Mỗi khi buôn có đám cưới, chị H Đung Byã (SN 1991, trú buôn Krông Búk, xã Ea Kly) thường đến tiệm trang điểm từ sáng, có hôm phải ngồi chờ đến lượt. Hoàn thành lớp nghề tại địa phương, chị bắt đầu nghĩ đến việc mở một tiệm nhỏ khi đủ điều kiện.

Từ nhu cầu ngay trong cộng đồng, trang điểm thẩm mỹ mang đến cho phụ nữ Ea Kly một lựa chọn học nghề dịch vụ. Kỹ năng được học vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo nền tảng để người muốn theo nghề tìm cơ hội tăng thu nhập.

Tự tin với kỹ năng mới

Theo chị H Đung Byã, cả buôn Krông Búk chỉ có 2 tiệm trang điểm với quy mô vừa phải. Trong khi đó, nhu cầu làm đẹp của chị em khá nhiều, nhất là khi có tiệc, đám cưới.

Khi địa phương tổ chức lớp nghề, chị đăng ký tham gia. Từ chỗ thường nhờ người khác, chị bắt đầu làm quen với dụng cụ, mỹ phẩm và cách thực hiện từng bước.

“Phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp, tôi thích học trang điểm từ lâu, vừa có thể làm đẹp cho bản thân mà còn có thể làm đẹp cho các chị em, tiết kiệm được thời gian mỗi lần đi chơi hay đi tiệc cưới. Sau này, tôi muốn mở một tiệm nhỏ để vừa làm đẹp cho mọi người và kiếm thêm thu nhập cho gia đình”, chị H Đung chia sẻ.

Những lần làm đẹp cho người quen giúp chị tiếp nhận góp ý, nhận ra thao tác cần điều chỉnh. Mỗi người có sở thích khác nhau, đòi hỏi chị phải quan sát, trao đổi trước khi lựa chọn cách trang điểm phù hợp.

Người nhà, hàng xóm cũng là những mối khách ban đầu để chị tính đến chuyện theo nghề. Tuy nhiên, từ mong muốn đến mở tiệm còn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị điều kiện đầu tư. Trước mắt, chị tận dụng cơ hội thực hành qua những công việc vừa sức.

Trên địa bàn xã Ea Kly, hơn 100 học viên đã học xong và đang học tại 3 lớp nghề trang điểm. Các lớp được bố trí vào những buổi tối ngày cuối tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn. Cách tổ chức này giúp người dân thuận tiện đi lại, sắp xếp việc sản xuất và chăm lo gia đình để tham gia.

Hoạt động thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh các nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp, lớp trang điểm mở thêm lựa chọn để phụ nữ tiếp cận lĩnh vực dịch vụ tại nơi sinh sống.

Rèn tay nghề để từng bước nhận việc

Trực tiếp giảng dạy, cô Ly Na, giáo viên của Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio cho biết, khả năng tiếp thu của học viên khác nhau. Trong giờ thực hành, có người nắm bắt nhanh, cũng có người cần được hướng dẫn lại để hoàn thành thao tác.

“Có chị còn ngại, sợ làm sai nên cần được động viên thử lại. Tôi hướng dẫn để học viên hiểu vì sao thực hiện bước đó, chỗ nào cần sửa. Khi đã nắm được cách làm, các chị sẽ chủ động hơn, biết điều chỉnh chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào mẫu của cô”, cô Ly Na chia sẻ.

Với người mới bắt đầu, chọn màu son, tạo lớp nền hay phối màu mắt đều cần luyện tập. Làm theo mẫu giúp học viên nắm trình tự, còn thực hành trên từng người giúp họ học cách vận dụng. Sự tiến bộ thể hiện ở khả năng tự hoàn thành các bước và nhận ra những chỗ chưa phù hợp.

Bên cạnh chuyên môn, người muốn theo nghề cần chú ý vệ sinh dụng cụ, sử dụng sản phẩm phù hợp và trao đổi rõ mong muốn của khách. Sự cẩn thận trong từng khâu góp phần tạo dựng uy tín, nhất là khi bắt đầu cung cấp dịch vụ trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ý Nga, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio cho biết, học viên đến lớp có mục đích khác nhau, từ tự làm đẹp đến tìm hiểu khả năng theo nghề. Nội dung đào tạo vì thế cần gắn với nhu cầu và khả năng vận dụng sau khóa học.

Cũng theo bà Nga, khi nhận khách, học viên còn phải cân đối thời gian, chi phí mỹ phẩm, vật tư tiêu hao và đi lại để tính giá dịch vụ. Việc mua thêm dụng cụ hoặc mở chỗ làm riêng cần dựa trên lượng việc thực tế, tránh đầu tư vượt khả năng khi chưa có nguồn khách ổn định.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly nhận định, đào tạo nghề dịch vụ là một hướng đa dạng hóa việc làm ngoài nông nghiệp, giúp người dân có thêm lựa chọn phù hợp điều kiện gia đình.

Những dịp cưới hỏi, lễ tiệc ở thôn, buôn cũng là cơ hội để học viên lớp trang điểm ở Ea Kly thử sức với nghề. Nếu có thêm cơ hội thực hành và tiếp cận khách hàng, những người muốn theo nghề có thể bắt đầu từ các công việc vừa sức ngay tại nơi mình sống, từng bước tạo thêm thu nhập cho gia đình.