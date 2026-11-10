Mở kho phim Việt trên không gian số

Phim do Nhà nước đầu tư qua các thời kỳ có nhiều giá trị về lịch sử, nghệ thuật và ký ức xã hội, song không ít tác phẩm được đầu tư kinh phí cao nhưng sau khi chiếu ra mắt thì đưa vào... kho lưu trữ.

Các bộ phim này sau đó chỉ thi thoảng xuất hiện ngắn hạn trong những tuần phim, dịp liên hoan, lễ hội… dẫn đến số lượng khán giả được tiếp cận những bộ phim này rất hạn chế.

Biên bản ghi nhớ giữa Cục Điện ảnh và VTC vừa ký kết được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi tình trạng trên khi đưa kho phim di sản lên không gian số để khán giả thưởng thức miễn phí.

Theo đó, dự kiến từ tháng 11-2026, các bộ phim về danh nhân, lịch sử cách mạng, phim thiếu nhi và những tác phẩm đoạt giải thưởng lớn trong nước sẽ được đưa lên các nền tảng trực tuyến như YouTube, Facebook, TikTok và các ứng dụng OTT.

Tuy nhiên, đưa phim lên mạng là bước đầu tiên, đi kèm đó là rất nhiều vấn đề đang được thực hiện để việc phổ biến phim thực sự phát huy hiệu quả, có tính lan tỏa cao.

Như về mặt truyền thông, các tác phẩm khi được đưa lên môi trường số cần được biết đến bằng các đoạn phim giới thiệu (trailer), thông tin về nguồn gốc của phim, giới thiệu các vấn đề về bối cảnh (với các phim đã làm lâu năm)…

Nguồn phim phải được xác thực, ghi nguồn thống nhất để người xem nhận diện bản chính thức. Đặc biệt, cần có cơ chế mạnh bảo vệ bản quyền, ngăn chặn đăng tải trái phép, cắt ghép hoặc xuyên tạc nội dung. Ngoài ra, một số phim đủ điều kiện về quyền khai thác sẽ được bổ sung phụ đề, thuyết minh tiếng nước ngoài để tiếp cận khán giả quốc tế.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, chương trình hướng tới xây dựng nguồn phim chính thống, thống nhất trên không gian mạng, đồng thời mở rộng việc phổ biến qua các cơ quan báo chí, tổ chức và doanh nghiệp có năng lực, uy tín. Với sự hợp tác này, sẽ ngày càng nhiều người dân có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm yêu thích.