Mở hướng phát triển du lịch từ nông nghiệp

Đoàn Famtrip tham quan vườn mơ cổ Tòng Xét, phường Chiềng An.

Khai thác những lợi thế sẵn có, phường Chiềng An đã triển khai nhiều hoạt động khảo sát, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để tìm hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp. Tháng 4/2026, UBND phường phối hợp với Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La tổ chức chương trình khảo sát các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn, với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Lai Châu và Mộc Châu. Đoàn đã tham quan vườn mơ cổ Tòng Xét; trải nghiệm thu hái mơ, ngâm siro mơ; tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến cà phê Arabica và nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Qua khảo sát, các doanh nghiệp trao đổi, đề xuất một số hướng xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một trong những địa điểm được giới thiệu trong chương trình khảo sát là HTX Nông nghiệp Chiềng Xét, bản Pảng. HTX hiện có 12 thành viên, canh tác hơn 40 ha cà phê trồng xen mơ, mận. Ông Quàng Văn Diên, Giám đốc HTX, cho biết: Qua chương trình khảo sát, HTX được các doanh nghiệp lữ hành góp ý về cách tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vườn cây; tư vấn chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ năng đón tiếp và phục vụ du khách. Đây là những ý kiến thiết thực, giúp HTX định hình rõ hơn hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, vừa quảng bá sản phẩm, vừa tạo thêm nguồn thu cho các thành viên.

Phường Chiềng An phát động phong trào “Trồng hoa hôm nay – Du lịch ngày mai”.

Tham gia chương trình khảo sát, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty Du lịch 5 Sao Hà Nội, nhận định: Chiềng An có lợi thế về cảnh quan, vùng sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa dân tộc Thái, có thể kết nối với các tuyến du lịch Sơn La - Mộc Châu. Để hình thành sản phẩm thu hút du khách, địa phương cần lựa chọn những hoạt động trải nghiệm phù hợp, quan tâm điều kiện giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn và các dịch vụ phục vụ khách; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với HTX, người dân.

Cùng với việc khảo sát, kết nối các doanh nghiệp lữ hành, phường Chiềng An đã phát động phong trào “Trồng hoa hôm nay - Du lịch ngày mai” tại nhiều tổ bản; vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp khuôn viên nhà ở, tạo cảnh quan sạch đẹp, chuẩn bị điều kiện phát triển du lịch cộng đồng.

Tín hiệu mừng là trong 9 tháng năm 2026, phường Chiềng An đã đón khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu cảnh quan, văn hóa và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động du lịch trên địa bàn chủ yếu còn mang tính tự phát, chưa hình thành các sản phẩm đặc trưng và chưa có khu, điểm du lịch được công nhận. Việc tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, phát triển dịch vụ phục vụ khách đang được địa phương nghiên cứu, từng bước hoàn thiện.

Chiềng An đang khai thác lợi thế vùng cà phê để phát triển du lịch nông nghiệp.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Chiềng An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái là một trong ba khâu đột phá. Phường đã xây dựng Đề án phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035. Qua rà soát, địa phương xác định 15 khu, điểm có tiềm năng phát triển du lịch, gồm các vùng sản xuất nông nghiệp, bản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các địa điểm gắn với lịch sử, truyền thống. Ngoài các vùng cà phê, cây ăn quả, phường còn có khu vực Núi Hài, hang Thẳm Cọng, các bản Nam Giáng, Ái và một số địa điểm có thể nghiên cứu kết nối thành tuyến tham quan.

Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Chiềng An, thông tin: Giai đoạn 2026-2028, phường sẽ ưu tiên 7 khu, điểm có điều kiện thuận lợi về giao thông, cảnh quan và khả năng huy động nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang, xây dựng sản phẩm du lịch. Dự kiến năm 2027, địa phương thí điểm từ 1-2 mô hình du lịch xanh, đánh giá hiệu quả trong năm 2028 để xem xét nhân rộng. Cùng với đó, phường tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, quảng bá điểm đến, hướng dẫn người dân kỹ năng phục vụ khách, gắn phát triển du lịch với tiêu thụ nông sản và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ lợi thế về vùng sản xuất nông nghiệp và văn hóa truyền thống, Chiềng An đang tìm hướng hình thành các sản phẩm du lịch mang nét riêng của địa phương. Việc lựa chọn những điểm có điều kiện phù hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp sẽ tạo cơ sở đưa các mô hình du lịch nông nghiệp vào hoạt động, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.