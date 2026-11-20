Sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi về hợp tác giữa hai bên trong tổng thể không gian kinh tế khu vực, gắn kết những địa phương, ngành và lĩnh vực có lợi thế bổ sung; xác định những lĩnh vực ưu tiên, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên biên giới; thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics và thương mại qua biên giới; kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, logistics và hệ thống cửa khẩu.

Trên cơ sở lợi thế của mỗi địa phương, các ý kiến nhấn mạnh, có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực logistics, chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch; tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan các gian trưng bày tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc có những lợi thế bổ sung cho nhau.

Vùng Tây Nam Trung Quốc có thị trường rộng lớn, năng lực công nghiệp và đổi mới sáng tạo ngày càng cao. Việt Nam có nền kinh tế năng động, mạng lưới hội nhập sâu rộng và hệ thống cảng biển kết nối các tuyến hàng hải quốc tế. Cùng phát huy những lợi thế ấy, hai bên có thể mở ra không gian phát triển chung, kết nối nội địa với biển, kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á và các thị trường toàn cầu.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ý nghĩa chiến lược của kết nối là giúp cho mỗi bên khai mở thêm tiềm năng phát triển của mình, đồng thời cũng tạo thêm cơ hội cho đối tác. Diễn đàn lần này sẽ khởi đầu bằng những hợp tác có sức lan tỏa để sự gần gũi về địa lý trở thành thế mạnh cạnh tranh và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc lần này, lãnh đạo hai nước đã có buổi hội đàm đạt kết quả rất tốt đẹp và rất thiết thực. Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước cần tiếp tục phát huy những cơ chế hợp tác sâu rộng, bổ sung thêm một nội hàm rất quan trọng đó là những lợi ích tương hỗ.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của kết nối chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các địa phương hai bên cần tăng cường kết nối về chính sách; kết nối về hạ tầng; kết nối về kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ; kết nối nhân văn, kết nối nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các địa phương, doanh nghiệp khu vực Tây Nam tăng cường hợp tác, đầu tư có chất lượng và cùng phát triển thị trường và bồi đắp năng lực cho nhau; tin tưởng rằng với sự tin cậy chính trị, quyết tâm của các cấp và sức sáng tạo của doanh nghiệp, hai bên sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc, hiệu quả hơn

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc trao các biên bản ghi nhớ hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu kết nối. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai và nghiên cứu các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây trong "Khu rừng hữu nghị quốc tế". Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” trong công viên ngập nước Bảo Phong bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa cùng trồng cây hoa Mộc Lan.

Được xây dựng và hoàn thành vào năm 2021, công viên ngập nước Bảo Phong là địa điểm trưng bày các thành quả lâu dài của COP15 (Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học).

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chiều 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Vân Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.