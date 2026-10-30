Mở không gian sáng tạo tại các bảo tàng Đà Nẵng

Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, sự kiện giới thiệu hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, múa đương đại, workshop, tọa đàm và kết nối cộng đồng.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, nhóm thực hành sáng tạo cùng các giám tuyển, nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng, trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Tác phẩm sắp đặt tại triển lãm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

DACC 2026 tạo không gian kết nối giữa lịch sử, di sản với nghệ thuật đương đại; qua đó mở ra những cách tiếp cận, diễn giải mới về di sản, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Không gian trưng bày nhiều tác phẩm với cách thể hiện mới lạ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, địa phương kỳ vọng DACC không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn trở thành không gian cởi mở để nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đồng hành trong sáng tạo. Qua đó, từng bước hình thành hoạt động thường niên, mở rộng giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Đà Nẵng với các địa phương trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Một tác phẩm nghệ thuật khổ lớn thu hút khách tham quan. Ảnh: XUÂN QUỲNH

DACC 2026 diễn ra đến ngày 8-11, tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.