Mở hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững ở xã Anh Dũng, Khánh Hòa

Vườn chanh dây rộng 1ha của ông Vari Nhông Phong ở thôn Ú, xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa đang mở ra một hướng sản xuất cây trồng mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nghị quyết phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp giai đoạn 2025-2030 của Đảng ủy xã Anh Dũng ban hành, được kỳ vọng khơi thông nguồn lực, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Từ những mô hình thực tiễn

Trên vùng đất thôn Ú, vườn chanh dây rộng 1ha của ông Vari Nhông Phong đang mở ra một hướng thử nghiệm cây trồng mới. Với vốn đầu tư khoảng 120 triệu đồng, sản phẩm chanh dây hiện được tiêu thụ tại khu vực Tà Năng (Lâm Đồng), giá khoảng 30.000 đồng/kg. Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với những mô hình riêng lẻ, liên kết sản xuất đang dần hình thành. Trên diện tích 6,5ha, hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ TRUECOOP liên kết với người dân trồng khoảng 300.000 cây dứa mật theo hướng hữu cơ. Trong 9 tháng năm 2026, hợp tác xã còn thu mua khoảng 400 tấn điều, tạo việc làm cho 30 lao động tại thôn Ú. Những con số ấy cho thấy khi sản xuất gắn với tổ chức thu mua, nông sản có thêm cơ hội tìm đầu ra, người dân cũng từng bước ổn định sinh kế.

Thu hoạch cây dứa mật sản xuất theo hướng hữu cơ của mô hình hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ TRUECOOP liên kết với người dân xã Anh Dũng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Với hơn 30.320ha đất nông nghiệp, trong đó gần 26.885ha đất lâm nghiệp, Anh Dũng có nhiều dư địa phát triển nông-lâm nghiệp. Các loại cây trồng như mì, mía, ngô, đậu, điều cùng lợi thế chăn nuôi bò, dê, cừu tạo nên nền tảng sản xuất đa dạng. Tuy nhiên, sản xuất còn manh mún, ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ chưa phổ biến; đầu ra nông sản phụ thuộc nhiều vào thương lái, trong khi tiềm năng kinh tế rừng chưa được khai thác tương xứng.

Từ thực tế đó, địa phương quyết tâm tổ chức lại sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng, đồng thời gắn quy hoạch với đầu tư hạ tầng và liên kết thị trường để phát triển lâu dài.

Đồng chí Trương Thành Quyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Anh Dũng, cho biết Nghị quyết phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2025-2030 xác định cụ thể các vùng sản xuất, cây trồng, vật nuôi chủ lực và nhu cầu đầu tư hạ tầng. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất phải căn cứ điều kiện canh tác, hiệu quả kinh tế, nhu cầu thị trường và khả năng đầu tư của người dân.

Với hơn 30.320ha đất nông nghiệp, xã Anh Dũng có nhiều dư địa phát triển nông-lâm nghiệp bền vững trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển

Từ định hướng chung, xã Anh Dũng cụ thể hóa mục tiêu bằng những vùng sản xuất và chỉ tiêu năng suất. Với cây mía, địa phương quy hoạch hai vùng tập trung khoảng 200ha tại xứ đồng Tân Lập và phía bắc suối Ông Bốn, thôn Tân Định, phấn đấu đến năm 2030 đạt năng suất 60 tấn/ha. Cây mì được bố trí tại ba vùng Tân Định, Tân Lập và Tân Bình, với tổng diện tích khoảng 220ha, mục tiêu năng suất 200 tạ/ha.

Tại khu vực Tân Tiến-Tân Hiệp, định hướng luân canh ngô và cây họ đậu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa bổ sung nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Địa phương cũng quy hoạch khoảng 126ha phát triển chăn nuôi gia súc có sừng và gia cầm; phấn đấu đến năm 2030, nâng tổng đàn bò lên khoảng 11.000 con, dê 3.000 con và lợn 3.000 con. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi sẽ tạo điều kiện tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm chi phí đầu vào và nâng cao giá trị sản xuất.

Để những mục tiêu ấy đi vào thực tế, thủy lợi và giao thông được xác định là những khâu then chốt. Theo định hướng, hồ Quảng Sơn, hệ thống kênh Sông Than cùng các công trình chống hạn, chống xói lở, ngập lụt sẽ góp phần phục vụ tưới, tiêu cho hơn 700ha đất sản xuất tại các khu vực Tân Định, Tân Lập, Tân Hiệp và Tân Tiến. Khi nguồn nước được bảo đảm, người dân có điều kiện chủ động mùa vụ, thâm canh và lựa chọn cây trồng phù hợp.

Hồ chứa nước Sông Than được coi là hệ thống thủy lợi an toàn, bảo đảm cung ứng nguồn nước phục vụ sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững tại xã Anh Dũng. (Ảnh: HUY VIÊN)

Song song với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng kết nối vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến, doanh nghiệp thu mua và hệ thống phân phối. Những sản phẩm đã có hợp tác xã tham gia như điều, dứa mật sẽ tiếp tục được hỗ trợ nâng cao chất lượng, mở rộng vùng trồng và thị trường tiêu thụ.

Theo đồng chí Phan Kế Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Dũng, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn về thủy lợi, giao thông, điện phục vụ sản xuất, đồng thời tăng cường kết nối thị trường. Đây là những điều kiện cần thiết để các vùng sản xuất phát huy hiệu quả, hạn chế rủi ro và nâng cao giá trị nông sản.

Không dừng ở trồng trọt, chăn nuôi, Anh Dũng còn hướng đến khai thác sinh kế dưới tán rừng với các mô hình trồng măng tre, dược liệu, nấm, nuôi ong và nông-lâm kết hợp. Những sản phẩm có lợi thế như điều hữu cơ, dứa mật, lúa rẫy, bò vàng, dê… được định hướng phát triển thành sản phẩm đặc trưng, từng bước tham gia chương trình OCOP.

Cây dứa mật là một trong những sản phẩm được xã Anh Dũng định hướng phát triển thành sản phẩm đặc trưng, từng bước tham gia chương trình OCOP địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

“Từ những vườn cây thử nghiệm đến các vùng nguyên liệu đang hình thành, Anh Dũng đứng trước cơ hội chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp có tổ chức. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thị trường được kết nối và phương thức sản xuất từng bước đổi mới, lợi thế đất đai cùng tiềm năng kinh tế rừng mới có thể chuyển hóa thành giá trị thực chất, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Vũ chia sẻ.