Mỏ khí Khor Mor bốc cháy sau vụ tấn công UAV, nhiều nhà máy điện Iraq mất nguồn cung

Hoạt động khai thác khí đốt tại mỏ Khor Mor, thuộc tỉnh Sulaimaniyah ở khu vực Kurdistan của Iraq, đã phải dừng lại sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra cháy nổ tại cơ sở này.

Đoạn video do truyền thông Iraq đăng tải cho thấy những cột khói đen dày đặc và ngọn lửa lớn bốc cao từ khu vực mỏ khí.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tại mỏ khí cũng như liệu vụ tấn công có gây thương vong hay không.

Khor Mor là một trong những nguồn cung khí đốt chính phục vụ hoạt động của các nhà máy điện tại khu vực Kurdistan.

Trước đây, theo Al Jazeera, mỏ khí này từng nhiều lần bị tấn công, khiến hoạt động khai thác phải tạm thời ngừng lại và làm giảm nguồn cung khí đốt cho các nhà máy điện.

Ông Omid Ahmed, người phát ngôn Bộ Điện lực thuộc Chính quyền Khu vực Kurdistan (KRG) ở Iraq, cho biết vụ tấn công bằng UAV nhằm vào mỏ khí Khor Mor sẽ làm giảm gần 2.800 MW công suất phát điện của khu vực Kurdistan

Trao đổi với kênh Kurdistan 24, ông Ahmed cho biết nguồn cung khí đốt tới các nhà máy điện tại Erbil, Sulaimaniyah, Bazian, Chamchamal và Duhok đã bị ngừng sau vụ tấn công.

Ông Ahmed cho biết thêm: "Để ngăn chặn tình trạng mất điện hoàn toàn, Bộ Điện lực đang vận hành các nhà máy thủy điện tại đập Dokan và Darbandikhan, cùng những nhà máy điện có thể sử dụng các loại nhiên liệu khác, nhằm duy trì nguồn điện cho các cơ sở thiết yếu và quan trọng như bệnh viện và trạm cấp nước".