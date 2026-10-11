Mở không gian phát triển Đồng Hới-Hoàn Lão

Liên kết đô thị, mở rộng không gian phát triển

Trong định hướng quy hoạch mới, Đồng Hới-Hoàn Lão không được nhìn nhận như hai không gian phát triển riêng biệt mà được đặt trong mối liên kết của một cực tăng trưởng. Đây là 1 trong 7 cực tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị, được xác định là trung tâm đô thị hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và y tế vùng.

Cách tiếp cận này mở ra một không gian phát triển rộng hơn, trong đó lợi thế của từng địa bàn được kết nối và bổ trợ cho nhau. Đồng Hới phát huy vai trò trung tâm đô thị, hành chính, kinh tế; Hoàn Lão tiếp tục phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và du lịch, cùng hướng đến khai thác hiệu quả lợi thế liên kết vùng.

Hoàn Lão được xác định là một trong 21 đô thị loại III của tỉnh và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị ven biển. Hiện địa phương đã tổ chức thẩm định hồ sơ nhiệm vụ đối với Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2050; đơn vị tư vấn đang hoàn thiện theo kết luận của cơ quan chuyên môn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hạ tầng giao thông mở lối cho kết nối và phát triển đô thị Hoàn Lão - Ảnh: B.C

Lợi thế của cực tăng trưởng này còn nằm ở vị trí trong vùng đồng bằng-ven biển-vùng biển, được xác định là vùng động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh. Đồng Hới-Hoàn Lão nằm trên trục phát triển kinh tế Bắc-Nam, có sự kết nối của hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và liên kết vùng. Đây là những điều kiện quan trọng để kết nối đô thị với các trung tâm kinh tế, dịch vụ và du lịch, đồng thời mở rộng không gian phát triển của khu vực.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí và quy hoạch chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi được cụ thể hóa bằng những bước đi phù hợp. Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão cho biết, địa phương tập trung vào quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, thu hút doanh nghiệp, phát triển dịch vụ-du lịch, khai thác lợi thế kết nối Phong Nha-Kẻ Bàng để hình thành chuỗi du lịch sinh thái, khám phá, văn hóa và nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.

Đây cũng là cách để một định hướng mang tính quy hoạch từng bước được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ ở cơ sở. Khi hạ tầng được chuẩn bị tốt, không gian đô thị được tổ chức phù hợp và môi trường đầu tư được cải thiện, khả năng thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển sẽ được nâng lên.

Để cực tăng trưởng bứt phá

Trong quá trình mở rộng không gian phát triển, hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Với Đồng Hới, yêu cầu đặt ra không chỉ là chỉnh trang đô thị mà còn phải tăng cường kết nối với các khu vực lân cận, tạo nên mạng lưới giao thông có khả năng thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại và du lịch.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Đồng Hới, để thực hiện định hướng phát triển, địa phương xác định tập trung nguồn lực cho chỉnh trang đô thị và hạ tầng. Trong đó, cần có sự quan tâm đầu tư các dự án, nhất là những tuyến giao thông có tính kết nối liên vùng, liên khu vực, tạo thành tổng thể hoàn thiện để thúc đẩy đầu tư.

Đồng Hới cũng xác định một số tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối và phát triển du lịch, trong đó có tuyến đường ven biển Trương Pháp và tuyến đường ven biển Bảo Ninh. Khi các tuyến giao thông được kết nối đồng bộ, lợi thế đô thị ven biển và không gian du lịch sẽ có thêm điều kiện để phát huy.

Không gian đô thị Đồng Hới-cực tăng trưởng trọng điểm của vùng - Ảnh: B.C

Ở góc độ doanh nghiệp, yêu cầu về hạ tầng còn được nhìn rộng hơn. Đó không chỉ là đường giao thông mà còn là mặt bằng sản xuất, kinh doanh, điện, nước, logistics và sự thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí, khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Đoàn Thượng Nhân, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Anh cho rằng, điều doanh nghiệp cần nhất là một môi trường đầu tư có thể dự đoán được. Hạ tầng giao thông phải đồng bộ, mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuận lợi, điện nước và logistics đáp ứng nhu cầu. Cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp có thể nhanh chóng triển khai dự án và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, mong muốn của doanh nghiệp là tỉnh tạo được một nền tảng đủ tốt để doanh nghiệp tự tin bỏ vốn, tự cạnh tranh và tự lớn lên. Khi doanh nghiệp địa phương phát triển, năng lực của cả nền kinh tế địa phương cũng được nâng lên.

Quy hoạch đã mở ra định hướng và không gian phát triển mới cho Đồng Hới-Hoàn Lão. Nhưng từ định hướng đến hiện thực vẫn là một chặng đường đòi hỏi sự chủ động của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư phù hợp. Trong đó, chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất, nâng cao chất lượng đô thị, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kết nối vùng sẽ là những yếu tố quan trọng để khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có.