí và cơ chế, chính sách phát triển Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trình theo đúng trình tự, thẩm quyền. Đồng thời, đề xuất mô hình phù hợp, nhiệm vụ ưu tiên và kế hoạch tổ chức thực hiện. Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ bảo đảm chất lượng, tính pháp lý, khả thi và hiệu quả sử dụng nguồn lực"-

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.