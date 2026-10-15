Mở hướng sinh kế cho lao động dân tộc thiểu số ở Thanh An

Các hộ dân ở bản Bông, xã Thanh An tham quan mô hình chăn nuôi lợn.

Học nghề gắn với thực hành

Vừa qua, tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Lớp học có 35 học viên, chủ yếu là lao động đang sinh sống tại bản Bông, có nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Chăn nuôi lợn vốn là công việc quen thuộc với nhiều hộ dân nông thôn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững kỹ thuật chăm sóc, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh hay chủ động phòng, chống dịch bệnh. Những hạn chế này có thể khiến vật nuôi chậm lớn, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của gia đình.

Vì vậy, lớp đào tạo nghề không chỉ trang bị kiến thức cơ bản mà còn hướng đến việc giúp học viên biết vận dụng kỹ thuật vào thực tế. Các nội dung về chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại, nhận biết dấu hiệu bất thường và phòng, trừ bệnh cho đàn lợn là những kiến thức thiết thực đối với người chăn nuôi.

Điểm đáng chú ý là lớp học được hỗ trợ 2 con lợn giống để làm mô hình thí điểm chung cho 35 học viên. Thông qua mô hình này, học viên có điều kiện quan sát, thực hành chăm sóc, theo dõi sức khỏe vật nuôi và tìm hiểu các biện pháp phòng bệnh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Ông Trần Ninh Nam, Tổ trưởng Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên phát biểu khai giảng lớp đào tạo nghề.

Ông Trần Ninh Nam, Tổ trưởng Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm GDNN - GDTX Điện Biên, cho biết việc gắn đào tạo với mô hình thực tế giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức, đồng thời có cơ hội vận dụng những nội dung đã học vào sản xuất. Mô hình thí điểm cũng là dịp để người học trao đổi kinh nghiệm, nhận biết những vấn đề thường gặp trong chăn nuôi và nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Nam, hiệu quả của đào tạo nghề không chỉ thể hiện ở việc học viên hoàn thành khóa học mà quan trọng hơn là khả năng áp dụng kiến thức sau đào tạo. Do đó, nội dung giảng dạy cần gần với nhu cầu của người dân, chú trọng kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Hai con lợn giống tuy không lớn về quy mô nhưng tạo ra một môi trường học tập trực quan. Thay vì chỉ nghe giảng, học viên có thể cùng theo dõi quá trình phát triển của vật nuôi, thực hành vệ sinh chuồng trại và nhận biết những dấu hiệu cần lưu ý trong chăm sóc. Đây là cách học phù hợp với lao động nông thôn, nhất là những người đã có kinh nghiệm chăn nuôi nhưng chưa được tiếp cận đầy đủ với kiến thức kỹ thuật.

Từ kiến thức nghề đến sinh kế bền vững

Với người dân nông thôn, học nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến thức được áp dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, lớp đào tạo tại Thanh An hướng đến mục tiêu giúp học viên chủ động hơn trong chăm sóc vật nuôi, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Tham gia lớp học, chị Lò Thị Tươi, bản Bông, xã Thanh An mong muốn được trang bị thêm kiến thức để chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả hơn. Theo chị, trước đây việc chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trong khi kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và kỹ thuật chăm sóc chưa thực sự đầy đủ.

“Tham gia lớp học, tôi mong được hướng dẫn cụ thể hơn về cách chăm sóc lợn, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh cho vật nuôi. Những kiến thức này rất thiết thực, có thể áp dụng ngay vào chăn nuôi tại gia đình, giúp hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế”, chị Tươi chia sẻ.

Cùng tham gia khóa học, chị Lò Thị Ính cho biết việc được học lý thuyết kết hợp thực hành trên mô hình chăn nuôi giúp học viên dễ hiểu và nhớ kiến thức hơn. Đặc biệt, mô hình thí điểm với 2 con lợn giống là cơ hội để các học viên cùng quan sát, theo dõi quá trình phát triển của vật nuôi và thực hành những kỹ thuật được hướng dẫn.

“Chúng tôi mong muốn học được cách chăm sóc lợn đúng kỹ thuật, nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường để chủ động phòng bệnh. Sau khóa học, tôi sẽ cố gắng vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào thực tế, từng bước cải thiện việc chăn nuôi và tăng thu nhập cho gia đình”, chị Ính bày tỏ.

Những chia sẻ từ học viên sẽ cho thấy nhu cầu học nghề xuất phát từ chính đời sống của người dân. Với họ, kiến thức về lựa chọn thức ăn, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh không phải những nội dung xa vời mà liên quan trực tiếp đến công việc thường ngày và thu nhập của gia đình.

Các giảng viên, học viên tham dự khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại bản Bông, xã Thanh An.

Mô hình 2 con lợn giống được hỗ trợ cho cả lớp tạo điều kiện để học viên cùng thực hành, trao đổi và rút kinh nghiệm. Từ quá trình chăm sóc, người học có thể hiểu rõ hơn vai trò của việc theo dõi sức khỏe vật nuôi, duy trì vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Tuy nhiên, để kiến thức phát huy hiệu quả lâu dài, người học cần chủ động áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Việc lựa chọn quy mô chăn nuôi phù hợp, bảo đảm nguồn thức ăn, thực hiện vệ sinh và tuân thủ hướng dẫn thú y là những yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro.

Từ lớp học tại Thanh An, mô hình đào tạo gắn với thực hành góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Dự án giáo dục nghề nghiệp: trang bị kỹ năng phù hợp với nhu cầu của người lao động, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển sinh kế.

Khi người dân biết áp dụng kỹ thuật, chủ động phòng bệnh và tính toán hiệu quả sản xuất, cơ hội duy trì sinh kế ổn định sẽ được mở rộng. Đó cũng là hướng đi cần thiết để đào tạo nghề thực sự đến với người dân, gắn việc học với việc làm và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.