Mở không gian phát triển mới cho hàng Việt từ hợp tác thương mại điện tử

Trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng vừa qua, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Sở Công Thương Hải Phòng đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai thương mại điện tử nhằm thúc đẩy xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, Sở Công Thương Hải Phòng cũng ký kết hợp tác với một số sàn thương mại điện tử và đơn vị giải pháp công nghệ để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn.

Ký Biên bản ghi nhớ thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 giữa Sở Công Thương Hải Phòng với Hiệp hội Thương mại điện tử và các Sàn Thương mại điện tử, đơn vị giải pháp công nghệ

Chia sẻ với phóng viên bên lề hội nghị, đại diện các đơn vị tham gia thỏa thuận nhấn mạnh thương mại điện tử là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu thụ nội địa, liên kết vùng và xuất khẩu.

Giải bài toán liên kết vùng và thúc đẩy tiêu thụ nội địa

Ông Trần Văn Trọng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò là kênh lưu thông hàng hóa hiệu quả. Thông qua các website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, sản phẩm từ các vùng miền dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc.

Đại diện VECOM cho biết: "Khi hạ tầng giao thông kết nối giữa các vùng miền còn những hạn chế nhất định, môi trường số và thương mại điện tử chính là cầu nối giúp các doanh nghiệp, địa phương kết nối, tìm kiếm đối tác trong chuỗi cung ứng và thiết lập hợp tác kinh doanh."

Ông Trần Văn Trọng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhấn mạnh, khi phương thức kinh doanh truyền thống bị giới hạn bởi phạm vi địa lý và hạ tầng giao thông kết nối giữa các vùng miền còn một số hạn chế, môi trường số trở thành cầu nối giúp các địa phương và doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng

Ở góc độ triển khai tại cấp cơ sở, việc đưa thương mại điện tử đến gần hơn với người dân đang tạo ra những thay đổi rõ rệt. Nhờ chuyển đổi số, rào cản về chi phí tham gia hội chợ truyền thống hay giới hạn địa lý dần được loại bỏ, cho phép người sản xuất ở mọi vùng miền trực tiếp đưa sản phẩm ra thị trường.

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội và hợp tác chiến lược TikTok Shop nhận định: "Hiện nay, nhờ chuyển đổi số, ngay cả bà con ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể tận dụng các thiết bị đơn giản như điện thoại thông minh để quảng bá sản phẩm, kể câu chuyện bản địa đến người tiêu dùng toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả liên kết vùng." Đại diện TikTok Shop cũng cho biết mô hình xã/phường thương mại điện tử hiện nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực từ chính quyền các cấp và hứa hẹn là giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ cơ sở.

Định hướng vươn ra quốc tế và các điểm nghẽn cần tháo gỡ

Bên cạnh thị trường nội địa 100 triệu dân, thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra không gian phát triển mới cho hàng hóa Việt Nam. Việc hiện diện trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu không chỉ giúp thu hút các tệp khách hàng tiềm năng mà còn từng bước chuyển hóa thành các đơn hàng xuất khẩu chính thức, từ đó gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này trong giai đoạn 2026 - 2030, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xác định 4 định hướng trọng tâm bao gồm: phát triển nguồn nhân lực bài bản; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy thương mại điện tử xanh bảo vệ môi trường; và mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới. Sự chênh lệch hiện nay khi hơn 70% quy mô thương mại điện tử vẫn tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng đòi hỏi sự đồng bộ từ các địa phương.

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc Trách nhiệm xã hội và hợp tác chiến lược TikTok Shop cho biết, mô hình xã/phường thương mại điện tử hiện nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực từ chính quyền các cấp và hứa hẹn là giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ cơ sở

Cùng định hướng đưa hàng Việt ra thế giới, TikTok Shop đã phối hợp với Bộ Công Thương ra mắt sáng kiến Hàng Việt cất cánh, áp dụng mô hình thương mại điện tử khám phá với hai thị trường trọng điểm ban đầu là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đánh giá ngành thương mại điện tử vẫn đối mặt với những khó khăn lớn trong việc vận hành kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong quý cuối năm 2026. Hai điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp cận, cập nhật các cơ chế, chính sách pháp lý còn hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh. Việc tháo gỡ kịp thời các rào cản này không chỉ giúp doanh nghiệp tự tin tham gia thị trường số mà còn tạo nền tảng vững chắc để thương mại điện tử trở thành đòn bẩy bứt phá cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.