Mở khai thác bến chung giữa hai cảng khu vực Cái Mép-Thị Vải

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện là dấu mốc tiếp nối hành trình hợp tác được hai bên từng bước xây dựng trong hơn hai năm qua. Từ nghi thức mở cổng kết nối nội bộ và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 24-5-2024, TCTT - CMIT đã cùng nghiên cứu, hoàn thiện phương án kết nối hạ tầng, tổ chức khai thác, bố trí thiết bị, nhân lực, an toàn và điều phối hàng hải để từng bước đưa mô hình Bến chung từ ý tưởng vào thực tiễn.

TCTT và CMIT là hai cảng container nước sâu lớn tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, có năng lực tiếp nhận và khai thác các tuyến tàu quốc tế lớn, với lợi thế hai cảng nằm liền kề, có cao trình tương đồng, mép bến thẳng hàng và hệ thống đường ray cẩu bờ có khả năng kết nối.

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn phát biểu chúc mừng 2 đơn vị.

Đại tá Vũ Hồng Hùng, Giám đốc TCTT phát biểu.

Đại tá Vũ Hồng Hùng, Giám đốc TCTT, chia sẻ: Theo phương án khai thác, Bến chung cho phép hai cảng tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ kích thước lớn, thay vì tối đa 2 tàu như trước đây; đồng thời có khả năng tăng thêm khoảng 30%–40% công suất khai thác, tương đương khoảng 400.000–500.000 TEU/năm cho mỗi cảng, qua đó tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 TEU/năm cho toàn hệ thống hai bến.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: CMIT và TCTT là hai cảng lớn, có những đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu và sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Việc chính thức khai thác thương mại bến chung giữa CMIT và TCTT là sáng kiến đáng ghi nhận của các doanh nghiệp trong việc chủ động tìm giải pháp để khai thác hiệu quả hơn hạ tầng hiện hữu, tạo thêm giá trị cho hoạt động cảng biển trên cơ sở tuân thủ pháp luật và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Các đại biểu bấm nút công bố mở khai thác bến chung.

Lãnh đạo TCTT và CMIT chúc mừng hãng tàu giao nhận hàng trong ngày mở khai thác bến chung.

Việc kết nối không gian cầu bến giúp hai cảng có thêm điều kiện phối hợp trong lập kế hoạch tàu, bố trí cầu bến, thiết bị và nhân lực, đặc biệt khi lịch tàu có biến động; đồng thời nâng cao khả năng phục vụ các tàu container kích thước và trọng tải lớn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các tuyến dịch vụ quốc tế.

Bến chung TCTT - CMIT không đơn thuần là kết nối hai khu vực cầu bến liền kề, mà còn là sự kết nối về hạ tầng, nguồn lực và phương thức vận hành giữa hai doanh nghiệp cảng. Mô hình hướng đến việc phát huy hiệu quả hơn nguồn lực hiện hữu, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng thích ứng trước nhu cầu ngày càng cao của các hãng tàu, khách hàng, góp phần nâng cao vị thế của cảng biển Việt Nam.