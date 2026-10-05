Mở hướng sinh kế ở vùng khó Thiện Hòa

Anh Dương Văn Sơn, thôn Thâm Khôn là một trong những người đầu tiên trên địa bàn xã tìm hiểu và đưa dúi về nuôi. Gia đình thuộc hộ nghèo, điều kiện sản xuất còn hạn chế, năm 2017, anh bắt đầu tìm hiểu thông tin, học hỏi kinh nghiệm nuôi dúi, chủ động tìm hiểu kỹ thuật và tự gây giống.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và cán bộ các xã tham quanmô hình nuôi dúi tại xã Thiện Hòa

Vừa làm, anh vừa tìm hiểu cách chăm sóc, phòng bệnh. Khi có dúi giống, dúi thương phẩm, anh đăng thông tin trên Facebook để giới thiệu, tìm khách mua. Thời gian đầu, số lượng dúi bán ra chưa được nhiều, song anh nhận thấy dúi là loài khá dễ nuôi và đem lại giá trị kinh tế. Do đó, từ nuôi thử nghiệm, anh chú trọng nhân giống. Đến nay, gia đình anh duy trì nuôi hơn 200 con.

Anh Sơn cho biết: Gia đình chủ yếu nuôi dúi mốc. Loài này tương đối dễ nuôi, ít bệnh, thức ăn chủ yếu của dúi là tre, trúc, vầu – những loại cây sẵn có ở địa phương. Nếu có điều kiện, người nuôi có thể bổ sung thêm ngô để dúi phát triển nhanh hơn.

Khi dúi đạt trọng lượng khoảng 1 kg có thể xuất bán. Từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã bán khoảng 60 con dúi thương phẩm, tổng trọng lượng khoảng 80 kg với giá khoảng 450.000 đồng/kg, doanh thu gần 40 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là người dân ở các xã, phường trong và ngoài tỉnh.

Cùng với việc phát triển đàn, anh Sơn cũng chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu mô hình với các hộ dân trong thôn, trong xã. Mô hình này dần thu hút sự quan tâm của người dân. Từ vài hộ nuôi nhỏ lẻ, đến nay toàn xã có khoảng 20 hộ nuôi dúi, tập trung tại các thôn Thâm Khôn, Nà Tàn, An Hòa, với quy mô từ 20 đến hơn 200 con/hộ.

Để mô hình phát triển và lan tỏa rộng hơn, các hộ nuôi dúi ở xã Thiện Hòa đang từng bước chuyển từ chăn nuôi riêng lẻ sang liên kết. Ngày 16/9 vừa qua, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh xã Thiện Hòa đã phối hợp tổ chức ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi dúi với 10 hộ tham gia, tổng quy mô đàn khoảng 600 con.

Anh Hoàng Văn Nghĩa, thôn Nà Tàn cho biết: Thấy gia đình anh Sơn nuôi dúi hiệu quả nên tôi đến tìm hiểu và được anh Sơn cung cấp con giống và hướng dẫn cách nuôi. Tôi bắt đầu nuôi từ năm 2025, từ vài con giống ban đầu, đến nay đàn dúi đã phát triển lên 90 con, bước đầu cho thu nhập. Tôi tham gia tổ hợp tác với mong muốn được cùng các hộ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, nhân giống và cập nhật thông tin thị trường, đầu ra tiêu thụ.

Mô hình nuôi dúi ở Thiện Hòa đang tạo sự liên kết trong cộng đồng. Ông Hoàng Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa cho biết: Thiện Hòa là xã vùng III đặc biệt khó khăn, điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã chiếm gần 37%. Do đó, xã luôn quan tâm tìm kiếm những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập. Trong 2 năm qua, mô hình nuôi dúi bước đầu cho thấy triển vọng khi ngày càng có nhiều hộ tham gia. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người dân mở rộng mô hình, qua đó góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ sự chủ động của người dân và sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, mô hình nuôi dúi đang mở ra một hướng sinh kế mới trên địa bàn xã Thiện Hòa, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và hướng tới giảm nghèo bền vững.