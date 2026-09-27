Mở hướng cho du lịch sáng tạo Cà Mau

Nghệ sĩ quốc tế trải nghiệm Cà Mau

Điểm khác biệt của Cà Mau Art Tour 2026 nằm ở việc biến trải nghiệm thành chất liệu sáng tạo. Nghệ sĩ không chỉ đến tham quan, chụp ảnh rồi rời đi, mà trực tiếp quan sát, trải nghiệm và sáng tác trong chính không gian tạo nên bản sắc vùng đất cực Nam.

Ông Lê Trần Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau, cho biết: “Cà Mau Art Tour là cách để chúng tôi từng bước đưa Cà Mau tham gia sâu hơn vào các mạng lưới sáng tạo, văn hoá và nghệ thuật quốc tế; để bạn bè thế giới không chỉ biết Cà Mau ở đâu, mà còn hiểu Cà Mau, có cảm xúc và hình thành những kết nối với vùng đất này. Chúng tôi kỳ vọng Cà Mau trong tương lai có thể trở thành điểm kết nối của các cộng đồng sáng tạo - nơi những ý tưởng, những nền văn hoá và những cơ hội hợp tác có thể gặp nhau”.

Các hoạ sĩ vẽ lại cảnh đẹp của Cà Mau trong tác phẩm của mình.

Cách tiếp cận này mở thêm một hướng đi cho hoạt động quảng bá du lịch trong bối cảnh hội nhập. Nếu những phương thức truyền thống chủ yếu đưa hình ảnh điểm đến đến với công chúng, thì du lịch sáng tạo tạo điều kiện để người tham gia trực tiếp trở thành người kể chuyện.

Một trong những điểm nhấn của hành trình là hoạt động trải nghiệm, sáng tác tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, các nghệ sĩ đi qua những dòng sông, bãi bồi, quan sát biển trời và nhịp sống của cư dân bản địa, rồi ký hoạ, sáng tác ngay giữa thiên nhiên.

Nữ hoạ sĩ Tina Wang, đến từ Trung Quốc, đặc biệt ấn tượng với vẻ nguyên sơ của Đất Mũi. Theo nữ nghệ sĩ, thiên nhiên, sông nước cùng đời sống bình dị của người dân không chỉ đem đến cảm xúc mới mẻ mà còn mở ra nguồn chất liệu phong phú cho sáng tác.

Các hoạ sĩ quốc tế hướng dẫn thiếu nhi Cà Mau vẽ tranh.

Chính những cảm nhận cá nhân ấy tạo nên một giá trị khác cho quảng bá du lịch. Một bức tranh được vẽ tại Cà Mau hôm nay có thể xuất hiện tại một triển lãm ở quốc gia khác trong tương lai. Một ký hoạ, câu chuyện hay hình ảnh được nghệ sĩ chia sẻ sau hành trình cũng có thể đưa Đất Mũi đến với những nhóm công chúng mà các kênh quảng bá thông thường khó tiếp cận.

Theo định hướng của chương trình, mỗi nghệ sĩ trở thành một “đại sứ” tự nhiên cho điểm đến. Những gì họ mang đi không phải là một thông điệp quảng cáo được dựng sẵn mà là trải nghiệm và cảm xúc thật về vùng đất mình từng đặt chân đến. Chính tính cá nhân và chân thực ấy có thể tạo nên sức lan toả bền bỉ cho hình ảnh Cà Mau.

Nhịp cầu từ nghệ thuật kết nối Cà Mau với quốc tế

Nét đặc trưng của vùng đất cực Nam không chỉ nằm ở nơi rừng ngập mặn vươn ra biển mà còn ở sự chân tình, hào sảng của con người, nhịp sống sông nước cùng những giá trị văn hoá được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, điều Cà Mau mong muốn ở các nghệ sĩ quốc tế không chỉ là ngắm nhìn vùng đất bằng đôi mắt của một du khách, mà còn cảm nhận bằng tâm hồn của người nghệ sĩ.

Nghệ thuật là nhịp cầu không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ hay khác biệt văn hoá. Qua từng đường nét, sắc màu, câu chuyện về Đất Mũi không chỉ được chuyển tải bằng cảm xúc mà còn mở ra sự giao thoa, kết nối con người và những nền văn hoá từ nhiều quốc gia.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau

Tinh thần ấy cũng gặp gỡ với triết lý mà ông Atanur Dogan, Chủ tịch Hiệp hội Màu nước quốc tế (IWS), theo đuổi. Theo ông, màu nước chỉ là phương tiện; giá trị lớn hơn của nghệ thuật nằm ở khả năng thúc đẩy hoà bình, tình bạn và sự thấu cảm. “Nghệ thuật tạo ra cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá và đưa các quốc gia lại gần nhau hơn”, ông Atanur Dogan chia sẻ.

Hoạ sĩ quốc tế và hoạ sĩ Việt Nam trao đổi góc nhìn mỹ thuật tại triển lãm tác phẩm trong đêm giao lưu.

Khi nghệ sĩ từ nhiều quốc gia cùng đi, cùng vẽ và cùng sáng tạo, sự khác biệt về văn hoá không còn là khoảng cách mà trở thành chất liệu làm giàu thêm trải nghiệm. Vì thế, Cà Mau Art Tour không chỉ mang ý nghĩa của một cuộc hội ngộ nghệ thuật, mà còn tạo thêm nhịp cầu kết nối Cà Mau, Việt Nam với cộng đồng sáng tạo quốc tế.

Giá trị dài hạn mà Cà Mau Art Tour hướng đến: từ một cuộc gặp gỡ nghệ thuật mở thêm những nhịp cầu văn hoá; từ trải nghiệm của nghệ sĩ tạo nên những câu chuyện mới về điểm đến; từ những tác phẩm cá nhân góp phần đưa hình ảnh vùng đất cực Nam hiện diện sâu hơn trong cộng đồng quốc tế.

Trong dòng chảy du lịch hiện đại, sức cạnh tranh của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn ở khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt và những câu chuyện đủ sức lưu lại trong lòng du khách.

Các nghệ sĩ quốc tế tham gia điệu múa của đồng bào Khmer tại đêm gặp mặt, giao lưu.

Với rừng ngập mặn, biển, phù sa, văn hoá sông nước và sự hào sảng của con người, Cà Mau đang có những chất liệu riêng để phát triển hướng đi này. Cà Mau Art Tour 2026 vì thế không chỉ đưa nghệ sĩ thế giới về Đất Mũi, về Cà Mau mà còn mở ra cách tiếp cận mới: để thế giới biết đến Cà Mau bằng trải nghiệm, nhớ Cà Mau bằng cảm xúc và kết nối với Cà Mau thông qua sáng tạo./.