Không chỉ gắn bó với cây cam Khe Mây – loại cây trồng làm nên thương hiệu kinh tế của vùng đất Hương Đô, anh Nguyễn Văn Thiệp (SN 1982, thôn Trung Đình) còn thường xuyên tìm tòi, học hỏi các mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình đó, anh đã lựa chọn nuôi cá rô phi lồng bè trên hồ đập Khe Ruộng.

Anh Thiệp đã bén duyên với nghề nuôi cá rô phi lồng bè trên hồ đập Khe Ruộng.

Trước đó, anh Thiệp từng thử nghiệm mô hình nuôi chồn hương. Ban đầu, anh tìm cách nuôi cá rô phi để chủ động nguồn thức ăn cho chồn. Anh Thiệp nhớ lại: “Qua tìm hiểu thông tin, tham khảo các mô hình trên internet, tôi nhận thấy nuôi cá rô phi thương phẩm cũng là hướng sản xuất có tiềm năng, phù hợp với điều kiện mặt nước và nguồn nước tự nhiên ở địa phương. Từ ý tưởng ban đầu, tôi quyết định chuyển hướng đầu tư, thử nghiệm mô hình kinh tế mới”.

Đầu năm 2026, anh Thiệp đầu tư 5 ô lồng trên hồ Khe Ruộng với tổng kinh phí khoảng 35 triệu đồng.

Đầu năm 2026, anh Thiệp tự tìm hiểu, thiết kế và đầu tư 5 ô lồng trên hồ Khe Ruộng, với tổng kinh phí khoảng 35 triệu đồng. Đến tháng 3/2026, những lứa cá rô phi đơn tính đầu tiên được thả nuôi, đánh dấu bước khởi đầu của mô hình.

Cá rô phi đơn tính dễ nuôi, thích nghi tốt, không đòi hỏi quá nhiều thời gian chăm sóc.

Cá rô phi đơn tính tương đối dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt, không đòi hỏi nhiều thời gian chăm sóc. Mỗi ngày, anh Thiệp chỉ mất khoảng 30 phút để cho cá ăn và kiểm tra tình trạng đàn cá. Một số nguyên liệu sẵn có cũng có thể được tận dụng làm thức ăn, góp phần giảm chi phí sản xuất.

“Cá rô phi không quá khó nuôi, tỷ lệ sống cao, nhưng điều quan trọng là phải có nguồn nước sạch, lưu thông tốt. Đây cũng là lợi thế của địa phương. Nếu biết cách chăm sóc, quản lý nguồn nước và thức ăn hợp lý thì có thể phát triển thành mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân” - anh Thiệp chia sẻ.

Trọng lượng bình quân đạt khoảng 1 kg/con.

Sau thời gian chăm sóc, đến nay, ô lồng đầu tiên đã cho thu hoạch hơn 4 tạ cá, trọng lượng bình quân khoảng 1 kg/con. Với giá bán 60.000 đồng/kg, sản lượng này mang lại doanh thu hơn 24 triệu đồng. Tính trên quy mô toàn bộ mô hình, anh Thiệp dự kiến thu về khoảng 120 triệu đồng, lợi nhuận ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Anh Thiệp cũng thừa nhận: “Lứa nuôi đầu tiên còn một số hạn chế do thiếu kinh nghiệm, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn nên cá chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. Qua thực tế, tôi đang rút kinh nghiệm từ khâu thiết kế lồng, lựa chọn con giống đến chế độ chăm sóc để nâng cao hiệu quả ở những lứa tiếp theo”.

Lợi nhuận của mô hình ước tính đạt khoảng 50 triệu đồng.

Về thị trường tiêu thụ, nhờ được nuôi trong môi trường nước sạch, thời gian đủ dài nên cá có chất lượng tốt, thịt chắc, được người tiêu dùng đón nhận. Do quy mô còn nhỏ, sản phẩm hiện chủ yếu tiêu thụ tại địa bàn xã và một số địa phương lân cận.

Từ kết quả vụ nuôi đầu tiên, anh Thiệp đang tính toán cải tiến thiết kế lồng bè, dự kiến đầu tư thêm 5 ô lồng trong năm 2027. Nếu tiếp tục kiểm soát tốt chi phí, duy trì chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, mô hình nuôi cá sẽ trở thành nguồn thu bổ sung, góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất của gia đình.

Mô hình bước đầu được lãnh đạo xã Hương Đô đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Đô, cho biết: “Địa phương khuyến khích người dân chủ động tìm tòi, thử nghiệm những mô hình sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và thu nhập. Mô hình nuôi cá rô phi lồng bè của anh Thiệp là hướng đi đáng quan tâm, bước đầu cho thấy khả năng khai thác tiềm năng mặt nước hồ đập để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thời gian tới, xã sẽ rà soát diện tích mặt nước, đánh giá tiềm năng và tiếp tục theo dõi hiệu quả thực tế của mô hình, làm cơ sở xem xét tuyên truyền, hướng dẫn nhân rộng khi đủ điều kiện. Đồng thời, địa phương sẽ quan tâm hướng dẫn các hộ tuân thủ quy định về nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn công trình hồ đập”.

Từ những ô lồng nhỏ trên hồ Khe Ruộng, anh Thiệp đang từng bước tìm thêm hướng sản xuất bên cạnh cây cam truyền thống. Hiệu quả mô hình vẫn cần được kiểm chứng qua những vụ nuôi tiếp theo, nhất là khả năng kiểm soát chi phí và duy trì đầu ra ổn định. Tuy vậy, kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng mặt nước hồ đập ở Hương Đô có thể được khai thác theo hướng mới, mở thêm lựa chọn sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế gia đình.