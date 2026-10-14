Mở hướng phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cua đồng thương phẩm

Mô hình nuôi cua đồng thương phẩm tại hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Nặm Đăm, xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang.

Tận dụng mặt nước, phát triển mô hình nuôi cua đồng

Mô hình nuôi cua đồng thương phẩm được triển khai tại hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Nặm Đăm, xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang từ cuối tháng 8/2026, với diện tích ao nuôi khoảng 0,2 ha. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 61,35 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 28 triệu đồng để mua 200 kg cua giống, hộ gia đình đối ứng 33,35 triệu đồng phục vụ cải tạo ao nuôi, chuẩn bị các điều kiện sản xuất và chăm sóc cua.

Theo cơ chế triển khai, hộ tham gia được hưởng 100% sản phẩm thu được từ mô hình. Đây là điều kiện tạo động lực để người dân chủ động đầu tư, tích cực chăm sóc, quản lý ao nuôi và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Để bảo đảm điều kiện sinh trưởng, phát triển của cua đồng, gia đình tập trung cải tạo ao nuôi, tạo môi trường phù hợp với đặc tính sinh học của đối tượng nuôi, đồng thời chú trọng quản lý nguồn nước, theo dõi quá trình sinh trưởng và thực hiện các biện pháp chăm sóc theo hướng dẫn kỹ thuật.

Việc tận dụng diện tích mặt nước sẵn có kết hợp áp dụng quy trình nuôi phù hợp được kỳ vọng sẽ giúp hộ dân khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ, từng bước giảm chi phí sản xuất và tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Sau khoảng một tháng triển khai, cua đồng sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện ao nuôi tại địa phương. Đây là tín hiệu tích cực để hộ gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi quá trình phát triển của cua, làm cơ sở đánh giá năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế khi đến kỳ thu hoạch.

Ảnh minh hoạ

Mở hướng đa dạng hóa sinh kế nông thôn

Nuôi cua đồng thương phẩm là hướng sản xuất có tiềm năng đối với những hộ dân có diện tích mặt nước phù hợp. So với việc phụ thuộc vào nguồn cua khai thác trong tự nhiên, mô hình nuôi có quản lý tạo điều kiện để người dân chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi và kiểm soát quá trình sinh trưởng.

Bên cạnh đó, việc bổ sung cua đồng vào cơ cấu đối tượng nuôi góp phần đa dạng hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp, tận dụng hiệu quả diện tích ao, hồ và mở rộng lựa chọn sinh kế cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình cần được đánh giá trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, sản lượng thu hoạch, chi phí đầu tư và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để xác định tính phù hợp và khả năng nhân rộng mô hình trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Nếu đạt kết quả tích cực, mô hình nuôi cua đồng thương phẩm tại thôn Nặm Đăm sẽ cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để xã Linh Hồ nghiên cứu mở rộng triển khai tại những hộ có điều kiện phù hợp. Qua đó, từng bước đa dạng hóa mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, mặt nước và góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Việc thí điểm mô hình không chỉ hướng đến phát triển thêm một đối tượng nuôi mới mà còn thể hiện nỗ lực tìm kiếm các hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Đây là cơ sở để xã Linh Hồ tiếp tục khuyến khích người dân khai thác tiềm năng sẵn có, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng hiệu quả bền vững.