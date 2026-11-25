ĐBP - Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) nhằm trao đổi định hướng hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và đoàn công tác tỉnh Điện Biên làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh. Điện Biên có vị trí chiến lược ở khu vực Tây Bắc, tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc, có lợi thế phát triển giao thương, kết nối kinh tế khu vực. Tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là triển khai dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng tích cực. 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,81% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 11,67%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Đây là nền tảng quan trọng để Điện Biên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác và khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng mong muốn BritCham Vietnam là cầu nối đưa các nhà đầu tư Anh tới Điện Biên.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Điện Biên đang hình thành các vùng nguyên liệu tập trung với quy mô ngày càng lớn. Đến tháng 11/2026, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 21.859ha, mắc ca gần 19.600ha. Riêng năm 2026, tỉnh đã trồng mới hơn 20.268ha cà phê và mắc ca, vượt 68,9% kế hoạch. Quy mô vùng nguyên liệu mở ra dư địa lớn cho đầu tư chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh nông nghiệp, tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và mô hình tăng trưởng xanh. Du lịch là lĩnh vực được tỉnh ưu tiên phát triển với lợi thế về hệ thống di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng. Trong 10 tháng đầu năm, tỉnh đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 20% (khách quốc tế trên 10.500 lượt, đạt 70%); doanh thu du lịch trên 2.600 tỷ đồng, tăng 20%. Tỉnh đang chú trọng thu hút đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trao quà lưu niệm cho ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Vietnam.

Nhấn mạnh quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Điện Biên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai dự án. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng cơ chế “luồng xanh” nhằm hỗ trợ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam trao đổi về kinh nghiệm, khả năng hợp tác của Điện Biên và các nhà đầu tư.

Ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Vietnam đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và tinh thần chủ động của Điện Biên trong thu hút đầu tư. Đại diện Hiệp hội bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và xuất khẩu cà phê; đồng thời ấn tượng với cơ chế “luồng xanh” mà tỉnh đang triển khai để hỗ trợ nhà đầu tư. Chủ tịch BritCham Vietnam khẳng định Hiệp hội sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu và kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp Anh Quốc với tỉnh Điện Biên, mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của địa phương và năng lực của các doanh nghiệp thành viên.

Đại biểu tỉnh Điện Biên trao đổi thông tin với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam trao đổi thông tin với đại biểu tỉnh Điện Biên.

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam ấn tượng với tiềm năng xuất khẩu cà phê của Điện Biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú tặng quà lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng mong muốn BritCham Vietnam quan tâm hỗ trợ quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh; kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Anh Quốc đến khảo sát, nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Điện Biên. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm sản, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, logistics, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Điện Biên luôn rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tìm hiểu, triển khai dự án; đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp Anh Quốc sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và sản phẩm hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai bên.