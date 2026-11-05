Mở hướng giải quyết xóm “hữu đinh, vô điền”

Ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết: “Chiều 2/11/2026, UBND xã Cự Đồng phối hợp với UBND xã Thanh Thủy và UBND xã Tu Vũ tổ chức buổi làm việc để rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu và kiểm tra thực địa tuyến địa giới hành chính giáp ranh giữa ba địa phương” .

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng và hồ sơ xác lập theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc rà soát hồ sơ, các bên tiến hành kiểm tra thực tế tại những khu vực giáp ranh, làm rõ hiện trạng quản lý địa giới, tình hình sử dụng đất và những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Qua rà soát, tại khu vực khu 1, xã Tất Thắng (cũ), nay thuộc thôn Chiềng, xã Cự Đồng, giáp ranh với khu 1, xã Sơn Thủy (cũ), nay thuộc thôn 17, xã Thanh Thủy, hiện có khoảng 30 hộ dân thuộc địa bàn xã Sơn Thủy cũ sinh sống trên địa giới hành chính xã Tất Thắng cũ, cùng khoảng 9ha đất nông nghiệp do người dân canh tác.

Các hộ dân thuộc thôn 23 Hoàng Xá, xã Tu Vũ đang sinh sống, sản xuất trên địa bàn xã Cự Đồng.

Tại khu vực Quyết Tiến, xã Cự Đồng (cũ), nay thuộc thôn Tiến Thịnh, xã Cự Đồng, giáp ranh với khu 20, xã Hoàng Xá (cũ), nay thuộc thôn 23 Hoàng Xá, xã Tu Vũ, có 49 hộ dân thuộc xã Hoàng Xá cũ sinh sống, sử dụng khoảng 224ha đất sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, theo thông tin trao đổi tại buổi làm việc, diện tích đất này đã được người dân sử dụng ổn định từ trước năm 1960, không phát sinh tranh chấp với người dân địa phương và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế trên cho thấy, những bất cập về địa giới hành chính không chỉ liên quan đến công tác quản lý dân cư, đất đai mà còn tác động trực tiếp đến việc thực hiện các thủ tục hành chính và bảo đảm quyền lợi của người dân. Vì vậy, việc rà soát đồng bộ hồ sơ pháp lý, xác định rõ hiện trạng và trách nhiệm quản lý giữa các địa phương là yêu cầu cần thiết để tìm ra phương án xử lý phù hợp, có căn cứ.

Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực địa, UBND ba xã thống nhất giao các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình xâm cư, xâm canh, đồng thời kiểm tra các tài liệu lưu trữ tại địa phương. Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Đây là cơ sở để các địa phương có hướng giải quyết những vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính, thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ba địa phương thống nhất tiếp tục quản lý theo hiện trạng sử dụng, tăng cường phối hợp trong quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến địa giới hành chính.

Đại biểu 3 xã: Cự Đồng, Thanh Thủy và Tu Vũ phối hợp rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu tìm hướng giải quyết, xử lý tình trạng “dân một nơi, đất một nẻo”.

Việc ba địa phương chủ động phối hợp, cùng rà soát hồ sơ và kiểm tra thực địa là bước chuyển tích cực trong quá trình tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại từ lâu. Dù chưa thể giải quyết ngay những bất cập về địa giới và quản lý đất đai, động thái này đã mở ra hướng phối hợp cụ thể, tạo cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý. Điều người dân mong đợi là quá trình rà soát, tham mưu sớm được hoàn tất, những vướng mắc từng bước được giải quyết thấu đáo, để quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm và công tác quản lý nhà nước tại địa phương đi vào nền nếp.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin quá trình giải quyết, xử lý sự việc đến độc giả.