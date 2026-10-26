Mở hướng khai thác mới cho cây chè

Ẩm thực sáng tạo từ lá chè mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách khi khám phá vùng chè Thái Nguyên.

Tại Hợp tác xã (HTX) Mây Sườn Đông, xã La Bằng, lá chè non được sử dụng làm nguyên liệu chế biến món ăn phục vụ du khách. Kết hợp với các nguyên liệu địa phương, lá chè tạo nên những trải nghiệm ẩm thực mới lạ, làm phong phú thêm các hoạt động du lịch gắn với vùng chè.

Chị Nguyễn Thị Mai, đại diện HTX Mây Sườn Đông, chia sẻ: “Là những người sinh ra và lớn lên ở vùng chè La Bằng, chúng tôi muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới bằng cách kết hợp lá chè non với các nguyên liệu địa phương để chế biến món ăn. Qua đó, du khách không chỉ được ngắm đồi chè, thưởng trà mà còn có cơ hội cảm nhận hương vị chè theo một cách riêng”.

Với Francis, du khách đến từ Philippines, việc thưởng thức món ăn chế biến từ lá chè mang lại sự bất ngờ. Nguyên liệu vốn quen thuộc trong pha trà lại có thể được sử dụng trong ẩm thực, tạo nên hương vị khác biệt và trải nghiệm mới lạ. Những cảm nhận của du khách góp phần cho thấy tiềm năng kết nối sản xuất nông nghiệp với dịch vụ du lịch, ẩm thực tại địa phương.

Một hướng khai thác khác đang được triển khai tại HTX Toàn Liễu, xã Tân Cương, là nghiên cứu bổ sung bột trà xanh vào thức ăn chăn nuôi. Việc thử nghiệm sử dụng nguyên liệu từ cây chè trong khẩu phần ăn của lợn mở ra hướng tìm kiếm khả năng ứng dụng các sản phẩm từ chè vào quy trình sản xuất nông nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Liễu, đại diện HTX Toàn Liễu, cho biết: Việc tham gia nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh trong thức ăn chăn nuôi xuất phát từ mong muốn đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm hướng phát triển sản phẩm khác biệt và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Lá chè tươi trở thành nguyên liệu ẩm thực mới lạ trong chuỗi trải nghiệm du lịch vùng chè.

Theo thông tin từ HTX, sản phẩm hiện được phân phối tại hơn 10 cửa hàng, điểm bán nông sản sạch ở Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội và Lào Cai. Mạng lưới tiêu thụ bước đầu giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường, hoàn thiện phương thức sản xuất và kinh doanh.

Thực tế hoạt động của các HTX cho thấy, đa dạng hóa giá trị cây chè đòi hỏi sự kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và khả năng tổ chức sản xuất, tiêu thụ. Mỗi hướng phát triển có đặc điểm riêng, nhưng đều phải hướng tới chất lượng ổn định, hiệu quả kinh tế và nhu cầu thực tế của khách hàng.

Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đánh giá: “Để phát triển bền vững, các HTX cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ. Những ý tưởng mới chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và có thị trường đầu ra ổn định”.

Từ sản phẩm trà truyền thống đến ẩm thực, du lịch trải nghiệm và nghiên cứu ứng dụng trong chăn nuôi, cây chè Thái Nguyên đang được khai thác theo nhiều hướng khác nhau. Mỗi mô hình có tiềm năng và yêu cầu riêng, đòi hỏi quá trình đầu tư, tổ chức sản xuất và đánh giá hiệu quả phù hợp. Đặc biệt, với những sản phẩm mới, cơ sở sản xuất phải có căn cứ khoa học, kiểm soát chất lượng và xác định rõ khả năng tiêu thụ trước khi mở rộng quy mô.