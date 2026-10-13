Mở hướng phát triển kinh tế từ cây quýt đặc sản Vân Sơn

Đồi quýt Vân sơn, phát triển kinh tế vùng cao. Ảnh: THU AN

Tìm hướng phát triển kinh tế từ cây quýt!

Bí thư chi bộ Nguyễn Duy Tư bên vườn quýt. Ảnh: THU AN

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Vân Sơn. Tại thôn Hưng, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương, có khả năng tạo giá trị kinh tế và đầu ra ổn định đang được quan tâm. Trong đó, cây quýt bánh xe, quýt cổ Vân Sơn được định hướng phát triển thông qua mô hình thí điểm liên kết sản xuất.

Với vai trò Bí thư chi bộ thôn Hưng, đồng chí Nguyễn Duy Tư quan tâm đến việc tìm kiếm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tư duy canh tác, khuyến khích người dân phát huy tiềm năng đất đai và chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình. Việc lựa chọn cây quýt không chỉ hướng tới đa dạng hóa cây trồng mà còn nhằm khai thác giá trị của giống quýt đặc trưng, gắn sản xuất nông nghiệp với nhu cầu thị trường.

Thực tế cho thấy, để phát triển một loại cây trồng theo hướng hàng hóa, người dân không chỉ cần giống cây phù hợp mà còn cần được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ trong quá trình chăm sóc và có phương án tiêu thụ sản phẩm. Nếu thiếu sự liên kết, việc sản xuất dễ gặp khó khăn trước những biến động của thị trường, nhất là đối với các mô hình mới triển khai.

Từ yêu cầu đó, mô hình thí điểm phát triển cây quýt bánh xe, quýt cổ Vân Sơn được định hướng theo hướng liên kết, chú trọng các khâu từ cung cấp cây giống, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là giải pháp nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận phương thức sản xuất có tổ chức, hạn chế những rủi ro trong quá trình đầu tư và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Liên kết sản xuất, hướng tới ổn định đầu ra

Quýt Vân Sơn có đầu ra ổn định. Ảnh: THU AN

Một trong những nội dung đáng chú ý của mô hình là định hướng hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và hướng tới bao tiêu sản phẩm. Cách làm này đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa người trồng, đơn vị hỗ trợ và các bên tham gia liên kết, qua đó tạo nền tảng cho quá trình phát triển sản xuất lâu dài.

Đối với người dân, được hỗ trợ cây giống và tiếp cận hướng dẫn kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao kiến thức sản xuất, chủ động hơn trong việc chăm sóc vườn cây, phòng trừ sâu bệnh và bảo đảm chất lượng quả. Trong khi đó, việc hướng tới bao tiêu sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối sản xuất với thị trường, giúp người trồng có thêm cơ sở tính toán kế hoạch đầu tư và phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, các khâu liên kết cần được triển khai đồng bộ, từ lựa chọn giống, quy trình chăm sóc đến tiêu chuẩn chất lượng và phương thức thu mua. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế cũng cần dựa trên kết quả thực tế về năng suất, chi phí đầu tư, chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ sau thu hoạch.

Đây là những vấn đề cần được quan tâm ngay từ giai đoạn thí điểm nhằm bảo đảm mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn cho việc xem xét mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Với vai trò là cán bộ cơ sở, Bí thư chi bộ Nguyễn Duy Tư có trách nhiệm kết nối, tuyên truyền và vận động người dân tìm hiểu, tham gia mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ. Sự đồng thuận của người dân, cùng với hỗ trợ về kỹ thuật và tổ chức sản xuất, sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng duy trì và phát triển mô hình.

Gắn phát triển sản xuất với xây dựng nông thôn mới

Quýt đã trồng được trên 10 năm, quả ăn ngọt và đậm. Ảnh: THU AN

Xây dựng nông thôn mới không chỉ thể hiện qua diện mạo đường làng, ngõ xóm mà còn được đánh giá từ chất lượng cuộc sống, thu nhập và cơ hội phát triển kinh tế của người dân. Vì vậy, việc tìm kiếm mô hình sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với thôn Hưng nói riêng, xã Vân Sơn nói chung.

Việc phát triển cây quýt bánh xe, quýt cổ Vân Sơn theo hướng liên kết nếu được triển khai hiệu quả sẽ góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng của địa phương và tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho các hộ tham gia. Đồng thời, đây cũng là hướng đi có thể gắn với việc gìn giữ, phát huy giá trị các giống cây trồng đặc trưng của địa phương.

Dẫu vậy, từ mô hình thí điểm đến việc hình thành vùng trồng ổn định là quá trình cần có thời gian, nguồn lực và sự theo dõi, đánh giá thường xuyên. Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, người dân cần được hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình sinh trưởng của cây; các bên liên kết cần làm rõ điều kiện bao tiêu, tiêu chuẩn sản phẩm và phương án tiêu thụ để bảo đảm quyền lợi của người sản xuất.

Cùng với đó, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ, nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa và từng bước xây dựng uy tín cho sản phẩm quýt Vân Sơn sẽ góp phần tạo nền tảng cho hướng phát triển lâu dài.

Từ định hướng phát triển cây quýt tại thôn Hưng có thể thấy, việc chuyển đổi tư duy sản xuất, chú trọng liên kết và gắn nông nghiệp với thị trường là những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Với sự tham gia của người dân, vai trò kết nối của cán bộ cơ sở và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, mô hình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Vân Sơn.

Điều quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả triển khai trên thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện phương thức liên kết. Khi cây trồng phù hợp, kỹ thuật được bảo đảm và đầu ra từng bước ổn định, hướng phát triển từ cây quýt bánh xe, quýt cổ Vân Sơn sẽ có thêm cơ sở để đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống người dân thôn Hưng./.