Mở hộp iPhone 18 Pro Max đỏ Burgundy tại Việt Nam: Đánh giá cải tiến và điểm trừ

Cơn sốt công nghệ mang tên iPhone 18 Pro Max đang bùng nổ khi thiết bị nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng chỉ sau vài phút mở cổng đặt cọc, tâm điểm hướng về phiên bản màu đỏ Burgundy. Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và mở hộp thiết bị, reviewer Ngô Đức Duy (Duy Thẩm) đã đưa ra những đánh giá thực tế chi tiết về mẫu điện thoại cao cấp này của Apple, làm rõ cả ưu điểm lẫn các hạn chế cần lưu ý.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Thiết kế đỏ Burgundy sang trọng đi kèm điểm trừ bề mặt

Phiên bản đỏ Burgundy mang sắc thái trầm ấm, toát lên vẻ quý phái và đẳng cấp hơn hẳn so với tông màu cam rực rỡ của thế hệ tiền nhiệm. Tổng thể ngôn ngữ thiết kế của iPhone 18 Pro Max không có sự lột xác mang tính cách mạng so với dòng 17 Pro Max, song cách xử lý bề mặt lưng lại ghi nhận bước chuyển rõ rệt. Apple đã từ bỏ phong cách chia hai mảng màu với phần đáy làm nhám mờ, thay vào đó là mặt lưng được hoàn thiện liền mạch, đồng nhất từ trên xuống dưới.

Ảnh: Ngô Đức Duy.

Tuy nhiên, sự thay đổi này tạo ra một điểm trừ đáng kể khi bề mặt máy rất dễ bám dính mồ hôi và lộ rõ dấu vân tay chỉ sau vài thao tác chạm vuốt. Bên cạnh đó, phần khung viền nhôm vẫn tương đối nhạy cảm trước các va chạm vật lý thông thường. Do đó, người dùng được khuyến nghị nên chủ động trang bị ốp lưng và miếng dán màn hình để bảo vệ thiết bị, hạn chế những vết trầy xước không đáng có.

Dynamic Island thu gọn nhờ cảm biến Face ID ẩn

Nâng cấp tinh tế nhưng đem lại giá trị thực tế cao trên iPhone 18 Pro Max là việc Apple đã thu nhỏ kích thước cụm Dynamic Island đi gần một nửa. Nhờ diện tích hiển thị được giải phóng, khu vực này hiện có thể vận hành đa nhiệm đồng thời tới ba ứng dụng thay vì giới hạn hai ứng dụng như trước đây.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max nhỏ hơn gần 1 nửa so với dòng tiền nhiệm. Ảnh: Ngô Đức Duy.

Để đạt được bước tiến trên, Apple đã khéo léo đưa cụm camera hồng ngoại của tính năng Face ID ẩn xuống bên dưới tấm nền hiển thị. Trong điều kiện sử dụng thông thường, mắt nhìn gần như không thể nhận thấy dấu vết của cảm biến. Chi tiết này chỉ hơi lộ diện lờ mờ ngay dưới vị trí hiển thị đồng hồ khi người dùng nghiêng máy và quan sát kỹ dưới góc chiếu ánh sáng nhất định.

Đột phá khẩu độ cơ học và giải pháp tản nhiệt buồng hơi

Về khả năng nhiếp ảnh và quay phim, hệ thống camera chính của máy được nâng cấp mạnh mẽ nhờ cơ chế đóng mở khẩu độ vật lý. Sự can thiệp cơ học này mang lại hiệu ứng ánh sáng dạng tia chân thực khi khép khẩu, kết hợp nhịp nhàng với chế độ Pro chỉnh tay chuyên nghiệp lần đầu tiên được tích hợp trên hệ điều hành iPhone.

Khả năng vận hành của thiết bị cũng được củng cố với hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới bao trọn khung viền. Trang bị này giúp máy duy trì hiệu suất đỉnh cao tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước, phục vụ tối ưu cho nhu cầu chơi game hay xuất video nặng trong thời gian dài.

Cân nhắc thực tế trước quyết định nâng cấp

Dù số lượng thay đổi phần cứng chỉ đếm trên đầu ngón tay, iPhone 18 Pro Max vẫn tạo nên sức hút lớn với lượng đơn đặt hàng cao gấp đôi thế hệ 17 Pro Max. Tuy vậy, người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro Max chưa thực sự cần thiết phải lên đời ngay lập tức bởi khoảng cách trải nghiệm thực tế hàng ngày chưa quá khác biệt.

Ngược lại, đối với những khách hàng đang dùng các dòng máy cũ hơn như iPhone 14 Pro Max hay 15 Pro Max, phiên bản mới với màu sắc mới lạ, camera khẩu độ cơ học cùng hiệu quả tản nhiệt vượt trội sẽ là khoản nâng cấp hoàn toàn xứng đáng.