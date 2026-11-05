Mở không gian học tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Bộ sách tiếng Anh bổ trợ MOVE UP 1-5 của NXB Giáo dục Việt Nam xây dựng lộ trình học tập có tính kế thừa, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ. (Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam)

Đưa tiếng Anh ra khỏi khuôn khổ môn học

Trong quá trình học ngoại ngữ, việc ghi nhớ từ vựng, nắm vững cấu trúc câu và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết là những yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, để học sinh thực sự yêu thích và có khả năng sử dụng tiếng Anh, điều quan trọng không chỉ nằm ở lượng kiến thức được tiếp nhận mà còn ở cơ hội vận dụng ngôn ngữ trong những tình huống cụ thể.

Từ cách tiếp cận đó, việc tích hợp tiếng Anh với các lĩnh vực kiến thức khác đang mở ra hướng học tập đáng chú ý ở bậc tiểu học. Thay vì chỉ học một ngoại ngữ như một môn học độc lập, học sinh có thể sử dụng tiếng Anh để tìm hiểu những sự vật, hiện tượng và vấn đề gần gũi trong cuộc sống. Đây cũng là định hướng được thể hiện trong ba bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam: Amazing Science, MOVE UP 1-5 và Math in My World.

Mỗi bộ sách có cách triển khai riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh hình thành nền tảng ngoại ngữ thông qua những trải nghiệm học tập sinh động, phù hợp với lứa tuổi. Với Amazing Science, tiếng Anh trở thành phương tiện để trẻ tiếp cận thế giới khoa học. Bộ sách dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, đặt những câu hỏi quen thuộc như vì sao có ngày và đêm, điều gì khiến cây cối sinh trưởng hay các hiện tượng tự nhiên vận hành như thế nào làm điểm khởi đầu cho hành trình học tập.

Điểm đáng chú ý là bộ sách vận dụng phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL - Content and Language Integrated Learning), kết hợp việc tiếp nhận kiến thức khoa học với phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh. Hai mục tiêu được triển khai song song: Học sinh mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh, đồng thời tích lũy vốn từ, rèn luyện khả năng đọc hiểu và làm quen với việc sử dụng ngoại ngữ trong học tập.

Cách tiếp cận này giúp ngôn ngữ gắn với một ngữ cảnh cụ thể. Thay vì chỉ ghi nhớ một từ tiếng Anh cùng nghĩa tương ứng, các em có cơ hội đặt từ ngữ vào tình huống học tập, quan sát sự vật, tìm hiểu hiện tượng và từng bước diễn đạt những điều mình khám phá.

Trong khi đó, MOVE UP 1-5 được thiết kế như một bộ sách tiếng Anh bổ trợ dành cho học sinh tiểu học, chú trọng xây dựng lộ trình phát triển năng lực ngôn ngữ có tính kế thừa. Bộ sách hướng đến việc phát triển đồng thời bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo từng cấp độ, với lộ trình tương thích Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Không chỉ tập trung vào kiến thức ngôn ngữ, hệ thống bài tập của MOVE UP 1-5 còn được thiết kế theo định hướng làm quen với các dạng thức đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế dành cho thiếu nhi như Cambridge English Young Learners với các cấp độ Starters, Movers, Flyers; TOEFL Primary Step 1 và Step 2; cùng PEIC (Pearson Test of English) Young Learners. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và làm quen với những hình thức đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Một hướng tiếp cận khác được thể hiện trong bộ sách Math in My World. Với năm cuốn dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, bộ sách lựa chọn Toán học làm ngữ cảnh để trẻ tiếp cận tiếng Anh. Những con số, phép tính, hình khối và tình huống quen thuộc trở thành chất liệu giúp học sinh làm quen với từ vựng, mẫu câu và cách diễn đạt bằng ngoại ngữ.

Thông qua các nội dung Toán học được sắp xếp từ dễ đến khó, học sinh vừa củng cố kiến thức đã học, vừa có cơ hội thực hành tiếng Anh trong những tình huống cụ thể. Từ số đếm, phép tính đơn giản đến đo lường, hình học phẳng và hình học không gian, ngôn ngữ được đặt trong mối liên hệ với kiến thức gần gũi, giúp việc tiếp nhận trở nên tự nhiên hơn.

Ba bộ sách, ba cách tiếp cận nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Mở rộng không gian sử dụng tiếng Anh, để ngoại ngữ không chỉ là điều học sinh cần ghi nhớ mà còn là phương tiện giúp các em tìm hiểu và tiếp nhận tri thức.

Bộ sách Amazing Science của NXB Giáo dục Việt Nam mang đến cho học sinh tiểu học cơ hội khám phá thế giới bằng tiếng Anh. (Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam)

Từ trang sách đến những trải nghiệm

Với học sinh tiểu học, nội dung bài học cần đi cùng cách thức truyền tải phù hợp. Hình ảnh trực quan, màu sắc sinh động, những câu hỏi gợi mở và hoạt động tương tác có thể tạo nên sự khác biệt trong quá trình tiếp nhận kiến thức, nhất là khi các em mới làm quen với một ngôn ngữ. Cả ba bộ sách đều chú trọng yếu tố này nhưng mỗi bộ có cách tổ chức hoạt động và thiết kế học liệu riêng.

Ở Amazing Science, hệ thống hình ảnh minh họa, màu sắc tươi sáng và bố cục rõ ràng giúp học sinh dễ theo dõi nội dung, kết nối từ ngữ với hình ảnh và các khái niệm khoa học. Hành trình học tập được tổ chức qua nhiều phần với mục tiêu cụ thể.

Nếu Let’s Learn giúp học sinh tiếp cận các khái niệm khoa học thông qua hình ảnh trực quan thì Let’s Practice tạo cơ hội củng cố từ vựng, cấu trúc câu trong ngữ cảnh học tập. Let’s Memorize hỗ trợ hệ thống hóa kiến thức và từ khóa trọng tâm, còn Let’s Read hướng đến rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, mở rộng khả năng tiếp nhận thông tin bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, phần Let’s Experiment đưa các thí nghiệm nhỏ vào quá trình học tập. Thông qua việc quan sát hiện tượng, tìm hiểu kết quả và vận dụng kiến thức đã học, học sinh có cơ hội tiếp cận khoa học bằng trải nghiệm thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua trang sách. Đây cũng là cách giúp trẻ làm quen với việc quan sát, đặt câu hỏi và tìm hiểu vấn đề theo hướng chủ động.

Với MOVE UP 1-5, yếu tố trực quan được thể hiện qua thiết kế mỹ thuật với màu sắc tươi sáng, hình ảnh sinh động và hệ thống nhân vật dẫn chuyện có tính cách riêng, xuất hiện xuyên suốt các bài học. Những tình huống quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày được sử dụng để đưa từ vựng và cấu trúc tiếng Anh vào ngữ cảnh, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ gần gũi hơn.

Về phương pháp, bộ sách vận dụng mô hình học tập theo vòng xoắn đồng tâm, tổ chức kiến thức theo tiến trình Khám phá - Luyện tập - Vận dụng thực tế. Từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ được ôn tập, mở rộng qua các bài học, tạo điều kiện để học sinh củng cố kiến thức cũ và từng bước sử dụng tiếng Anh trong những ngữ cảnh đa dạng.

Một nội dung được chú trọng là chương trình Phonics kết hợp hệ thống phiên âm quốc tế ngay từ những bài học đầu tiên. Thông qua việc nhận diện âm, luyện phát âm và đọc từ, học sinh từng bước hình thành nền tảng ngữ âm, hỗ trợ quá trình phát triển các kỹ năng nghe, nói và đọc tiếng Anh.

Không dừng lại ở việc rèn luyện ngôn ngữ, MOVE UP 1-5 còn hướng đến phát triển bốn nhóm kỹ năng cốt lõi của thế kỷ XXI, thường được gọi là 4Cs, gồm giao tiếp (Communication), hợp tác (Collaboration), tư duy phản biện (Critical Thinking) và sáng tạo (Creativity).

Các hoạt động tương tác, dự án nhóm và bài tập giải quyết vấn đề tạo cơ hội để học sinh trình bày ý tưởng, trao đổi với bạn bè, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm cách giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, nội dung tích hợp các chủ đề Toán học, Khoa học, Xã hội và kỹ năng sống theo định hướng CLIL cũng mở rộng cơ hội sử dụng tiếng Anh trong quá trình tìm hiểu kiến thức liên môn.

Trong khi đó, Math in My World lựa chọn cách học thông qua những con số và tình huống Toán học gần gũi. Các bài toán, phép tính và hoạt động tương tác không chỉ giúp học sinh làm quen với thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh mà còn khuyến khích các em sử dụng ngôn ngữ để mô tả, trao đổi và trình bày cách giải quyết vấn đề.

Bộ sách chú trọng phát triển đồng thời bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua các mẫu câu thông dụng, đoạn hội thoại ngắn và hoạt động học tập đa dạng. Nội dung được xây dựng từ những tình huống quen thuộc với trẻ em, giúp các em nhận thấy Toán học và tiếng Anh không phải những kiến thức tách rời mà có thể cùng hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Một điểm chung đáng chú ý của MOVE UP 1-5 và Math in My World là hệ thống học liệu số đi kèm, hỗ trợ quá trình dạy và học cả ở trường lẫn tại nhà. Với MOVE UP 1-5, giáo viên có thể khai thác kế hoạch bài dạy, kế hoạch dạy học, bài giảng trình chiếu và đề kiểm tra tham khảo. Học sinh, phụ huynh có thêm tệp âm thanh với giọng đọc bản ngữ, video hoạt hình minh họa tình huống bài học, thẻ từ vựng và danh mục từ trọng tâm để phục vụ việc ôn tập, tự học.

Đối với Math in My World, hệ thống tài nguyên số được cung cấp và cho phép tải về miễn phí. Nguồn học liệu này hỗ trợ giáo viên đa dạng hóa hoạt động trên lớp, đồng thời giúp phụ huynh có thêm tài liệu đồng hành cùng con trong quá trình ôn luyện tại nhà.

Sự kết hợp giữa sách in và học liệu số vì thế không chỉ mở rộng hình thức tiếp cận bài học mà còn tạo thêm điều kiện để việc học tiếng Anh được duy trì linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau.

Bộ sách Math in My World mang đến phương pháp học tập tích hợp đầy hứng thú. (Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam)

Xây dựng nền tảng tư duy, nuôi dưỡng tinh thần hội nhập

Học một ngoại ngữ từ sớm không đơn thuần là tích lũy thêm vốn từ hay biết cách sử dụng những mẫu câu thông dụng. Quan trọng hơn, đó còn là quá trình hình thành sự tự tin, khả năng tiếp nhận thông tin và tinh thần chủ động khám phá những điều mới.

Ở góc độ này, ba bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam không chỉ hướng đến việc trang bị kiến thức tiếng Anh mà còn mở rộng cơ hội để học sinh phát triển những năng lực cần thiết thông qua các lĩnh vực học tập khác nhau.

Với Amazing Science, những câu hỏi về thế giới tự nhiên và các thí nghiệm nhỏ là cơ hội để trẻ hình thành thói quen quan sát, suy luận và tìm kiếm lời giải. Khi kiến thức khoa học được tiếp cận bằng tiếng Anh, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện khả năng đọc hiểu, diễn đạt và kết nối điều đã học với những gì diễn ra xung quanh.

Ở MOVE UP 1-5, mục tiêu phát triển năng lực được mở rộng thông qua định hướng 4Cs và các hoạt động học tập mang tính tương tác. Không chỉ học cách sử dụng ngôn ngữ, học sinh còn được khuyến khích trình bày ý tưởng, hợp tác, suy nghĩ độc lập và sáng tạo trong quá trình giải quyết nhiệm vụ.

Đáng chú ý, bộ sách còn quan tâm đến sự giao thoa văn hóa. Bên cạnh việc tìm hiểu những nét đặc sắc của các quốc gia trên thế giới, học sinh được khuyến khích giới thiệu bằng tiếng Anh về danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, ẩm thực và con người Việt Nam. Qua đó, các em có cơ hội bồi đắp hiểu biết về quê hương, đất nước, đồng thời phát triển tinh thần cởi mở khi tiếp cận những nền văn hóa khác nhau.

Trong khi đó, Math in My World tạo điều kiện để học sinh kết hợp tư duy logic với năng lực ngôn ngữ. Khi sử dụng tiếng Anh để mô tả các phép tính, hình khối hay trình bày cách giải một bài toán, các em không chỉ làm quen với thuật ngữ Toán học mà còn từng bước hình thành khả năng diễn đạt và tư duy độc lập. Những kiến thức, kỹ năng được tích lũy từ bộ sách cũng tạo nền tảng để học sinh tiếp cận các chương trình học tập tích hợp, môi trường giáo dục song ngữ và các kỳ thi Toán bằng tiếng Anh trong tương lai.

Có thể thấy, điểm khác biệt của ba bộ sách nằm ở những con đường đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh. Nếu Amazing Science khơi gợi sự tò mò qua khoa học, MOVE UP 1-5 xây dựng lộ trình phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng toàn diện, thì Math in My World lại kết nối ngôn ngữ với tư duy Toán học. Mỗi bộ sách góp thêm một cách tiếp cận, giúp việc học tiếng Anh không bó hẹp trong những bài tập ghi nhớ mà gắn với hoạt động khám phá, thực hành và vận dụng.

Đối với nhà trường, giáo viên và phụ huynh, việc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với độ tuổi, năng lực và nhu cầu của trẻ luôn có ý nghĩa quan trọng. Những bộ sách có nội dung được tổ chức theo lộ trình, phương pháp tiếp cận rõ ràng và hệ thống hoạt động đa dạng có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình xây dựng môi trường học ngoại ngữ tích cực.

Trong một thế giới mà tri thức ngày càng được kết nối rộng mở, tiếng Anh không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là chiếc cầu giúp học sinh tiếp cận nhiều lĩnh vực học tập. Khi được nuôi dưỡng từ những câu hỏi khoa học, những con số quen thuộc hay các hoạt động khám phá giàu tính tương tác, niềm yêu thích ngoại ngữ có thể bắt đầu một cách tự nhiên. Và hành trang hội nhập của mỗi học sinh đôi khi được hình thành từ chính những trải nghiệm học tập giản dị như thế.