Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Thay vì cách kiểm tra truyền thống cùng những con số Toán học cứng nhắc, tiết học của cô Hiền và tập thể lớp 10A6 được bắt đầu từ hoạt động trực quan sinh động bằng ngôn từ tiếng Anh.

Theo đó, cô Hiền đã khéo léo kết hợp hình ảnh, bài giảng điện tử và các loại trái cây để giúp học sinh dễ dàng hình thành khái niệm tập hợp và các phần tử của tập hợp. Việc đưa thực tiễn vào bài học giúp không khí lớp học trở nên sôi nổi, xóa tan sự nguyên tắc, gò bó thường thấy ở môn Toán.

Tiết học Toán của cô Lê Thị Thu Hiền được bắt đầu từ hoạt động trực quan sinh động bằng ngôn từ tiếng Anh. Ảnh: T.D

Với quan điểm không biến giờ Toán thành giờ học tiếng Anh, cô Hiền đã khéo léo tạo cơ hội cho học sinh làm quen với việc sử dụng ngoại ngữ trong môn Toán.

Khi chuẩn bị bài, cô sử dụng AI và công nghệ số để xây dựng tình huống, hình ảnh, hoạt động học tập phù hợp. Qua đó, học sinh không chỉ làm quen với thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh mà còn từng bước rèn khả năng trao đổi, trình bày kiến thức.

“Những học sinh vùng thuận lợi có nhiều điều kiện để tiếp cận các dạng bài này, nhưng ở vùng khó khăn như Đak Pơ thì hạn chế hơn. Bản thân Toán đã khó, khi đưa sang tiếng Anh thì càng có thêm thử thách.

Vì vậy, tôi không chọn những bài quá nặng mà cân nhắc từng nội dung, ưu tiên kiến thức phù hợp để học sinh có thể tiếp cận và thấy hứng thú” - cô Hiền chia sẻ.

Trong mỗi tiết học của cô Hiền, học sinh được tiếp cận và thực hành các thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh chuẩn xác thông qua hình ảnh minh họa và biểu đồ. Sau phần lý thuyết, học sinh được chia thành các nhóm thảo luận và trực tiếp trình bày kết quả bài tập.

Cô Hiền luôn tập trung nâng cao trình độ và khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân để áp dụng vào các tiết Toán phù hợp, hấp dẫn. Ảnh: T.D

Bằng sự chủ động và tự tin, các em học sinh đã thực hiện thành thạo các phép Toán. Đặc biệt, để tăng cường phản xạ tư duy logic và khả năng đọc hiểu câu hỏi Toán học bằng tiếng Anh, cô Hiền đã thiết kế phần thử thách nhận định đúng/sai qua các câu hỏi tương tác thú vị.

Hứng thú với những tiết học Toán bằng tiếng Anh, em Nguyễn Thị Bảo Trâm (lớp 10A6) bày tỏ: “Phương pháp học này khá hấp dẫn đối với chúng em. Những bạn vốn từ tiếng Anh chưa được tốt thì phương pháp này là cơ hội để từng bước làm quen với việc sử dụng ngoại ngữ trong học tập”.

Sau gần 2 năm học triển khai các tiết học Toán bằng tiếng Anh ở khối lớp 12 và lớp 10, cô Hiền nhận thấy học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. Một số em trước đây còn e ngại đã mạnh dạn phát biểu, trao đổi, tham gia vấn đáp bằng tiếng Anh.

Bản thân cô cũng tập trung nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, duy trì việc tự học, đọc báo bằng tiếng Anh mỗi ngày và đặt mục tiêu thi IELTS.

Trường THCS và THPT Y Đôn đang tiếp tục nhân rộng mô hình dạy học tích hợp tiếng Anh trong các môn Khoa học tự nhiên. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn - cho biết: Tiết dạy Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền đã nhận được sự đánh giá cao từ chuyên môn nhờ phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm.

Thành công của các tiết học là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục nhân rộng mô hình dạy học tích hợp tiếng Anh trong các môn Khoa học tự nhiên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.

“Xây dựng môi trường tiếng Anh là 1 trong 3 trụ cột phát triển của nhà trường. Để nâng cao chất lượng dạy học, toàn bộ giáo viên tiếng Anh được tham gia bồi dưỡng định kỳ về phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning), kỹ thuật dạy giao tiếp thực tế và chuẩn năng lực theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

Nhà trường cũng mời chuyên gia ngôn ngữ tập huấn; đồng thời khuyến khích giáo viên tự học và tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế” - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn thông tin thêm.