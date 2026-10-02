Mở không gian mới, kiến tạo động lực cho kinh tế tư nhân Đồng Tháp

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp; Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn và giàu tiềm năng hơn. Vấn đề quan trọng là kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, hạ tầng và thị trường. Qua đó, tạo điều kiện để DN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại diễn đàn.

Bài toán đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng DN, mà quan trọng hơn là giúp DN địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gợi mở ba vấn đề trọng tâm nhằm tạo điều kiện để DN Đồng Tháp lớn lên trong không gian phát triển mới.

Thứ nhất là mở không gian phát triển phải đi cùng với tạo điều kiện để DN lớn lên.

Thứ hai là muốn DN địa phương lớn nhanh, Đồng Tháp cần chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị, dựa trên sự hợp lực giữa nguồn lực công và tư.

Thứ ba là xây dựng cộng đồng DN hiện đại, lấy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và năng suất lao động làm động lực chính.

Đồng chí Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, đồng chí Lê Minh Hoan đã gợi mở những góc nhìn về không gian phát triển mới của Đồng Tháp, cách phát huy lợi thế địa phương, kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực, qua đó tạo thêm cơ hội để DN tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo đồng chí Lê Minh Hoan, chủ đề của diễn đàn lần này được gợi mở rất rõ qua ba cụm từ hành động “Mở không gian mới - Kết nối nguồn lực - Kiến tạo giá trị”. Khi nói đến không gian phát triển, điều chúng ta cần suy nghĩ không chỉ là từng không gian ấy lớn bao nhiêu, mà quan trọng hơn là chúng có thể kết nối với nhau như thế nào để tạo ra giá trị lớn hơn. Về kết nối nguồn lực, vai trò của chính quyền trong giai đoạn mới không chỉ là quản lý DN theo tư duy quản lý, mà cần tiến thêm một bước kiến tạo hệ sinh thái để DN phát triển.

Cũng theo đồng chí Lê Minh Hoan, DN cần chính quyền hiểu DN; chính quyền cũng cần những DN hiểu địa phương. Đối thoại công - tư sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu một bên chỉ trình bày khó khăn, còn bên kia chỉ ghi nhận. Đối thoại phải đi thêm một bước, đó là cùng nhau kiến tạo giải pháp...

Chính quyền địa phương và các chuyên gia trao đổi với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Điểm nhấn của phiên đối thoại là tọa đàm - đối thoại mở giữa cộng đồng doanh nhân, DN tư nhân tỉnh Đồng Tháp với đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chính quyền địa phương và các chuyên gia. Các đại biểu cùng trao đổi về định hướng, cơ chế và giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân Đồng Tháp phát triển trong không gian mới, gắn với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại diễn đàn.

Các vấn đề được đặt ra xoay quanh việc khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện để DN tiếp cận đất đai, vốn và thị trường.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ trong việc khởi nghiệp, tìm kiếm không gian phát triển mới, chủ động kết nối và huy động nguồn lực, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của địa phương.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Trần Văn Dũng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,63% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 13%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 7,6 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có khoảng 2.410 DN thành lập mới, tăng hơn 18% so với cùng kỳ; thu hút 17 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 8.700 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 8,21% trở lên, với quy mô GRDP khoảng 259.449 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực của kinh tế tỉnh. Đồng thời, khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng quan trọng của cộng đồng DN và khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu có 35.000 DN đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55% - 58% GRDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 nhóm hành động trọng tâm.

Một là cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ DN.

Hai là công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện để DN chủ động tiếp cận cơ hội, nguồn lực phát triển.

Ba là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bốn là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ DN phát triển.

Theo đồng chí Trần Văn Dũng, để kết quả của diễn đàn hôm nay phát huy, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; phân công cụ thể cơ quan xử lý đối với từng kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, trả lời bằng văn bản cho DN và theo dõi đến khi có kết quả.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tổ chức tổng hợp, chuyển tải đến phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 và các bộ, ngành Trung ương.

“Đồng Tháp luôn xem sự phát triển của DN là một phần quan trọng trong sự phát triển chung của địa phương. Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và cùng DN tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh…”, đồng chí Trần Văn Dũng nhấn mạnh.