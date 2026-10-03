Mở hướng sinh kế, nối nhịp giao thương vùng biên

Mở hướng sinh kế từ lợi thế vùng biên

Ở thôn Tén Tằn, xã Mường Lát, gia đình anh Hà Văn Tình từng thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, được cán bộ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sinh kế, anh mạnh dạn trồng hơn 4ha gỗ tếch. Sau nhiều năm chăm sóc, diện tích rừng phát triển tốt, dự kiến mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng trong những năm tới.

Không chỉ trồng rừng, gia đình anh Tình còn thường xuyên qua lại khu vực biên giới để buôn bán nông sản. Việc được các lực lượng chức năng tạo điều kiện trong quá trình qua lại cửa khẩu giúp gia đình thuận lợi hơn trong giao thương, từng bước nâng cao thu nhập.

Gia đình tôi thường xuyên qua lại biên giới buôn bán và làm ăn. Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự hướng dẫn của lực lượng biên phòng mà chúng tôi đã tiết kiệm thời gian, giúp kinh tế gia đình phát triển.

Anh Hà Văn Tình, xã Mường Lát chia sẻ

Cũng ở Mường Lát, gia đình ông Vi Văn Miền đang duy trì nhiều nguồn thu từ những công việc vừa sức với hai vợ chồng. Được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, ông áp dụng vào đàn lợn, gà và nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, ông làm thêm dịch vụ nhỏ, trong đó có làm lưới để bán sang Lào.

Ông Vi Văn Miền chia sẻ: “Ở gần khu vực cửa khẩu, việc mua bán, trao đổi hàng hóa cũng thuận lợi hơn. Không làm một nghề duy nhất, hai vợ chồng cứ túc tắc chăn nuôi, làm dịch vụ, buôn bán; mỗi năm cũng để ra khoảng 100 triệu đồng tiền lãi”.

Vợ chồng ông Miền đan lưới để bán sang Lào.

Với người dân Mường Lát, lợi thế gần Cửa khẩu Quốc gia Tén Tằn không chỉ tạo thuận lợi cho việc qua lại, trao đổi hàng hóa mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường bên kia biên giới. Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Nối nhịp giao thương từ cửa khẩu

Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo hiện đang là đầu mối giao thương quan trọng giữa Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh Bắc Lào.

Không chỉ có những chuyến hàng xuất nhập khẩu, Na Mèo còn là nơi diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân hai bên biên giới. Mỗi sáng thứ 7, chợ Na Mèo lại nhộn nhịp người mua, người bán của cư dân hai bên biên giới.

Chợ phiên Na Mèo tấp nập vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Từ bản Xiềng, xã Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, vợ chồng Nang Yit mang theo hơn 500 quả dứa sang chợ Na Mèo bán. Theo chị Nang Yit, hàng nông sản Lào mang sang chợ phiên Na Mèo bán người Việt rất thích mua nên gần 10 năm nay phiên chợ nào hai vợ chồng cũng có mặt.

Chị Nang Yit (áo hồng) dang chọn hàng cho khách.

Cùng với hoạt động trao đổi hàng hóa tại chợ, dòng hàng xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo ngày càng sôi động hơn. Theo báo cáo của Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, tính đến hết quý III năm 2026, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã có gần 63.500 lượt người và gần 30 nghìn lượt phương tiện vận tải đã làm thủ tục thông quan; hơn 2 nghìn tờ khai xuất khẩu đã được thực hiện với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu gần 26 triệu USD.

Theo ông Hoàng Ngọc Duyên, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thông quan vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa giúp cán bộ hải quan kiểm tra, đối chiếu thông tin nhanh chóng, chính xác hơn. Đây cũng là nền tảng để đơn vị từng bước xây dựng hải quan số, hướng tới hải quan thông minh.

Ở vùng biên, những lợi thế tưởng như rất đỗi quen thuộc của địa bàn đang được người dân khai thác theo những cách mới. Cửa khẩu không chỉ là nơi hàng hóa qua lại, mà còn mở thêm cơ hội để người dân kết nối với thị trường, tìm hướng làm ăn và nâng cao thu nhập ngay trên quê hương mình.