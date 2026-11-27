Phát huy lợi thế cây trồng miền núi

Cuối tháng 10/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Giang bàn giao 59.000 cây giống ba kích tím, bảy lá một hoa và gần 17 tấn phân vi sinh cho 24 hộ dân tại thôn La Bớ. Hoạt động thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng năm 2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay, nhiều xã miền núi Đà Nẵng đã triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Tháng 9/2026, Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng cấp phát hơn 22.000 cây giống quế Trà My và 10 tấn phân bón cho các hộ dân tại thôn 3, xã Trà Vân.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, xã Trà Vân cũng cấp phát quế giống cho các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại xã Trà Leng, quế được xác định là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương. Trong khoảng 3.958ha đất quy hoạch phát triển cây quế, diện tích đã trồng đạt khoảng 1.500ha. Mỗi năm, địa phương khai thác khoảng 100 tấn vỏ quế.

Với tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu, việc đẩy mạnh liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị cây quế, tạo thêm nguồn thu nhập cho đồng bào vùng cao.

Tại xã Bến Giằng, được chính quyền địa phương khuyến khích, chị BNướch Thị Thúy, người Cơ Tu, đã chuyển đổi gần 2ha đất trồng keo sang trồng quế và dổi.

Gia đình chị được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Chị còn chủ động trồng xen ba kích dưới tán rừng nhằm tạo thêm thu nhập trong thời gian chờ cây gỗ lớn đến tuổi khai thác.

Tại xã Đông Giang, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, ông BNướch Ngang, người Cơ Tu ở thôn A Duông đã phát triển mô hình kinh tế vườn rừng với các loại cây như sầu riêng, sâm, quế và dổi.

Kết hợp trồng trọt với nuôi hươu sao lấy nhung, dê và heo đen bản địa, gia đình ông BNướch Ngang có thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Ông còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây giống cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với cây quế, sâm Ngọc Linh cũng được nhiều địa phương chú trọng phát triển.

Cuối tháng 12/2025, UBND xã Trà Linh hỗ trợ 34.788 cây sâm Ngọc Linh giống một năm tuổi cho 82 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, chính quyền xã còn vận động các doanh nghiệp và hộ trồng sâm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 7/2025, có 24 doanh nghiệp và hộ trồng sâm đóng góp hơn 7.000 cây sâm Ngọc Linh giống, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, trao cho 21 hộ nghèo tại xã Trà Linh và 12 hộ thuộc các xã lân cận.

Người dân vùng cao Đà Nẵng thu hoạch vỏ quế.

Tạo sinh kế lâu dài từ chính sách hỗ trợ

Đầu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Vàng phối hợp với dự án GreenViet hỗ trợ 30 hộ gia đình trồng chè dây. Các hộ được hỗ trợ tổng cộng 15.000 cây giống, 3 tấn phân bón và 30.000 mét dây làm giàn, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ cây giống, việc chuyển giao kỹ thuật và liên kết sản xuất cũng được chú trọng. Tại xã Trà Vân, Hợp tác xã Quế và Dược liệu Trà Vân đã liên kết với hơn 50 hộ dân, quy mô khoảng 70ha.

Theo ông Nguyễn Đình Vương, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông TP Đà Nẵng, hỗ trợ các mô hình sinh kế gắn với thế mạnh bản địa là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai hằng năm tại các địa bàn miền núi.

Tại xã Trà Vân, ngành nông nghiệp thành phố ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu quế tập trung, tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, định hướng người dân phát triển kinh tế vườn rừng.

Do cây quế có chu kỳ sinh trưởng dài, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và theo dõi quá trình chăm sóc, giúp người dân phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng.

Tháng 5/2026, HĐND TP Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến hơn 136 tỷ đồng.

Theo đó, hộ, nhóm hộ và cá nhân đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 80% giá mua cây giống dược liệu để trồng mới. Mức hỗ trợ đối với các đối tượng có nơi ở tại vùng đặc biệt khó khăn là 100% khi đáp ứng điều kiện.

Thành phố cũng đã ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trồng và chăm sóc 7 loài cây dược liệu, làm cơ sở triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất.

Tháng 11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU về bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các loài cây dược liệu khác.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ít nhất 30% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng trồng dược liệu, riêng vùng trồng sâm Ngọc Linh đạt ít nhất 60%.

Việc phát huy lợi thế cây trồng bản địa, kết hợp chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, gắn giảm nghèo bền vững với bảo vệ rừng.