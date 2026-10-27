'Mổ' iPhone Duo, chuyên gia tìm ra điều bất ngờ

Sau khi tháo các lớp vỏ, màn hình và linh kiện, iPhone Duo để lộ cấu trúc bên trong phức tạp hơn smartphone thông thường. iFixit đánh giá đây là điện thoại gập dễ sửa chữa nhất mà nhóm từng tháo, dù vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh: iFixit.

Màn hình ngoài của iPhone Duo có thể tháo rời mà không bị hư hỏng. Theo iFixit, thiết kế này giúp kỹ thuật viên tiếp cận các linh kiện phía dưới thuận tiện hơn, giảm nguy cơ phát sinh thêm lỗi trong quá trình sửa chữa. Khi đóng máy, phần màn hình bên trong uốn cong nhẹ tại khu vực bản lề thay vì bị ép gập hoàn toàn. Cấu trúc này giúp giảm lực tác động lên tấm nền OLED trong quá trình sử dụng. Ảnh: iFixit.

Phần màn hình bên trong uốn cong nhẹ tại khu vực bản lề thay vì bị ép gập hoàn toàn. Cấu trúc này giúp giảm lực tác động lên tấm nền OLED trong quá trình sử dụng. Ảnh: iFixit.

Sau khi loại bỏ các bộ phận che phủ, hệ thống khớp nối kim loại chạy dọc bản lề lộ rõ. Những khớp này phối hợp với bánh răng và lò xo để kiểm soát chuyển động đóng mở của iPhone Duo. Ảnh: iFixit.

Hệ thống bản lề gồm nhiều bánh răng đồng bộ, lò xo và khớp nối kim loại. Theo iFixit, các bộ phận này giúp 2 nửa thiết bị chuyển động cùng nhau và duy trì nhiều góc gập khác nhau. Ảnh: iFixit.

Những khớp nối nhỏ phân bổ lực tác động dọc theo bản lề khi thiết bị gập lại. Thiết kế này nhằm hạn chế tình trạng màn hình bị kéo căng hoặc nén quá mức tại một vị trí. Ảnh: iFixit.

Các chuyên gia của iFixit cũng dùng bụi phát sáng để xem bụi có thể chui vào đâu trong máy. Bụi chủ yếu dính ở phía rìa màn hình, và một phần nhỏ vẫn lọt vào trong cơ cấu bản lề, dẫn đến nguy cơ hỏng bản lề khi dùng lâu. Tuy nhiên, iFixit cũng lưu ý lượng bụi lọt vào bản lề có vẻ ít hơn Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro Fold.

Một dây cáp dẹt được gấp thành nhiều nếp chạy xuyên qua bản lề, kết nối 2 nửa iPhone Duo. Bộ phận này truyền dữ liệu hình ảnh, âm thanh và điện, đồng thời phải chịu chuyển động gập mở liên tục. Ảnh: iFixit.

Bên trong 2 nửa iPhone Duo là các khoang chứa linh kiện và hệ thống bản lề ở chính giữa. Cấu trúc tương đối phẳng giúp tiếp cận nhiều bộ phận mà không cần tháo rời quá nhiều chi tiết khác. Ảnh: iFixit.

iPhone Duo sử dụng 2 viên pin với tổng dung lượng 19,1 Wh. Apple trang bị lớp keo có thể tách bằng dòng điện, cho phép kỹ thuật viên tháo pin mà không cần dùng lực cạy mạnh, qua đó giảm nguy cơ làm thủng cell pin. Ảnh: iFixit.

Viên pin của iPhone Duo được đặt trong lớp vỏ kim loại để tăng khả năng bảo vệ khi sửa chữa. Theo iFixit, thiết kế này giúp hạn chế nguy cơ thủng pin nếu kỹ thuật viên phải sử dụng dụng cụ cạy hoặc dung môi. Ảnh: iFixit.

Hệ thống camera nằm gần bề mặt khung máy, giúp việc tiếp cận và tháo lắp thuận tiện hơn. iPhone Duo có 4 camera, gồm 2 camera sau, một camera selfie ở màn hình ngoài và một camera ẩn dưới màn hình gập. Ảnh: iFixit.

Khác với thiết kế bo mạch xếp chồng trên nhiều thế hệ iPhone, iPhone Duo sử dụng bo mạch chủ một lớp cùng bo mạch kết nối riêng biệt. Cách bố trí này giúp các linh kiện ít chồng lên nhau, thuận tiện hơn khi tiếp cận để sửa chữa. Ảnh: iFixit.

Toàn bộ linh kiện iPhone Duo sau quá trình tháo máy. iFixit chấm thiết bị 5/10 điểm về khả năng sửa chữa, cao nhất trong số điện thoại gập nhóm từng đánh giá, nhưng việc thay màn hình trong và sửa bản lề vẫn rất phức tạp. Ảnh: iFixit.