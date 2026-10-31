Mở hướng hành trình du lịch đường biển xuyên Việt từ Quảng Ninh đến Đất Mũi Cà Mau

Ngày 31/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) giai đoạn 2025–2030. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, phát biểu tại lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch. Ảnh: Bé Sáu.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group, đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Cà Mau, đặc biệt là những giá trị riêng có về văn hóa, sinh thái và ẩm thực. Đại diện doanh nghiệp khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài cùng địa phương, đồng thời cho biết Saigontourist Group sẽ mở chi nhánh tại Cà Mau ngay sau khi ký kết hợp tác.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc Saigontourist Group khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất, chú trọng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương. Trong đó, việc khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng, kết hợp quảng bá đặc sản Cà Mau được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu, gợi mở những định hướng phát triển du lịch tại địa phương. Ảnh: Bé Sáu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bày tỏ mong muốn Saigontourist Group tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch. Về phía tỉnh, Cà Mau cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Bên cạnh việc thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch. Ông kỳ vọng Saigontourist Group, với kinh nghiệm và hệ thống hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, lưu trú, dịch vụ du lịch, sẽ hỗ trợ địa phương từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến có bản sắc và sức cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Cà Mau sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch vẫn còn những hạn chế, nhất là khả năng kết nối với các trung tâm du lịch lớn. Trong thời gian tới, cùng với định hướng nâng cấp hạ tầng hàng không, địa phương kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối với Phú Quốc, Hà Nội và các điểm đến khác, tạo thêm động lực thu hút du khách.

Đáng chú ý, từ những trăn trở về việc khai thác tiềm năng du lịch biển chưa tương xứng với lợi thế sẵn có, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã gợi mở ý tưởng xây dựng tuyến du lịch đường biển xuyên Việt, kết nối các địa phương ven biển từ Bắc vào Nam.

Theo định hướng được ông Nguyễn Hồ Hải đề cập, hành trình có thể bắt đầu từ Quảng Ninh, đưa du khách khám phá những danh thắng, di sản và điểm đến nổi tiếng dọc bờ biển Việt Nam, trước khi kết thúc tại Đất Mũi – Cà Mau. Đây là nơi du khách có thể trải nghiệm không gian thiên nhiên đặc trưng, tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa và cảm nhận nét độc đáo của vùng đất nơi cực Nam Tổ quốc.

Ý tưởng này không chỉ hướng đến việc hình thành một sản phẩm du lịch mới mà còn mở ra khả năng tăng cường liên kết giữa các địa phương ven biển, kết nối những giá trị về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và ẩm thực trên cùng một hành trình. Nếu được nghiên cứu, triển khai phù hợp, tuyến du lịch có thể góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Cà Mau.

Bên cạnh lợi thế về biển và hệ sinh thái tự nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng nhấn mạnh những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và ẩm thực đặc sắc của địa phương. Theo ông, các câu chuyện dân gian gắn với Bác Ba Phi, giai thoại về Công tử Bạc Liêu, những giá trị văn hóa tâm linh liên quan đến Cha Trương Bửu Diệp, cùng các đặc sản nổi tiếng như cua, tôm Cà Mau đều có thể trở thành chất liệu để xây dựng những sản phẩm du lịch giàu bản sắc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Saigontourist Group thực hiện nghi thức ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030. Ảnh: Bé Sáu.

Việc kết hợp các yếu tố văn hóa bản địa với hoạt động tham quan, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực được kỳ vọng sẽ tạo nên những hành trình khác biệt, giúp du khách không chỉ khám phá cảnh quan mà còn hiểu sâu hơn về con người, lịch sử và đời sống của vùng đất phương Nam.

Từ những lợi thế đó, ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn Saigontourist Group phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch địa phương trong việc khảo sát, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong đó, việc xác định những điểm nhấn riêng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hoạt động quảng bá được xem là những yếu tố quan trọng để du lịch Cà Mau phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại diện Saigontourist Group chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết. Ảnh: Bé Sáu.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Saigontourist Group được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết, quảng bá hình ảnh điểm đến và thu hút các nguồn lực phát triển du lịch. Qua đó, từng bước đưa những tiềm năng về văn hóa, sinh thái, biển đảo và ẩm thực trở thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao vị thế Cà Mau trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, ý tưởng hình thành tuyến du lịch đường biển xuyên Việt từ Quảng Ninh đến Đất Mũi, dù mới ở bước gợi mở, đã đặt ra một hướng tiếp cận đáng chú ý trong việc kết nối các điểm đến ven biển. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, hướng đến khai thác hiệu quả hơn lợi thế du lịch của vùng đất cực Nam Tổ quốc.