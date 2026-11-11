Mở hộp váy cưới được cất giữ hơn 32 năm, người phụ nữ bàng hoàng khi thấy thứ bên trong

Theo PEOPLE, câu chuyện hy hữu bắt đầu khi Madison Cohen chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2028. Cô mong muốn sử dụng lại chiếc váy cưới mà mẹ mình, bà Stacy Cohen, từng mặc trong hôn lễ năm 1992.

Madison đặc biệt yêu thích chiếc váy của mẹ sau khi xem lại những bức ảnh cưới cũ. Cô dự định mặc chiếc váy này trong tiệc tối trước ngày cưới (rehearsal dinner), đồng thời cân nhắc chỉnh sửa độ dài hoặc biến nó thành một chiếc áo choàng để mặc trong buổi sáng ngày trọng đại.

Bà Stacy vô cùng hào hứng trước ý tưởng của con gái. Với bà, đây không chỉ là một bộ trang phục mà còn là kỷ vật gắn liền với một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời.

Chiếc váy được bà mua vào năm 1992 tại cửa hàng Exclusives for the Bride. Đó là thiết kế của nhà thiết kế Christos Yiannakou, làm từ lụa và ren Pháp, được trang trí bằng những chi tiết đính hạt thủ công tinh xảo.

Bí mật bất ngờ bên trong chiếc hộp niêm phong hơn 32 năm

Chiếc váy được đặt trong một hộp trưng bày màu vàng có cửa sổ nhìn xuyên thấu, sau đó tiếp tục được bảo quản bên trong một chiếc hộp lớn màu trắng. Lớp hộp bên ngoài che kín phần cửa sổ, khiến gia đình không thể nhìn thấy bộ váy nếu chưa mở niêm phong.

Bà Stacy đã cất giữ chiếc hộp tại nhà từ năm 1996. Suốt nhiều năm, bà vẫn tin rằng chiếc váy mình nhìn thấy lần cuối vào năm 1994 đang được bảo quản an toàn bên trong.

Một buổi chiều Chủ nhật, khi Madison từ Chicago trở về nhà, hai mẹ con quyết định mở chiếc hộp. Madison thậm chí còn ghi hình lại khoảnh khắc đặc biệt mà họ đã mong đợi suốt nhiều năm.

Thế nhưng, ngay khi chiếc hộp được mở ra, cả hai đều sững sờ. Bộ váy bên trong hoàn toàn không giống chiếc váy cưới của bà Stacy.

Madison CohenChiếc váy cưới của chị gái Stacy Cohen; Stacy Cohen trong ngày cưới của mình.Ảnh: Madison Cohen

Madison kể với PEOPLE rằng ban đầu, hai mẹ con bật cười vì quá bất ngờ. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa thực sự của sự việc, cảm giác vui vẻ nhanh chóng chuyển thành đau lòng.

Sau đó, Madison đăng tải đoạn video ghi lại sự việc lên TikTok, chia sẻ rằng cô định thử chiếc váy cưới của mẹ để mặc trong tiệc trước ngày cưới, nhưng khi mở hộp ra, đó lại không phải váy của mẹ mình.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Madison cũng bày tỏ sự thất vọng trước phát hiện ngoài sức tưởng tượng.

Lần theo những bức ảnh cũ, phát hiện hai chiếc váy cưới bị tráo đổi. Sau cú sốc ban đầu, gia đình bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ liên hệ với Jodi, em gái út của bà Stacy. Trước đó, Jodi từng mượn chiếc váy cưới của chị để mặc trong hôn lễ của mình vào năm 1994. Jodi cho biết sau đám cưới, cô đã gửi lại chiếc váy cho mẹ để nhờ bảo quản chuyên nghiệp.

Gia đình tiếp tục tìm kiếm những bức ảnh cưới cũ và phát hiện một manh mối bất ngờ: chiếc váy đang nằm trong hộp của bà Stacy thực chất thuộc về người chị gái lớn nhất của bà, Sheri.

Mẹ của ba chị em, hiện 86 tuổi, từng sắp xếp bảo quản cả hai chiếc váy cưới và cất các hộp trong tầng hầm. Gia đình nghi ngờ rằng trong quá trình lưu trữ, hai chiếc hộp đã vô tình bị tráo đổi trước khi được trả lại cho các con gái.

Stacy Cohen trong ngày cưới. Ảnh: Madison Cohen

Ban đầu, mọi người nghĩ rằng chỉ cần đổi lại hai chiếc váy là có thể giải quyết sự việc. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại xuất hiện.

Vài năm trước, Sheri từng gặp một trận lũ khiến chiếc hộp váy cưới mà bà tin là của mình bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể khôi phục.

Madison cho biết gia đình hiện nghi ngờ chiếc váy bị mất trong trận lũ thực chất chính là chiếc váy cưới nguyên bản của mẹ cô.

Kể từ đó, họ đã tìm kiếm tại nhà của ông bà ngoại và nhà riêng của các chị em nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc váy.

Bà Stacy nhớ rằng lần cuối cùng mình nhìn thấy chiếc váy là vào năm 1994, khi em gái Jodi mượn nó để mặc trong đám cưới. Hai năm sau, mẹ bà đưa lại chiếc hộp bảo quản. Kể từ đó, bà luôn tin rằng kỷ vật quý giá của mình vẫn nằm nguyên vẹn bên trong.

Đến nay, chiếc váy vẫn bặt vô âm tín.

Người mẹ vẫn hy vọng tìm lại được kỷ vật đặc biệt

Theo PEOPLE, chiếc váy được tìm thấy trong hộp sẽ được trả lại cho Sheri, còn bà Stacy tiếp tục hy vọng có thể tìm lại chiếc váy cưới của mình.

Với bà, việc mất đi bộ váy không đơn thuần là thất lạc một món đồ. Đó còn là kỷ vật gắn với ký ức về người mẹ đã cùng bà lựa chọn trang phục cho ngày trọng đại.

Madison cho biết mẹ mình là người chịu nhiều tổn thương hơn trước sự việc này. Cô hiểu rằng bà đang đau buồn vì có nguy cơ mất đi một món đồ mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời.

Chiếc váy cưới của chị gái Stacy Cohen. Ảnh: Madison Cohen

Trong khi đó, Madison vẫn còn thời gian đến năm 2028 để tìm trang phục cho tiệc trước ngày cưới. Cô đang cân nhắc tìm một chiếc váy có kiểu dáng tương tự váy cưới của mẹ, thậm chí có thể tạo bất ngờ cho bà bằng lựa chọn này. Tuy nhiên, việc tái hiện những chi tiết đính kết cầu kỳ của chiếc váy cũ không phải điều dễ dàng.

Dù vậy, bà Stacy vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bà chia sẻ rằng nếu một ngày nào đó tìm lại được chiếc váy, đó sẽ là niềm hạnh phúc không gì diễn tả nổi. Điều bà mong muốn nhất là con gái có thể mặc chiếc váy ấy và tiếp nối truyền thống đặc biệt của gia đình.