Những cải tiến gần đây của Microsoft dành cho Windows 11 đang bắt đầu phát huy hiệu quả khi thử nghiệm từ bên thứ ba cho thấy, ngay cả với chỉ 8 GB bộ nhớ RAM, máy tính chạy Windows 11 26H2 cũng có khả năng hoạt động mượt mà hơn so với các phiên bản trước.

Bản cập nhật Windows 11 26H2 đã đến với người dùng Windows.

Pavan Davuluri, người đứng đầu bộ phận Windows và Thiết bị của Microsoft, đã từng khẳng định rằng trong các thử nghiệm nội bộ, việc tối ưu hóa cho thiết bị có bộ nhớ RAM 8 GB có thể cải thiện khả năng phản hồi của Windows lên tới 20% và tốc độ đa nhiệm lên đến 40%.

Để kiểm chứng, trang công nghệ The Verge đã thử nghiệm hiệu suất trên chiếc Surface Laptop 13 inch với 8 GB RAM. Trước khi nâng cấp, thiết bị chạy Windows 11 phiên bản 25H2 (Build 26200.8875) gặp phải tình trạng giật lag khi mở khoảng 20 tab Chrome, phát video YouTube 4K, cũng như chạy đồng thời các ứng dụng Slack và Signal. Trong tình huống này, việc chuyển đổi giữa các tab hoặc ứng dụng thường yêu cầu tải lại, quạt làm mát hoạt động liên tục và số lỗi bộ nhớ lên tới 29.000 lỗi mỗi giây.

Sau khi nâng cấp lên Windows 11 phiên bản 26H2 (Build 26300.9974), tình hình đã được cải thiện rõ rệt. Người thử nghiệm có thể mở hơn 30 tab Chrome, phát video 4K và sử dụng phần mềm trò chuyện mà không gặp phải tình trạng lag nghiêm trọng.

Các thử nghiệm cho thấy máy chạy mượt hơn nhiều ngay cả khi mở hàng chục tab Chrome.

Mặc dù một số thao tác vẫn chậm, nhưng số lần tải lại trang giảm đáng kể, quạt khởi động muộn hơn và hoạt động êm ái hơn. Trong điều kiện sử dụng hằng ngày, lỗi bộ nhớ giảm xuống dưới 300 lỗi mỗi giây, thỉnh thoảng tăng lên khoảng 1.000 lỗi.

Microsoft cho biết những cải tiến này chủ yếu đến từ việc điều chỉnh chiến lược nén bộ nhớ và quản lý ứng dụng nền, cho phép hệ thống lưu trữ nhiều hơn tới 2 GB dữ liệu trong bộ nhớ vật lý, từ đó giảm nhu cầu hoán đổi dữ liệu sang SSD và cải thiện tốc độ chuyển đổi ứng dụng.

Trước đó, Windows Central cũng đã thử nghiệm một laptop Acer với 8 GB RAM và ghi nhận mức sử dụng bộ nhớ khi không hoạt động giảm từ 5,3 GB xuống còn 4,1 GB sau khi cập nhật. Ngay cả khi thực hiện đa nhiệm nặng, mức sử dụng bộ nhớ cũng giảm, khẳng định những cải tiến trong quản lý bộ nhớ của hệ thống mới.

Tuy nhiên, The Verge cũng lưu ý rằng hệ thống vẫn có thể gặp lag khi hoạt động với tải nặng và có thể xảy ra lỗi trình duyệt. Do đó, nếu ngân sách cho phép, 16 GB RAM vẫn là lựa chọn đáng tin cậy hơn khi mua máy tính mới.