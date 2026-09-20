Mở hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu điều trị Parkinson

Trong mô hình bệnh Parkinson, kháng thể nhắm vào protein alpha-synuclein giúp làm giảm đáng kể các cụm protein tích tụ bất thường trong tế bào thần kinh. (Nguồn: Science Alert)

Trong mô hình nghiên cứu bệnh Parkinson, phương pháp này giúp giảm sự tích tụ bất thường của protein alpha-synuclein, một đặc điểm liên quan đến căn bệnh.

Đại học Tel Aviv cho biết công nghệ được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu của trường, Viện Công nghệ Technion của Israel và Đại học Cornell (Mỹ). Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Kháng thể hiện được sử dụng rộng rãi trong điều trị ung thư, bệnh tự miễn và các bệnh viêm nhiễm. Tuy nhiên, do khó xuyên qua màng tế bào, kháng thể thường không thể tiếp cận các protein nằm bên trong tế bào.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu sử dụng một phân tử tổng hợp có tên SL4 nhằm tạm thời thay đổi đặc tính hóa học của kháng thể, giúp đưa chúng vào các hạt nano lipid. Sau khi hạt nano đi vào tế bào, kháng thể được giải phóng và khôi phục cấu trúc cũng như hoạt tính ban đầu.

Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu nhận thấy kháng thể được đưa vào tế bào bằng phương pháp mới có thể tác động đến một số đường truyền tín hiệu sinh học liên quan đến ung thư và bệnh viêm nhiễm.

Đáng chú ý, trong mô hình bệnh Parkinson, kháng thể nhắm vào protein alpha-synuclein giúp làm giảm đáng kể các cụm protein tích tụ bất thường trong tế bào thần kinh. Sự tích tụ alpha-synuclein được xem là một trong những đặc điểm liên quan đến bệnh Parkinson.

Công nghệ này cũng được thử nghiệm trên mô hình tổn thương phổi do viêm nhiễm cấp tính. Kết quả cho thấy các dấu hiệu viêm giảm và mô phổi có những cải thiện nhất định.

Giáo sư Ben Maoz thuộc Đại học Tel Aviv cho rằng khả năng đưa kháng thể vượt qua màng tế bào có thể giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận những mục tiêu điều trị mà các liệu pháp kháng thể trước đây khó tác động tới.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh công nghệ hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa được chứng minh về hiệu quả và độ an toàn trong điều trị trên người.

Đối với bệnh Parkinson, bên cạnh khả năng đưa kháng thể vào tế bào, việc vận chuyển thuốc vượt qua hàng rào máu - não để tiếp cận các tế bào thần kinh trong cơ thể vẫn cần được nghiên cứu thêm trước khi phương pháp này có thể phát triển thành một liệu pháp điều trị.