Mở hướng phát triển mới cho vùng ven biển Thuận An

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An. Ảnh: Ngọc Hiếu

Ngày 7/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra, khảo sát một số dự án đầu tư công và ngoài ngân sách tại phường Thuận An.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra tiến độ các công trình hạ tầng ven biển, dự án du lịch, dịch vụ; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo xử lý, thúc đẩy triển khai.

Gỡ vướng mặt bằng

Tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, các hạng mục chính gồm quảng trường, công viên, đường giao thông và giải phóng mặt bằng để kết nối hạ tầng đồng bộ. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 55% giá trị hợp đồng, giải ngân vốn năm 2026 đạt 57,5% kế hoạch. Khu vực công viên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, riêng khu vực quảng trường còn vướng mắc trong việc di dời một số phần mộ.

Sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng, nhất là các phần mộ chưa có người kê khai; khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào hoàn thành trước Tết Dương lịch năm 2027 và giải ngân 100% vốn được bố trí.

Đối với Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, công trình khởi công tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Khối lượng thi công gói thầu hiện đạt khoảng 40%. Trong đó, tuyến kè bảo vệ bờ đạt khoảng 65% khối lượng hợp đồng; cấu kiện đê ngầm đã đúc đạt khoảng 85% tổng số cấu kiện. Tỷ lệ giải ngân đạt 94% vốn đã bố trí.

Công trình này có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống sạt lở, hạn chế tác động của sóng biển, bảo vệ khu dân cư và hệ thống hạ tầng ven biển. Trước tác động của sóng lớn, triều cường và nguy cơ xâm thực tại khu vực Thuận An, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phù hợp với điều kiện thời tiết; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm an toàn công trình.

“Các đơn vị cần chủ động rà soát, xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả công trình trong bảo vệ bờ biển và đời sống người dân”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Giữ không gian xanh ven biển

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đoàn công tác cũng khảo sát Dự án Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Hải Dương và tuyến đường giao thông kết nối đường ven biển ra biển Hải Dương.

Tại đây, qua nghe báo cáo và trao đổi tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chỉ đạo UBND phường Thuận An phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai. Các cơ quan, đơn vị cần làm rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, phối hợp đồng bộ, không để thủ tục kéo dài ảnh hưởng tiến độ dự án; tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai, hướng đến mục tiêu khởi công vào cuối tháng 3/2027.

Đối với tuyến đường giao thông kết nối đường ven biển ra biển Hải Dương, dự án có chiều dài dự kiến khoảng 1,26km, hiện đang thực hiện thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết để sớm triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vốn. Tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ và khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ tại khu vực biển Hải Dương.

Bên cạnh tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý yêu cầu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển không gian công cộng ven biển.

Khảo sát khu vực cửa biển Thuận An, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao giá trị cảnh quan nơi đây với lợi thế kết nối giữa biển, cửa biển và hệ đầm phá. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh định hướng giữ gìn, bảo vệ diện tích rừng hiện có, nghiên cứu phát triển thành công viên công cộng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và trải nghiệm của du khách. Khu vực này cần ưu tiên không gian xanh, không gian công cộng thay vì phát triển đô thị.

Đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh, các sở, ngành và địa phương phải chủ động, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, không để thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.